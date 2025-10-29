Tres monos de laboratorio escaparon luego de que se volcara el camión que los transportaba en Mississippi

Autoridades alertaron a la comunidad de Mississippi para que evite acercarse a los monos escapados. (Departamento del Sheriff del Condado de Jasper)

Un camión que transportaba monos utilizados en experimentos de laboratorio protagonizó un accidente en una carretera del este de Mississippi que derivó en la fuga de varios animales de investigación, según confirmaron autoridades locales y fuentes policiales.

El hecho causó alarma en la comunidad de Jasper County, donde se mantiene la búsqueda activa de los primates que lograron evadirse tras el siniestro. El incidente ocurrió el martes 28 de octubre y dejó al menos tres monos libres en el entorno, de acuerdo con reportes recogidos por USA Today y NBC News.

La información disponible indica que el vehículo trasladaba monos rhesus vinculados al centro biomédico de la Universidad de Tulane, institución reconocida por su trabajo en investigación, hacia otro destino aún no precisado. El accidente se registró sobre la autopista I-59, cerca del marcador de milla 117, y generó la intervención inmediata del Departamento de Policía del Condado de Jasper, la Comisión de Vida Silvestre y Pesca de Mississippi y una empresa especializada en eliminación de animales.

En uno de sus comunicados a través de Facebook, el sheriff del condado de Jasper advirtió que “los monos rhesus pesan aproximadamente 18 kilogramos, muestran comportamientos agresivos contra las personas y para su manipulación se requiere equipo de protección especial”.

Además, se reportó que durante la confusión varios de los animales fueron sacrificados por razones de seguridad. Autoridades locales añadieron que “todas las áreas circundantes están siendo patrulladas y la ciudadanía ha recibido instrucciones específicas para no acercarse a los ejemplares que aún permanecen libres”.

La cuenta oficial de la oficina del sheriff en Facebook detalló que “hay tres monos todavía en paradero desconocido, después de que representantes de Tulane revisaron el camión y obtuvieron un recuento preciso de los animales”. La operación de búsqueda se mantiene en coordinación con expertos en bienestar animal y científicos provenientes de la universidad.

El caso cobró notoriedad adicional porque las autoridades divulgaron que los monos transportados podían portar hepatitis C, herpes y COVID-19, una afirmación reiterada por fuentes policiales y recogida tanto por USA Today como por NBC News. El conductor del camión suministró esta información al personal de emergencia, por lo que los equipos de respuesta procedieron bajo estrictos protocolos de bioseguridad. “Se tomaron todas las medidas necesarias al recibir ese dato de la persona responsable del envío”, agregaron desde la jefatura policial.

No obstante, un portavoz de la Universidad de Tulane aclaró en declaraciones a NBC News que “los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no están infectados”. Además, precisó que “los primates no eran transportados por Tulane, pero estamos colaborando con las autoridades locales y enviaremos un grupo de expertos en cuidado animal para asistir en lo que sea requerido”.

Desde la institución también se explicó que el centro nacional de investigación provee ejemplares a otras organizaciones científicas “para favorecer los descubrimientos biomédicos” y sostuvo que los ejemplares implicados no representan un riesgo sanitario.

Las autoridades de Mississippi mantienen la recomendación de alerta para los residentes de la zona. La policía insiste en que cualquier avistamiento de los monos fugitivos debe comunicarse de inmediato a las fuerzas del orden y se solicita evitar el contacto directo, dada la posible agresividad y el riesgo asociado con la especie.

A través de su actualización más reciente, la oficina del sheriff reiteró: “estamos haciendo todo lo posible para mantener informada a la población, aunque aún estamos recabando datos para esclarecer lo ocurrido en su totalidad”. Las operaciones de rastreo se prolongarán hasta lograr el aseguramiento de todos los ejemplares escapados y el manejo adecuado de aquellos que permanecen bajo resguardo.