Estados Unidos

Florida eliminó las visas H-1B en universidades públicas

La reciente disposición ordenada por el gobernador Ron DeSantis busca priorizar a graduados estadounidenses en el sistema educativo estatal

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Miles de profesionales migrantes podrían
Miles de profesionales migrantes podrían perder su vínculo con instituciones públicas tras la decisión de eliminar la visa laboral H-1B en Florida. (usembassymex/Instagram)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó a la Junta de Gobernadores del sistema universitario del estado que elimine la utilización de visas H-1B en las universidades públicas, una decisión que impactará a miles de trabajadores migrantes y marca un cambio relevante en la política laboral y educativa local, según informó Newsweek.

La medida pretende poner fin a la contratación de personal extranjero con este tipo de visado en favor de egresados estadounidenses, como parte de una ofensiva frontal contra lo que las autoridades locales califican como abuso del sistema por parte de las instituciones académicas.

Durante una conferencia de prensa, DeSantis afirmó que las universidades públicas han recurrido sistemáticamente a la visa H-1B para traer empleados extranjeros, en detrimento de “americanos calificados y disponibles para hacer el trabajo”. El mandatario subrayó: “no toleraremos el abuso de la H-1B en las instituciones de Florida. Por eso instruí a la Junta de Gobernadores para que termine con esta práctica”.

El gobernador Ron DeSantis ordenó
El gobernador Ron DeSantis ordenó dejar de utilizar la visa H-1B en las universidades estatales de Florida, una medida que afecta a cientos de empleados extranjeros. (EFE/Cristobal Herrera-Ulashkevich)

Los afectados

De acuerdo con datos citados por Newsweek, Florida acumula hasta el momento unas 7.250 aprobaciones y renovaciones de visas H-1B en 2025, una cifra que incluye tanto nuevas admisiones como extensiones, ya que el permiso inicial dura tres años y puede extenderse otros tres.

El impacto central de la propuesta radica en que la norma afectará a docentes, investigadores, personal administrativo y especialistas que se desempeñan en universidades del estado amparados bajo este permiso de residencia laboral temporal.

Según cifras de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para el ciclo 2025, la Universidad de Florida concentró 156 aprobaciones y renovaciones de visas H-1B, la Universidad del Sur de Florida gestionó 68 y la Universidad Estatal de Florida, 67.

El Estado se encuentra lejos del nivel de uso de la visa H-1B que muestran otros puntos de la geografía estadounidense como California, Nueva York, Texas o Nueva Jersey, jurisdicciones que superan ampliamente a Florida en número de aprobaciones anuales.

La Universidad de Florida concentra
La Universidad de Florida concentra más de 150 aprobaciones y renovaciones de visas H-1B. (REUTERS/Octavio Jones)

Pese a ello, la decisión introducida por DeSantis podría modificar la situación migratoria de cientos o miles de personas actualmente vinculadas de manera legal a instituciones del sistema universitario estatal.

Además, el propio gobernador puntualizó que las instituciones utilizaban el programa H-1B para contratar no solo a profesores o investigadores reconocidos, sino también a asistentes de entrenadores deportivos y especialistas en comunicación, cargos que, según su opinión, deberían ser cubiertos por egresados estadounidenses. “Las universidades están importando trabajadores extranjeros en vez de tomar en cuenta a quienes se gradúan aquí”, insistió DeSantis.

La cifra de visas H-1B
La cifra de visas H-1B otorgadas en Florida ronda las 7.250 durante 2025, incluyendo renovaciones y nuevas aprobaciones. (REUTERS/Dado Ruvic)

El contexto nacional muestra que la visa H-1B ha recibido críticas de sectores políticos que cuestionan la contratación de migrantes en posiciones técnicas o profesionales. El programa, dirigido a trabajadores altamente calificados, se emplea históricamente en sectores como tecnología, salud y educación superior.

La decisión de limitar las visas H-1B plantea incertidumbre respecto al destino laboral de quienes ya están empleados en universidades públicas de Florida. Quedarán sujetos a los plazos de seis años máximo que autoriza el permiso, salvo que logren cambiar su estatus migratorio.

La regla vigente permite a las personas con visa H-1B casarse con ciudadanos estadounidenses, aunque se mantienen bajo el mismo visado hasta que completen el trámite para la residencia legal. Entre los caminos más frecuentes para estabilizar su permanencia en el país figura el citado proceso PERM.

La noticia ya impulsa el debate sobre el papel de los trabajadores extranjeros en la educación y en el desarrollo económico estatal. Por el momento, el futuro de varios cientos de empleados depende de la implementación de la directiva y de eventuales pronunciamientos de universidades afectadas, un escenario que, según Newsweek, sigue sin definirse con claridad.

Temas Relacionados

FloridaVisas H-1BUniversidades públicasRon DeSantisMigrantesestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Un expolicía de Illinois fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Sonya Massey

Sean Grayson enfrenta hasta 20 años de prisión tras ser hallado culpable de matar a la mujer de 36 años que pidió auxilio a la policía en julio de 2024

Un expolicía de Illinois fue

Alerta de clima: se esperan hasta 20 centímetros de nieve en estas zonas de Estados Unidos

Las autoridades también lanzaron advertencias por temperaturas de calor extremo en el sur del país

Alerta de clima: se esperan

El cierre gubernamental en EEUU está generando una pérdida económica de 7.000 millones de dólares mensuales

El PIB real del país caería USD 11.000 millones si el cese alcanza seis semanas y USD 14.000 millones en caso de prolongarse dos meses, según la Oficina de Presupuesto del Congreso

El cierre gubernamental en EEUU

Auroras boreales podrán verse en más de una decena de estados de Estados Unidos esta noche

Expertos prevén que la actividad solar permitirá observar destellos coloridos en los cielos nocturnos de diversas regiones poco habituales para este espectáculo natural, si las condiciones meteorológicas se mantienen favorables

Auroras boreales podrán verse en

¿Pueden los dulces de Halloween ser peligrosos? Esto es lo que recomiendan las autoridades en Estados Unidos

El hallazgo de objetos punzantes dentro de golosinas distribuidas durante una actividad escolar encendió las alertas sobre la necesidad de revisar cada envoltorio antes de que los niños los consuman

¿Pueden los dulces de Halloween
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron a cinco años de

Condenaron a cinco años de prisión al “matapresos” que intentó asesinar a una fiscal en Mendoza

Ingresos Brutos: qué dijo el número 2 del Banco Central ante inversores en EEUU y a qué apunta la reforma tributaria

Argentina acompañó a Estados Unidos y votó en contra de una resolución de la ONU que pide el fin del embargo sobre Cuba

La Justicia registró más de 360 denuncias durante las elecciones por violaciones a la veda y uso de IA

Un imputado por amenazar a la madre de Blas Correas, el chico que fue asesinado por policías en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Las fotos más impactantes del

Las fotos más impactantes del destructor paso del huracán Melissa por el Caribe

Qué esconde el genoma de uno de los pingüinos más raros del mundo y por qué es un hito en la conservación de la especie

El cierre del gobierno le costará USD 14.000 millones a la economía de Estados Unidos

En medio del alto el fuego, Israel bombardeó infraestructura terrorista de Hamas en Gaza: un muerto

Ucrania desmintió a Vladimir Putin y negó que sus tropas estén rodeadas en Kupiansk y Pokrovsk

TELESHOW
Rusherking habló de su pasado

Rusherking habló de su pasado amoroso con la China Suárez y Ángela Torres: “Uno no elige de quién enamorarse”

La emoción de Darío Barassi al encontrarse con Lionel Messi y Rodrigo de Paul: “Confieso que los olí un poco”

Emilia Attias celebró el cumpleaños de su hija Gina con una fiesta llena de amor, pizza y cerámica

Cuanto midió la segunda gala de eliminación de Masterchef Celebrity

Maxi López reaccionó a los memes por su participación en MasterChef Celebrity: el curioso guiño de Wanda Nara