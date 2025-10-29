Estados Unidos

Con el traslado del USS Gerald Ford, Estados Unidos despliega su mayor flota naval en el Caribe desde la Guerra del Golfo

El operativo incluye aviones de combate, misiles Tomahawk y apoyo de fuerzas especiales, sin indicios de invasión terrestre

El portaaviones USS Gerald Ford,
El portaaviones USS Gerald Ford, la nave insignia más avanzada de la flota estadounidense (Reuters)

El movimiento de Estados Unidos en el Caribe frente a Venezuela implica el despliegue de la mayor fuerza naval en la región desde la Guerra del Golfo en 1990, según un análisis del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Al grupo se reunirá la próxima semana el portaaviones USS Gerald Ford, cuya incorporación elevará el total a 13 buques de guerra: seis destructores, tres buques anfibios, un submarino, junto con una capacidad aérea y de misiles descrita como inédita para el Caribe.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció oficialmente el envío de estos activos estratégicos, explicando la operación como un refuerzo en la lucha contra el narcotráfico y una intervención militar contra organizaciones criminales.

El Gerald Ford partió del Mediterráneo con destino a la jurisdicción del Comando Sur estadounidense, acompañado por destructores, aviones de patrulla, cazas avanzados y helicópteros SH-60R.

Esta nave insignia se dirige
Esta nave insignia se dirige a aguas próximas a Venezuela para sumarse al mayor despliegue naval en décadas (Reuters)

De acuerdo con imágenes de WarshipCam y monitoreo naval especializado, el USS Gerald Ford atravesó el Adriático cerca de Croacia y se encamina hacia el Atlántico, donde se unirá a destructores provenientes de puertos italianos.

Esta maniobra estadounidense no registra precedentes en el continente en las últimas cuatro décadas. El CSIS señala que, ni en la invasión de Panamá (1989) ni en Granada (1983), se desplegó un poder de fuego similar. El dispositivo incluye sobrevuelos de bombarderos estratégicos, más de 700 misiles y aproximadamente 180 Tomahawk de ataque terrestre, de acuerdo con datos confirmados por EFE.

El objetivo principal del despliegue consiste en aumentar la presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro, en un contexto de acusaciones formales por violaciones a los derechos humanos y presuntos vínculos con el crimen organizado.

Hace unas semanas, el Ejército estadounidense comunicó la destrucción de alrededor de diez embarcaciones sospechadas de actividades ilícitas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia.

El Ejército de Estados Unidos informó la destrucción de cerca de diez embarcaciones en el Caribe y el Pacífico

Estos hechos generaron críticas por parte de ambos países, que calificaron las acciones como "ejecuciones extrajudiciales". La orden ejecutiva del presidente Trump también incluyó a la CIA en operaciones encubiertas en territorio venezolano, conforme a fuentes administrativas.

En este contexto, el USS Gerald Ford además incorpora tecnología sin precedentes, como el sistema electromagnético de lanzamiento de aviones (EMALS), que le permite operar con mayor eficiencia que cualquier portaaviones previo, remarcó Fox News.

El USS Gerald Ford incorpora
El USS Gerald Ford incorpora tecnología inédita y refuerza el grupo de ataque de Estados Unidos en la región (Reuters)

Sus sistemas avanzados favorecen la salida continua de aeronaves y proporcionan más espacio operativo en cubierta, lo que incrementa su potencial para acciones de combate y apoyo aéreo a fuerzas especiales.

Por su parte, Bryan Clark, director del Centro de Conceptos y Tecnología de Defensa del Hudson Institute, indicó a Fox News que el despliegue en la región está orientado a operaciones contra instalaciones y rutas de tráfico de drogas, así como a fortalecer la vigilancia y defensa aérea.

Además, la instalación de grandes campamentos militares en Puerto Rico, mencionada por el CSIS, podría anticipar un preposicionamiento logístico, aunque hasta ahora no se ha registrado movimiento de tropas hacia territorio venezolano.

(Con información de EFE)

