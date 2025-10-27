Estados Unidos

La FIFA abrió la segunda fase de venta de boletas para el Mundial 2026 con exclusiva para EEUU, Canadá y México

Durante esta etapa, se pondrán en circulación otro millón de boletos para los 104 partidos que se disputarán en 16 sedes de los tres norteamericanos

Rossana Marín

La FIFA habilitó la segunda fase de venta de boletos para el Mundial 2026 con exclusividad inicial para los países anfitriones. (REUTERS/Luis Cortes)

La FIFA inició este lunes 27 de octubre a la segunda fase de venta de boletos para la Copa Mundial 2026, habilitando un nuevo sorteo que marcará un hito en el proceso de adquisición de entradas para el mayor evento futbolístico del planeta. Durante esta etapa, se pondrán en circulación otro millón de boletos para los 104 partidos que se disputarán en 16 sedes de Estados Unidos, Canadá y México, anfitriones del torneo.

Uno de los principales atractivos de esta fase es un periodo de exclusividad doméstica para los residentes de los tres países sede. Hasta las 11:00 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, del viernes 31 de octubre, los ciudadanos de esos países podrán inscribirse en el sorteo y optar por boletos exclusivos para encuentros que tengan lugar en su propia nación.

“He visto un interés masivo desde todo el mundo, y especialmente dentro de los países anfitriones, mientras Canadá, México y Estados Unidos se preparan para albergar el mayor Mundial de la FIFA hasta la fecha”, afirmó Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo. “Esta segunda fase, con su periodo de exclusividad doméstica, nos permite agradecer a los aficionados locales sin dejar de ofrecer oportunidades a los fanáticos globales”, citó The Associated Press.

El Mundial 2026 reunirá a equipos y aficionados de todo el mundo en Estados Unidos, México y Canadá. (Sammy Kogan/The Canadian Press/AP)

El sorteo está abierto a todos los fanáticos, sin importar en qué país residan, y se implementa para garantizar equidad y acceso, según dio a conocer la FIFA. Los seleccionados en el sorteo recibirán un turno específico para la compra de entradas, que comenzará el 12 de noviembre y se extenderá hasta el 15 del mismo mes.

Las notificaciones se enviarán, al menos, dos días antes de la apertura del turno asignado. Al término de la exclusividad para estadounidenses, canadienses y mexicanos, se habilitarán más turnos de compra, comenzando el 17 de noviembre. Posteriormente, la FIFA anticipó que más boletos estarán disponibles en futuras fases.

En la primera etapa de venta, los residentes de Estados Unidos, Canadá y México encabezaron el listado de compradores, superando a seguidores de Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, países que completan el top 10 en demanda de entradas en este primer tramo.

Millones de entradas estarán disponibles para los partidos en 16 sedes a lo largo del continente. (REUTERS/David Swanson)

A principios de este mes, la organización reveló que más de un millón de boletos ya han sido vendidos para la próxima Copa del Mundo, con compradores provenientes de 212 países y territorios. Actualmente, 28 de las 48 plazas para selecciones nacionales ya están ocupadas.

La Copa Mundial y las restricciones migratorias

Sin embargo, la venta de boletos sucede en un contexto especial. Existen dudas entre los aficionados internacionales sobre el proceso para obtener visas de ingreso a Estados Unidos, especialmente ante una nueva ola de restricciones migratorias.

Un choque amistoso entre Argentina, vigente campeón mundial, y Puerto Rico, cambió de sede de Chicago a Fort Lauderdale, Florida, atribuido a la débil venta de boletos ligada, según algunos sectores, a esas complicaciones migratorias.

Existen dudas entre los aficionados internacionales sobre el proceso para obtener visas de ingreso a Estados Unidos. (REUTERS/Jonathan Ernst)

De acuerdo con los datos divulgados por la FIFA, el torneo ofrecerá aproximadamente 7,1 millones de asientos disponibles a lo largo de sus 104 partidos, aunque no se ha precisado cuántos serán puestos a disposición del público general.

Los precios parten desde 60 dólares en al menos 40 partidos, pero la gran mayoría de los encuentros mantiene precios considerablemente mayores. Para el partido inaugural de Estados Unidos, que se disputará en Inglewood, California, las entradas originales oscilaron entre 560 y 2.735 dólares; por su parte, en plataformas de reventa, se llegó a ver un boleto ofertado por más de 60.000 dólares.

Se ofrece a los compradores la posibilidad de seleccionar entre cuatro categorías de entradas. La categoría 1 representa los asientos de mejor ubicación, mientras que la categoría 4 contempla los extremos superiores de los estadios. Además, la edición 2026 marca el debut de la tarificación dinámica en el evento, permitiendo fluctuaciones de precios según la demanda, una novedad en la historia de los mundiales.

“El sorteo y la apertura escalonada de la venta buscan garantizar el acceso para los anfitriones y aficionados internacionales, siendo el evento de fútbol más grande y diverso que la FIFA haya organizado”, enfatizó Schirgi.

