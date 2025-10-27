Estados Unidos

La FDA aprobó un nuevo medicamento para mitigar síntomas de la menopausia sin hormonas

El fármaco es fabricado por Bayer y ayudará a las mujeres a reducir la intensidad y frecuencia de los sofocos y sudoraciones nocturnas

Por Daniela Mérida

Guardar
La mayoría de los medicamentos
La mayoría de los medicamentos contra la menopausia son hormonales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el viernes Lynkuet, un fármaco de Bayer que introduce una nueva alternativa no hormonal para el tratamiento de los sofocos y sudores nocturnos experimentados durante la menopausia. El medicamento, cuyo nombre genérico es elinzanetant, se convierte en la segunda terapia aprobada que apunta directamente a los mecanismos cerebrales que controlan la temperatura corporal en esta etapa de la vida femenina.

La menopausia, que generalmente ocurre entre los 40 y 50 años, implica el cese de la producción de estrógeno por los ovarios, con repercusiones que afectan múltiples sistemas del organismo. Entre los síntomas más comunes destacan alteraciones en la regulación térmica, el sueño, el estado de ánimo, la salud ósea y sexualidad, condiciones difíciles de abordar con un solo tratamiento, ya que la severidad y frecuencia de los síntomas presentan una variabilidad considerable entre mujeres.

Los sofocos afectan hasta al 80% de las mujeres en este periodo, y en algunos casos pueden prolongarse por más de una década, interfiriendo con el descanso, la concentración y la vida diaria. El tratamiento clásico implica terapia hormonal, pero no es apto para todas las mujeres, particularmente aquellas con antecedentes de cáncer de mama u ovario.

Mecanismo de acción y ventajas frente a otras terapias

El nuevo medicamento ayuda a
El nuevo medicamento ayuda a reducir sudoración y sofocos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lynkuet actúa como bloqueador de los receptores de neuroquinina-3 en el cerebro, un sistema involucrado en la regulación de la temperatura corporal y el sueño. Con este mecanismo, el fármaco reduce tanto la frecuencia como la intensidad de los episodios de calor repentino, además de mejorar los trastornos del sueño relacionados, tal como indicó Bayer. A diferencia de otros tratamientos, Lynkuet dirige su acción a dos tipos de receptores, en contraste con otros fármacos no hormonales previamente aprobados como fezolinetant, que solo actúa sobre uno, según explicó Dr. JoAnn Manson, endocrinóloga de Harvard, a The New York Times.

Los ensayos clínicos incluyeron a más de 2.000 mujeres con sofocos moderados a severos, y mostraron que quienes tomaron Lynkuet una vez al día presentaron una reducción del 55% en la frecuencia de los sofocos tras 12 semanas, en comparación con quienes recibieron placebo. Más del 70% de las participantes reportaron al menos una reducción del 50% en los síntomas, mientras que al cabo de 26 semanas, la mejoría persistió. Algunas mujeres comenzaron a experimentar alivio tras solo dos semanas de uso.

Este medicamento también ha sido evaluado en mujeres con cáncer de mama receptor hormonal positivo que atravesaban sofocos inducidos por tratamientos antiestrógenos. De acuerdo con un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, dichos pacientes experimentaron una disminución significativa en el número diario de episodios de calor y una mejora en la calidad del sueño. El interés radica en que las mujeres con cáncer de mama suelen tener vetada la terapia hormonal por cuestiones de seguridad.

Perfil de seguridad y recomendaciones de uso

Uno de los pocos efectos
Uno de los pocos efectos secundarios del medicamento son los dolores de cabeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la seguridad, los efectos secundarios más frecuentes fueron cansancio leve, dolor de cabeza y somnolencia. Un pequeño porcentaje presentó niveles elevados de enzimas hepáticas, lo que motivó a la FDA a recomendar controles sanguíneos antes de iniciar el tratamiento y a los tres meses. No se registraron daños hepáticos graves en estudios de hasta un año de duración, aunque se continuará con la vigilancia tras la comercialización.

Lynkuet no se aconseja en mujeres embarazadas o que puedan estarlo, debido a la evidencia en estudios con animales que sugiere riesgo de pérdida gestacional, advirtió Bayer. Además, no se recomienda su uso en pacientes con trastornos hepáticos previos, pues la elevación de enzimas hepáticas representa una posible señal de toxicidad, según la profesora JoAnn Pinkerton, investigadora de los ensayos clínicos, en conversación con The New York Times.

Disponibilidad y coste del tratamiento

El medicamento puede ser accesible
El medicamento puede ser accesible para quienes cuenten con seguro médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bayer prevé la disponibilidad de Lynkuet en farmacias estadounidenses a partir de noviembre de 2025, siempre contra prescripción médica. El precio de lista sería aproximadamente USD 625 por un suministro de 30 días, aunque los pacientes asegurados podrían pagar tan solo USD 25 al mes a través de programas de ahorro.

La aprobación de Lynkuet amplía el arsenal terapéutico para los síntomas asociados a la menopausia, especialmente para aquellas mujeres con contraindicación a la terapia hormonal o que opten por evitarla. Los expertos, como la doctora Jewel Kling, jefa de medicina interna de salud de la mujer en la Clínica Mayo, resaltaron a The New York Times la importancia de contar con alternativas “no hormonales” para manejar mejor la calidad de vida en quienes atraviesan esta etapa.

Previo a Lynkuet, las opciones no hormonales para tratar sofocos incluían paroxetina —aprobada originalmente como antidepresivo— y fezolinetant, ambas menos específicas en su modo de acción. Elinzanetant inaugura una modalidad terapéutica al bloquear dos receptores implicados en la termorregulación, lo que podría beneficiar también los problemas de sueño, aunque aún no existen estudios que comparen su eficacia directamente con la de otros fármacos, según la clínica profesora Mary Jane Minkin de Yale, citada por The New York Times.

Temas Relacionados

menopausiaLynkuetelinzanetantFDAestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Qué serie o película ver esta noche en Hulu Estados Unidos

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Qué serie o película ver

Las series de Paramount+ Estados Unidos que roban la atención HOY

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Las series de Paramount+ Estados

Las series de Netflix Estados Unidos que roban la atención HOY

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las series de Netflix Estados

Wall Street cerró en máximos históricos tras la desescalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China

Las acciones europeas registraron un nuevo máximo histórico por tercera sesión consecutiva este lunes

Wall Street cerró en máximos

La FIFA abrió la segunda fase de venta de boletas para el Mundial 2026 con exclusiva para EEUU, Canadá y México

Durante esta etapa, se pondrán en circulación otro millón de boletos para los 104 partidos que se disputarán en 16 sedes de los tres norteamericanos

La FIFA abrió la segunda
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los argentinos le dieron a

Los argentinos le dieron a Javier Milei una victoria crucial en las elecciones de medio término

El calentamiento global podría debilitar las comunicaciones espaciales, advierten científicos

La confianza en el Gobierno aumentó 8,1% respecto de septiembre, según el índice de la Universidad Di Tella

Bank of America ajustó sus proyecciones tras el triunfo de Milei: a cuánto estará el dólar a fines de 2025

Pedro Rosemblat: “Mientras el peronismo siga encarnando el pasado y no tenga una propuesta de futuro va a ser muy difícil”

INFOBAE AMÉRICA
Mark Carney se reunirá con

Mark Carney se reunirá con Xi Jinping en medio de las tensiones comerciales de Canadá y China con Estados Unidos

La petrolera rusa Lukoil anunció la venta de todos sus activos en el exterior tras las nuevas sanciones de Estados Unidos

El influencer Ben Bader murió repentinamente a los 25 años

La batalla por Pokrovsk entró en su “fase decisiva” con fuerzas rusas a nueve kilómetros de cercar la ciudad

El régimen de Maduro amenazó con romper acuerdos con Trinidad y Tobago tras la llegada de buques de guerra de Estados Unidos

TELESHOW
La emoción de Diego Topa

La emoción de Diego Topa al recordar la huella de Romina Yan en su vida: “Me cuesta aceptar que no está”

Georgina Barbarossa se reencontró con la magia de Nueva York y emocionó con su recorrido por el 11-S

Marley sorprendió a Mirko con un desayuno especial en la cama por su cumpleaños número 8: “¡Te amamos!"

La escapada de Mauro Icardi y la China Suárez en avión privado a Milán: el motivo

Mau y Ricky contaron cómo enfrentan las comparaciones con su padre Ricardo Montaner: “No es común superar el estigma”