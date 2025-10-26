Estados Unidos

El aburrimiento de las mascotas impacta su salud y comportamientos, según especialistas

Veterinarios recomiendan incorporar juegos, rutinas variadas y entornos interactivos para evitar que perros, gatos, aves y otros animales de compañía desarrollen estrés y enfermedades

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
El aburrimiento en las mascotas
El aburrimiento en las mascotas puede causar desde comportamientos destructivos hasta problemas de salud como el sobrepeso y la autolesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Veterinarios y expertos advierten que el aburrimiento en las mascotas está generando efectos negativos tanto en su bienestar como en la convivencia con sus familias. Perros que desarrollan comportamientos extraños, gatos más destructivos que antes, aves que chillan sin parar y hasta peces apáticos podrían estar indicando una misma causa: falta de estimulación mental y sensorial.

La situación no solo afecta la salud física y emocional de los animales; también puede modificar la dinámica familiar y deteriorar el vínculo afectivo. “El aburrimiento, derivado de la falta de estimulación mental o de oportunidades para controlar aspectos de su entorno, provoca frustración o estrés en las mascotas, lo que puede provocar problemas de salud”, sostiene Ragen McGowan, científica especialista en comportamiento y bienestar animal de Purina en entrevista con The Washington Post.

Los signos varían según la especie. En los perros, las señales de falta de enriquecimiento incluyen conductas destructivas o repetitivas como morder muebles, cavar, perseguirse la cola, deambular en círculos o lamerse excesivamente. También pueden buscar atención mediante ladridos excesivos, intentos de escape o una persistente necesidad de compañía. “Buscan insistentemente la atención y muestran comportamientos como lamerte las piernas”, agrega McGowan.

Variar las rutinas y espacios,
Variar las rutinas y espacios, e incluir juegos y actividades diarias, ayuda a prevenir el estrés y la ansiedad en todas las especies domésticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los gatos, el aburrimiento puede presentarse con un matiz más agresivo: rascar muebles, arrancarse el pelo, lamerse insistentemente una zona, mostrar agresividad o exagerar la solicitud de atención. “Otro signo de estrés por aburrimiento es la eliminación fuera de la caja de arena, como orinar o defecar en lugares inapropiados”, explica la veterinaria Antje Beth-Joslin, consultora de Dogtopia a The Washington Post. También apunta que el sueño excesivo puede indicar aburrimiento, aunque los gatos suelen dormir entre doce y dieciséis horas por día.

Las aves tampoco están exentas. “Los loros y otras aves, al ser altamente inteligentes, sufren mucho por el aburrimiento”, sostiene Beth-Joslin. Los síntomas incluyen arrancarse las plumas, chillidos intensos y comportamientos repetitivos como balancearse o caminar en círculos. “Las aves aburridas pueden desarrollar agresividad si carecen de un entorno enriquecido”, advierte.

Incluso los animales más pequeños, como conejos, cuyos, hámsteres y sugar gliders, así como reptiles y anfibios, requieren estimulación: “aunque sus necesidades cognitivas difieren, el enriquecimiento sigue siendo importante”, afirma Erin Tate, vicepresidenta de desarrollo clínico en CityVet. Para los peces, por ejemplo, un acuario sin estímulos puede inducir letargo o estrés.

Los juguetes interactivos y puzzles
Los juguetes interactivos y puzzles dispensadores de comida activan el instinto natural de caza y resolución de problemas en gatos y perros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como mantener a las mascotas a salvo del aburrimiento

Existen múltiples alternativas para ofrecer estimulación mental y sensorial adecuada a cada especie. Tate recomienda para los gatos variedad de actividades y herramientas: “los comederos interactivos y juguetes dispensadores de golosinas fomentan la resolución de problemas y estimulan su instinto de caza”.

También sugiere instalar perchas junto a ventanas o estaciones de observación para estimular su curiosidad, esconder comida por la casa y proyectar videos específicos para felinos con imágenes de aves o peces.

McGowan diferencia entre decorar con objetos y ofrecer verdadero enriquecimiento: “no basta con sumar cosas bonitas; para que sean enriquecedoras, deben ser objetos, actividades, aromas o sonidos con los que el animal realmente interactúe”.

Para los perros, según Tate, “actividades como tapetes olfativos, juguetes Kong y rompecabezas que dispensan comida activan el olfato y las habilidades cognitivas”. Entre las recomendaciones aparecen paseos regulares, juegos de búsqueda, actividades acuáticas y hasta breves sesiones de entrenamiento lúdico: “las sesiones de juego combinadas con entrenamiento resultan esenciales para el ejercicio físico y la estimulación mental al explorar ambientes nuevos”, explica.

“Los loros y otras aves
“Los loros y otras aves sufren mucho por el aburrimiento”, señala la experta Antje Beth-Joslin sobre la importancia del entretenimiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de aves, Tate sugiere introducir juguetes para forrajear, cambiar el diseño de la jaula y variar perchas, además de incluir música o espejos. En peces, plantas y escondites contribuyen al bienestar. Los pequeños mamíferos disfrutan túneles, juguetes para roer, cajas para cavar y acertijos de comida. Es recomendable que especies sociales, como sugar gliders y cuyos, vivan acompañadas.

El compromiso diario con la mascota resulta central para evitar el aburrimiento. Beth-Joslin enfatiza: “el aburrimiento no es benigno; además de los problemas de salud, las alteraciones conductuales pueden debilitar el vínculo humano-animal”. El tiempo compartido no puede limitarse al descanso en el sofá. “Para mantener a los perros entretenidos y mentalmente activos, es clave un balance de actividades lúdicas e interactivas”, asegura Tate.

Se recomienda para los dueños de gatos al menos dos o tres sesiones breves de juego al día. Los perros adultos requieren entre media hora y dos horas diarias, según raza, edad o salud. La interacción verbal y las actividades conjuntas son necesarias incluso para aves y pequeños mamíferos.

Especialistas insisten en que los animales necesitan humanos activos en su cotidianeidad. La clave está en reconocer los signos de aburrimiento, aplicar estrategias de enriquecimiento y transformar el entorno para garantizar no solo la salud física de las mascotas, sino también el equilibrio emocional y el fortalecimiento del lazo con sus cuidadores.

Temas Relacionados

MascotasAburrimientoJuegosSaludPerrosGatosstados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Rick Scott, senador de EEUU: “Si yo fuera Maduro, me iría a Rusia o a China; algo va a pasar”

La advertencia del legislador republicano por Florida surge después de que el presidente Trump anticipara que el Departamento de Defensa prepara una ofensiva terrestre contra el narcotráfico

Rick Scott, senador de EEUU:

Top 10 Prime Video EEUU: “El verano en que me enamoré” se apodera del ranking de las series mas vistas

Desde misterios hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Top 10 Prime Video EEUU:

Hay alerta en Estados Unidos por el aumento de estafas a usuarios de pagos sin contacto

Este esquema de robo aprovecha la tecnología de tarjetas y dispositivos inteligentes para realizar cobros sin autorización, muchas veces sin que el afectado advierta la maniobra en el momento

Hay alerta en Estados Unidos

La carne de res registra precios récord en Estados Unidos ante el aumento de la inflación

Otros productos como los huevos registraron una baja del 5% interanual, mientras el café subió un 19%, según los últimos datos oficiales sobre inflación en el país

La carne de res registra

Siguen los retrasos en los principales aeropuertos de EEUU ante el prolongamiento del cierre gubernamental

Doce terminales aéreas presentan déficit de controladores y el 53% de los retrasos recientes se relaciona con falta de personal. Expertos advierten que cada día sin solución incrementa el riesgo en el sistema

Siguen los retrasos en los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el cierre de los

Tras el cierre de los comicios, el Gobierno destacó el debut de la Boleta Única: crece la expectativa por los resultados

Ordenaron que “El Señor Jota” quede detenido por el triple femicidio de Florencio Varela

Dólar cripto: a cuánto cotiza la divisa en el mercado que nunca cierra a poco de que se conozca el resultado electoral

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

Formosa: violento ataque de militantes de Gildo Isfrán a una diputada libertaria y su hijo

INFOBAE AMÉRICA
La verdadera historia de la

La verdadera historia de la pizza Margarita: cómo un gesto de una reina cambió la gastronomía italiana para siempre

Doncella de hierro: la verdadera historia detrás del famoso instrumento de tortura medieval

La Iglesia Católica de Venezuela condenó los ataques de la dictadura contra el cardenal Porras y pidió no politizar la fe

Lituania volvió a cerrar el aeropuerto de Vilna y la frontera con Bielorrusia por la presencia de globos de contrabando

La Fiscalía de Turquía acusó de espionaje al principal rival de Erdogan y pidió su permanencia en prisión

TELESHOW
El video de la China

El video de la China Ansa en trabajo de parto en el auto y cantando cumbia, minutos antes de dar a luz a su hijo Rafael

El contundente posteo de Mauro Icardi y la China Suárez en medio del cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara

Cómo quedó la casa de Nicole Neumann tras el temporal: “Lo que dejó la tormenta”

La noche divertida de Oriana Sabatini en la boda de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: look embarazada y amigas

El romántico saludo de Wanda Nara a Martín Migueles por su cumpleaños: “Cómo no me voy a enamorar”