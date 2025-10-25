Estados Unidos

Kamala Harris no descartó presentarse otra vez a la presidencia de Estados Unidos: “No he terminado”

La ex vicepresidenta y candidata en las últimas elecciones afirmó que “posiblemente” algún día llegue a conducir su país. “He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre”, sostuvo

Guardar
Kamala Harris, ex vicepresidenta de
Kamala Harris, ex vicepresidenta de Estados Unidos (Europa Press/Archivo)

La ex vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris no descarta postularse nuevamente a la Casa Blanca y mantiene la confianza en que una mujer liderará el Gobierno estadounidense en el futuro próximo.

La dirigente demócrata se expresó en estos términos durante una entrevista con la BBC, grabada para el programa de la periodista Laura Kuenssberg, del cual la emisora adelantó algunos extractos.

En su primera entrevista concedida en el Reino Unido, Harris afirmó que “posiblemente” algún día llegue a ser presidenta. Esta declaración fue vista como una sugerencia de que podría presentarse a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2028.

Harris también manifestó que sus sobrinas nietas, “sin duda, en su vida”, verán a una mujer al frente de la presidencia estadounidense. El reportaje con la cadena británica saldrá este domingo.

A pesar de admitir que aún no ha decidido si buscará nuevamente la presidencia, enfatizó su vocación de servicio público. “No he terminado. He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre”, sostuvo.

Harris junto a Joe Biden
Harris junto a Joe Biden (Chip Somodevilla/Pool via REUTERS/Archivo)

Acerca de los sondeos que la ubican incluso detrás del actor de Hollywood Dwayne Johnson, Harris reconoció que no presta mucha atención a las encuestas. “Si hubiera escuchado las encuestas, no me habría presentado a mi primer cargo, ni al segundo, y desde luego no estaría aquí sentada”, afirmó.

La vicepresidenta en la administración de Joe Biden perdió en noviembre pasado la elección que ganó el republicano Donald Trump, a quien calificó como un “tirano”.

Harris añadió que sus advertencias sobre un comportamiento fascista por parte de Donald Trump y un gobierno con tendencias autoritarias se están cumpliendo.

“Si nos fijamos en lo que ha sucedido, por ejemplo, en cómo ha usado como arma a las agencias federales que persiguen a los sátiros políticos... (Trump) Es tan susceptible que no soportó las críticas por una broma e intentó cerrar un medio de comunicación entero en el proceso”, expresó.

La ex vicepresidenta criticó con dureza a los líderes empresariales y a instituciones estadounidenses que, bajo su criterio, han cedido con facilidad ante las demandas presidenciales.

“Muchos han capitulado desde el primer día, se arrodillan ante un tirano, creo que por diversas razones, entre ellas, porque quieren estar cerca del poder, porque quizás quieren que se apruebe una fusión o evitar una investigación”, opinó.

Temas Relacionados

Kamala HarrisEstados UnidosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Tiroteo en una fiesta en Carolina del Norte deja dos muertos y varios heridos graves

Las autoridades del condado de Robeson confirmaron que trece personas recibieron impactos de bala durante una celebración en una zona rural cerca de Maxton, al suroeste de Raleigh

Tiroteo en una fiesta en

La tormenta tropical Melissa gana fuerza en el Caribe: estos países siguen bajo alerta

El Centro Nacional de Huracanes informó que el sistema continúa desplazándose hacia el noroeste, con previsiones de intensas precipitaciones, crecidas de ríos y posibles deslizamientos en zonas montañosas

La tormenta tropical Melissa gana

Lotería Mega Millions: ganadores del 24 de octubre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y viernes, en los que existe la posibilidad de obtener varios millones de dólares

Lotería Mega Millions: ganadores del

Estas son las mejores películas de Paramount+ para ver hoy en Estados Unidos

El auge de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Paramount+ no se quiere quedar atrás

Estas son las mejores películas

Hulu: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Estados Unidos

Hulu busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas narrativas

Hulu: Así quedo el top
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diluvió en el AMBA: cayeron

Diluvió en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, hubo inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz

El segundo ciclo de Gallardo en River Plate, una pesadilla: otra eliminación, millones en refuerzos que no rinden y las críticas que crecen

Alberto Ades, economista de Wall Street: “Las tasas de interés están descontando un dólar muy distinto al de quedarse dentro de la banda”

Violento choque entre dos motociclistas en Tigre: ambos salieron despedidos por el aire y cayeron al asfalto

Retrasos masivos y caos en Aeroparque tras otra medida salvaje gremial: hubo unos 7000 pasajeros afectados

INFOBAE AMÉRICA
En medio de su viaje

En medio de su viaje a Malasia, Donald Trump hará una escala previa en Qatar para reunirse con el emir

Globos procedentes de Bielorrusia perturbaron el tráfico aéreo de Lituania

EEUU afirmó que las primeras conversaciones comerciales con China en Malasia fueron “muy constructivas”

Expectativa en Brasil por la posible reunión entre Donald Trump y Lula da Silva en Malasia: cuáles serían los temas de la agenda

Donald Trump dijo estar dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en el marco de su gira asiática

TELESHOW
Julieta Poggio contó con qué

Julieta Poggio contó con qué galán de Hollywood le gustaría protagonizar una escena romántica

Jorgito Barrionuevo: “La plata mejoró todo”

María Rosa Fugazot y el duelo por su hijo, entre el teatro y la familia: “Hechos pelota, pero hay que seguir”

El regalo de Charly García a Rod Stewart durante su paso por Argentina: el encuentro de leyendas

La divertida discusión entre Noelia Marzol y su hija sobre la existencia de los monstruos: “¿Existen o no?"