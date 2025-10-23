Estados Unidos

Donald Trump y Xi Jinping mantendrán un encuentro bilateral en Corea del Sur el próximo 30 de octubre

La cita entre los líderes de Estados Unidos y China fue confirmada por la Casa Blanca y se realizará durante la mañana antes del regreso del mandatario republicano a Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunirán el 30 de octubre en Corea del Sur durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), confirmó este jueves la Casa Blanca.

La portavoz presidencial Karoline Leavitt indicó en rueda de prensa que la cita tendrá lugar por la mañana, poco antes de que Trump emprenda el regreso a Washington tras su gira asiática.

El jueves por la mañana, hora local, el presidente Trump participará en una reunión bilateral con el presidente Xi de la República Popular China, antes de partir de regreso a su casa en Washington”, informó Leavitt.

El viaje de Trump por Asia marca su primer desplazamiento a la región desde que retomó el poder y comenzó a aplicar una ola de aranceles a productos extranjeros.

El propio mandatario calificó el miércoles la gira como un “gran viaje” que incluirá paradas estratégicas en Malasia, Japón y Corea del Sur, con la mira puesta en el comercio y la seguridad.

Espero cerrar un buen acuerdo con China y poner fin a la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo”, afirmó Trump.

La agenda internacional comenzará en Malasia, con la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), entre el 26 y 28 de octubre. En ese contexto, Trump espera firmar un convenio comercial con Malasia y dar seguimiento a un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya. Fuentes oficiales revelaron que también podría concretarse allí un encuentro bilateral con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un intento por recomponer relaciones tras meses de desencuentros diplomáticos.

Posteriormente, el mandatario estadounidense tiene previsto desplazarse a Tokio para reunirse con la actual primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. J

Japón ha logrado escapar de la mayoría de los aranceles impuestos por la Casa Blanca a otros países aliados y rivales, pero afronta la presión de Washington para frenar las importaciones de energía rusa y aumentar su gasto en defensa, dos puntos clave en la agenda de seguridad del viaje.

El punto culminante de la gira será la estancia en Corea del Sur, donde Trump asistirá a la cumbre de la APEC el 29 de octubre y se encontrará con Xi Jinping para abordar asuntos bilaterales y temas globales.

La cita, prevista como el primer encuentro personal entre ambos líderes desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, está marcada por la cautela e incertidumbre. Según explicó el propio presidente, la postura de Beijing en torno a la exportación de tierras raras y los aranceles comerciales han dificultado la agenda final.

En las últimas horas, Trump alternó entre amenazar con cancelar la bilateral o imponer nuevos gravámenes a productos chinos, y luego señalar que “quizás la cumbre no suceda”.

No obstante, mantuvo la expectativa: “Espero llegar a un acuerdo con Xi sobre todo y que el líder chino pueda ejercer una gran influencia sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania”, declaró a medios estadounidenses.

El viaje asiático coloca a Trump en el centro de una agenda diplomática clave para la estabilidad política y económica global, con la atención puesta en el resultado de su posible diálogo con Xi, así como en los mensajes a socios y rivales del mundo.

(Con información de AFP)

