Un hombre enfrenta cargos penales tras quedarse con 7.400 dólares que encontró tirados en la calle

Las cámaras de un vehículo captaron el momento en que el sospechoso recogía el dinero y se alejaba del lugar (Kennebunk Police Department)

Un hombre en Kennebunk, Maine, enfrenta cargos penales tras recoger USD 7.400 en efectivo que encontró en Fletcher Street, una suma que había caído accidentalmente del techo de un automóvil tras la venta de un vehículo.

Según informó Daily Mail, la policía local inició una búsqueda para localizar al sospechoso, quien fue captado por una cámara mientras recogía el dinero en las inmediaciones del White Sails Inn el pasado 15 de octubre.

El incidente ocurrió cuando el propietario legítimo del dinero, un joven de 19 años residente de la calle Storer, tras completar la venta de su automóvil, olvidó el fajo de billetes sobre el techo del vehículo y se marchó sin percatarse.

Al llegar a su domicilio y notar la ausencia del efectivo, el hombre alertó a su padre, quien regresó al lugar con la esperanza de recuperarlo. Una cámara instalada en el automóvil del padre registró el momento en que ambos, padre y sospechoso, coincidieron en la escena, justo cuando el segundo recogía el dinero del suelo.

O’Brien afirmó que el hombre le dijo al padre que simplemente estaba recogiendo un sobre que había perdido. El hombre no dijo que había encontrado el dinero, añadió. “Dijo que era suyo”.

Tras el encuentro, el individuo se alejó en dirección oeste por Fletcher Street a bordo de un Honda CR-V gris oscuro.

La policía de Kennebunk, encabezada por el jefe Robert MacKenzie, señaló que el caso no se trata de un simple “el que lo encuentra se lo queda”, debido a la cantidad involucrada. El medio británico detalló que, de acuerdo con la legislación de Maine, cualquier persona que encuentre dinero o bienes perdidos con un valor igual o superior a USD 3 debe notificarlo al secretario municipal en un plazo de siete días, especificar el lugar del hallazgo y colocar un aviso en un espacio público.

Si el valor supera los USD 10, la ley exige además la publicación de un anuncio en un periódico local. El incumplimiento de estos requisitos puede derivar en cargos por apropiación indebida de bienes perdidos, una infracción tipificada como delito de Clase C, que conlleva hasta cinco años de prisión y una multa de USD 5.000.

La investigación policial sigue abierta y las autoridades continúan recabando información de testigos (Kennebunk Police Department)

El suceso generó reacciones entre los residentes de la zona. Audrey LaRose, huésped del White Sails Inn y testigo indirecta del hecho, relató al medio británico que se encontraba tejiendo junto a la ventana del establecimiento sin sospechar que, en ese momento, el dinero volaba por la calle.

LaRose expresó su decepción ante la conducta del sospechoso y afirmó: “No es tuyo. No te pertenece, y debes llamar a la policía o a quien corresponda para intentar devolverlo”.

Por su parte, la policía de Kennebunk ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar al hombre que aparece en las imágenes de la cámara del automóvil. Las autoridades han advertido que, si el dinero no es devuelto, el responsable podría enfrentar cargos por apropiación indebida de bienes perdidos. Hasta el momento, la investigación sigue abierta y la policía continúa recabando información de posibles testigos.

El subjefe de policía de Kennebunk, Eric O’Brien, dijo que el hombre podría enfrentar un cargo de robo de propiedad extraviada si no presenta el dinero.

La indignación de algunos vecinos refleja el debate ético que suscitó el caso, ya que para muchos, apropiarse de un dinero hallado en la vía pública no solo infringe la ley, sino que contradice los valores de honestidad y civismo que esperan de una buena persona.