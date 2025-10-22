Estados Unidos destruyó una embarcación con drogas en el Pacífico: dos presuntos narcoterroristas fueron abatidos

Estados Unidos bombardeó una nueva embarcación narcoterrorista en el Pacífico Oriental

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la tarde de este miércoles sobre la destrucción de una embarcación operada por una organización designada como terrorista que realizaba actividades de narcotráfico en el Pacífico Oriental. El ataque letal, autorizado por el presidente Donald Trump, se llevó a cabo en aguas internacionales.

Esta acción corresponde al octavo operativo de este tipo realizado por Washington y representa la primera vez que un ataque se lleva a cabo en el Pacífico, ya que las siete intervenciones previas se efectuaron en el mar Caribe.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó a través de sus redes sociales que la misión respondió a información de inteligencia que identificó la nave como parte de una ruta empleada habitualmente para el contrabando de narcóticos.

Esta acción corresponde al octavo operativo de este tipo realizado por Washington y representa la primera vez que un ataque se lleva a cabo en el Pacífico, ya que las siete intervenciones previas se efectuaron en el mar Caribe

“Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización designada como terrorista y dedicada al narcotráfico en el Pacífico Oriental”, expresó Hegseth en su cuenta oficial en X.

Durante el ataque, dos presuntos narco-terroristas que se encontraban a bordo de la embarcación fueron abatidos. No se registraron bajas ni heridos entre el personal estadounidense que ejecutó la operación.

“Ambos terroristas fueron eliminados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en esta acción”, precisó el funcionario.

De acuerdo con la información publicada por Hegseth, la embarcación transportaba una carga de narcóticos y navegaba por una ruta reconocida por las agencias estadounidenses como corredor habitual del tráfico ilícito de drogas.

La inteligencia estadounidense ya había identificado previamente la relación del barco con actividades de contrabando y narcotráfico, así como con redes de organizaciones catalogadas como terroristas.

El anuncio del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth sobre el bombardeo a una embarcación terrorista en el Pacífico Oriental

El titular del Pentágono enfatizó que Estados Unidos no ofrecerá refugio a quienes intenten trasladar drogas a territorio norteamericano.

“Los narco-terroristas que pretendan traer veneno a nuestras costas no encontrarán un puerto seguro en nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente”, aseguró Hegseth en su mensaje.

El secretario subrayó que la actual política de Washington busca respuesta directa y contundente contra las redes criminales que combinan actividades de tráfico de drogas con terrorismo.

“No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, sentenció, al reiterar la determinación de la administración estadounidense de actuar contra las amenazas a la seguridad nacional.

La Casa Blanca ha dicho estas acciones se enmarcan bajo el “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, amparándose en la misma base legal que permitió la ofensiva antiterrorista posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Ataque de EEUU a una lancha de narcoterroristas del ELN

Dos tripulantes que sobrevivieron a una operación anterior fueron repatriados a Ecuador y Colombia. Posteriormente, autoridades ecuatorianas informaron que el ciudadano retornado identificado como Andrés Fernando Tufiño fue liberado por falta de pruebas de delito alguno cometido en su país.

Un documento de las autoridades ecuatorianas, consultado por The Associated Press, menciona que “no existen elementos de convicción ni indicios que puedan llevar a la autoridad fiscal o judicial a tener la certeza” de alguna infracción por parte de Tufiño.

El hombre fue sometido a una evaluación médica al arribar al país, y las revisiones no detectaron afectaciones graves tras el incidente ocurrido en aguas internacionales.

Las autoridades estadounidenses han reiterado que ninguno de estos operativos ha dejado bajas propias y han advertido que la campaña militar continuará con vigilancia reforzada sobre rutas estratégicas del Pacífico y el Caribe, en el marco de la estrategia para debilitar organizaciones criminales transnacionales y reforzar la seguridad nacional.

(Con información de AFP)