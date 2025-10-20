Nuevo pronóstico para el invierno en Nueva York, expertos advierten cambios inesperados

Nueva York se enfrenta a un invierno con expectativas inciertas de precipitaciones. (REUTERS/Adam Gray)

La ciudad de Nueva York se prepara ante pronósticos inciertos para el invierno 2025-2026, con predicciones que señalan posibilidades similares tanto de un invierno marcado por mayores precipitaciones como de un período más seco y suave.

Según información recabada por ABC News, los expertos meteorológicos proyectan un escenario de incertidumbre en cuanto a la cantidad de nieve y lluvia que podría recibir la urbe desde noviembre hasta enero.

De acuerdo con la previsión metorologica, existe aproximadamente un 50% de probabilidad de que la ciudad atraviese un invierno con precipitaciones superiores o inferiores al promedio habitual.

Este escenario deja abiertas posibilidades tanto de un incremento en las nevadas como de una temporada caracterizada por menores valores de nieve y lluvias. En comparación con otras regiones, como el Noroeste del Pacífico y el Upper Midwest, se espera allí un mayor volumen de precipitación.

El pronóstico indica que podrían caer entre 43 y 53 centímetros de nieve, una cifra inferior al promedio histórico. (REUTERS/Adam Gray)

Sobre el comportamiento térmico, los pronósticos auguran que las temperaturas se mantendrán cercanas a los valores normales para esta época del año. El equipo de AccuWeather estima para Nueva York una acumulación total de nieve en un rango de 43 a 53 centímetros, una cifra inferior al promedio histórico de 75,7 centímetros, aunque superior al registro del último invierno, cuando se reportaron 32,7 centímetros. En palabras de los analistas citados por ABC News: “La nieve prevista para este invierno probablemente se percibirá más que el año pasado.”

La llegada de octubre activa en medios locales el interés por los primeros anuncios meteorológicos. En ese marco, Nick Gregory, meteorólogo de FOX 5 NY, presentó su primer pronóstico estacional para el área triestatal, resaltando el impacto potencial de un débil fenómeno de La Niña.

“Actualmente atravesamos una fase neutral, pero nos dirigimos hacia una Niña débil, lo que suele traer mayor actividad en la corriente en chorro norte y complica las previsiones precisas para nuestra zona”, explicó Gregory durante la difusión de su informe, recogido por FOX 5 NY.

Las previsiones aún dejan abierta la posibilidad de episodios de nieve intensa durante las festividades. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El especialista detalló que los valores térmicos promedio para la estación otoñal se mantuvieron ligeramente por debajo de la media, ubicándose en torno a los 23,8°C, es decir, 2,3°C menos respecto al promedio histórico para septiembre. Asimismo, el mes pasado cerró con 5,6 centímetros de lluvias, cifra significativamente inferior a los 11,5 centímetros esperados.

Qué es el fenómeno de La Niña

La influencia de La Niña, un fenómeno asociado a temperaturas oceánicas del Pacífico más frías de lo habitual, podría derivar en condiciones más cálidas y secas en el sur estadounidense, aunque regiones como las Grandes Llanuras y el Noreste suelen experimentar mayores volúmenes de humedad y temperatura más bajas. Por su parte, el evento opuesto, El Niño, responde a un calentamiento del Pacífico ecuatorial y tiende a modificar los patrones globales.

Según Gregory, “en una fase neutra o durante un inicio de La Niña, la humedad permanece concentrada en zonas del sur, mientras que el noreste tiende a enfrentar condiciones más frescas y secas”. Estas alteraciones impactan no solo en la probabilidad de nieve, sino también en el desarrollo de la vegetación y el cambio de color en las hojas otoñales, donde la sequía puede atenuar la intensidad del follaje.

Nueva York registró más de 38 centímetros de nieve el invierno pasado. (REUTERS/Brendan McDermid)

En relación con los valores climáticos habituales para el otoño en Nueva York, las temperaturas máximas en octubre suelen rondar los 17,7°C, con mínimas de 10,5°C. En noviembre, la media máxima desciende a 12,2°C y la mínima a 5,6°C, mientras que en diciembre los registros caen hasta 6,6°C y 3,3°C respectivamente.

Para el invierno 2025-2026, la previsión de Gregory identifica posibilidades de un invierno más moderado, pero con un inicio más frío, a la vez que reconoce la dificultad de precisar con exactitud la cantidad final de nieve. “Aun así, podríamos terminar recibiendo valores cercanos al promedio histórico de 71 centímetros,” subrayó el meteorólogo ante FOX 5 NY.

La perspectiva del Old Farmer’s Almanac coincide en anticipar un período más templado y seco de lo habitual, aunque advierte la probabilidad de nevadas intensas durante los festivos navideños y hacia el final de la temporada. Nueva York acumuló el invierno pasado más de 38 centímetros de nieve, cifra por debajo de la media pero superior al registro del ciclo anterior.