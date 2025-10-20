La policía frustró un intento de tiroteo en el principal aeropuerto de Estados Unidos

Un fuerte operativo bloqueó el acceso al aeropuerto de Atlanta durante la detención del sospechoso, según informaron autoridades locales. (REUTERS/Megan Varner)

La policía arrestó a un hombre que habría planeado atacar con un rifle semiautomático el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson, tras recibir una advertencia por parte de su familia este lunes 20 de octubre. Según reportó The Associated Press (AP), la intervención se realizó gracias a que los familiares del sospechoso alertaron a las autoridades sobre las intenciones del individuo.

El sujeto, identificado como Billy Joe Cagle, de 49 años y residente de Cartersville, Georgia, fue ubicado dentro de una de las terminales del aeropuerto tras haber anunciado sus planes mediante una transmisión en vivo en redes sociales.

De acuerdo con el jefe de la Policía de Atlanta, Darin Schierbaum, “la policía de Cartersville fue contactada por la familia del señor Cagle, que señaló que él estaba transmitiendo en redes sociales su intención de dirigirse al aeropuerto de Atlanta ‘para disparar’, y mencionaron que portaba un rifle de asalto”.

Billy Joe Cagle, de 49 años, fue detenido por la policía tras ser alertados por su familia sobre un posible ataque armado en el aeropuerto de Atlanta. (REUTERS/Tami Chappell)

Las autoridades de Atlanta localizaron a Cagle minutos después de que estacionó su Chevrolet pickup fuera de las instalaciones. Durante la inspección al vehículo, los agentes hallaron un rifle AR-15 y 27 cartuchos. Schierbaum explicó que la investigación demostró que “el sospechoso tenía interés particular en la zona de control de seguridad de la TSA”, área donde fue visto a través de las cámaras de vigilancia.

Imágenes de las cámaras de seguridad presentadas por la policía muestran a Cagle arribando al aeropuerto sobre las 9:30 a.m., hora local, y desplazándose hacia el punto de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), según reveló The Associated Press.

Posteriormente, los agentes lo identificaron y procedieron a detenerlo; durante la aprehensión, se escuchan gritos del individuo, de acuerdo con el metraje captado por las cámaras corporales de los efectivos.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a Cagle ingresando a la zona de control de la TSA minutos antes de su arresto. (REUTERS/Megan Varner)

El capitán Greg Sparacio, de la policía de Cartersville, confirmó que Cagle tenía como objetivo “infligir daño a tantas personas como pudiera”. Gracias a la coordinación, agregó el jefe Schierbaum, el incidente se resolvió antes de convertirse en una tragedia. “Hoy les estamos informando sobre un éxito y no sobre una catástrofe, porque una familia vio algo y lo comunicó”, manifestó en declaraciones recogidas por The Associated Press.

El detenido enfrenta cargos por amenazas terroristas, intento de cometer asalto agravado, tenencia de armas durante la comisión de un delito y posesión ilegal de armas por parte de un convicto. De acuerdo con Schierbaum, Cagle, al ser un criminal sentenciado previamente, tendrá que responder ante autoridades federales sobre cómo obtuvo un arma que no podía poseer legalmente.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, resaltó la colaboración ciudadana que permitió que la situación no escalara. “Estamos agradecidos con Dios, con la información oportuna y con la buena voluntad de personas que evitaron una crisis”, manifestó el funcionario en declaraciones reproducidas por The Associated Press.