Taylor Swift donó 100 mil dólares para el tratamiento de una niña con cáncer cerebral raro en Estados Unidos

La cantante estadounidense Taylor Swift realizó el viernes 17 de octubre de 2025 una donación de 100.000 dólares para la familia de Lilah, una niña de dos años diagnosticada con un tipo poco frecuente y agresivo de cáncer cerebral, según informaron medios especializados como People y Us Weekly. El aporte se canalizó a través de la plataforma GoFundMe y permitió que la familia alcanzara y superara con holgura el objetivo trazado para cubrir gastos médicos.

De acuerdo con información publicada por Parade, la acción benefició a la familia Smoot, residente en Estados Unidos, luego de que la historia de Lilah se difundiera mediante videos en la red social TikTok, donde su madre, Katelynn Smoot, mostró la participación emocional de su hija con la música de la artista. Conforme precisa Daily Mail, la donación incluyó un mensaje firmado por la propia Swift en el que expresó su apoyo para la menor.

La familia de Lilah inició la recaudación de fondos en marzo de 2025 tras recibir el diagnóstico de la enfermedad, catalogada por especialistas como una de las variantes más agresivas y raras detectadas en la población pediátrica de Estados Unidos durante el último año, con apenas 58 casos documentados, de acuerdo con datos obtenidos por Us Weekly.

¿Por qué Taylor Swift donó 100.000 dólares a una niña enferma de cáncer?

La situación de Lilah trascendió cuando Katelynn Smoot difundió en su cuenta de TikTok un video donde la niña, de apenas dos años, manifestaba su admiración por la intérprete de “The Life of a Showgirl”. Según el reporte de People, en la grabación la madre relató que durante el embarazo escuchó con frecuencia música de Swift, situación que considera relevante para la afinidad mostrada por la menor, y señaló que el nombre original pensado para su hija era Willow, en referencia a una canción de la artista.

La campaña de recaudación de fondos, habilitada en GoFundMe, incluía detalles sobre el diagnóstico y el régimen de tratamiento propuesto por los médicos. El tumor cerebral fue detectado tras una convulsión sufrida por Lilah cuando tenía 18 meses, episodio que coincidió con el nacimiento de un nuevo integrante de la familia, según explicó la propia madre a través de la página oficial de la plataforma.

¿Qué tipo de cáncer tiene Lilah y cuál es su tratamiento?

Según la información compartida en la campaña y recopilada por Daily Mail, los especialistas determinaron que Lilah padecía una forma de cáncer cerebral identificada como “muy rara” y “altamente agresiva”. El proceso terapéutico que enfrenta incluye la extracción quirúrgica del tumor, un periodo de tres meses de quimioterapia, la administración de terapia con células madre y tratamientos de radiación con protones, los cuales exigen traslados periódicos a centros hospitalarios especializados y estadías prolongadas.

El costo de estos procedimientos motivó la organización de distintas actividades y ventas de objetos simbólicos, entre ellos pulseras alusivas a la frase “Lilah Strong”, inspirada en las iniciales y en el mensaje de superación de la niña. Según Us Weekly, la suma recaudada tras la donación habilitó a la familia la posibilidad de destinar recursos a los tratamientos sin tener que replantear las prioridades económicas durante el proceso.

¿Cómo donó Taylor Swift a la campaña de GoFundMe para Lilah y cuál fue el resultado?

Taylor Swift formalizó su aporte mediante la plataforma GoFundMe poco más de una semana después de la publicación viral de la historia en redes. La cantante acompañó el envío con un mensaje: “Sending the biggest hug to my friend, Lilah! Love, Taylor”, según se observa en la página habilitada en la plataforma, reproducida por medios estadounidenses. Este monto permitió superar el objetivo inicial de 100.000 dólares por casi 60.000 dólares adicionales, indica People.

La familia Smoot difundió un video agradecimiento posterior en el que se observa a la madre y a Lilah escuchando la canción “The Fate of Ophelia”, incluida en el repertorio reciente de Swift. En sus declaraciones públicas recogidas por Us Weekly, Katelynn Smoot señaló: “Esto significa que no tenemos que preocuparnos por otra cosa que no sea Lilah […] Tyler y yo podemos concentrarnos en nuestra niña y estar juntos como familia”.

¿Cuánto dinero recaudó la familia de Lilah tras la donación de Taylor Swift?

Para entender el alcance de este tipo de donaciones, Parade subrayó que Taylor Swift ha realizado contribuciones similares para otras familias y organizaciones en el pasado, aunque no suele anunciar estas actividades en sus redes sociales. El caso de Lilah llevó a que seguidores de la cantante también participaran en la recaudación mediante aportes simbólicos de 13 dólares, cifra asociada al número favorito de la artista, según detalla Daily Mail.

La iniciativa resultó en una suma acumulada que ronda los 178.000 dólares, según las cifras reportadas en la plataforma de recaudación y citadas por medios estadounidenses. Además, la visibilidad del caso llevó a la difusión de mensajes de apoyo de distintas comunidades en redes sociales y medios de comunicación enfocados en cobertura de entretenimiento.

¿Qué implica la donación de Taylor Swift para el tratamiento de Lilah y casos similares de cáncer infantil en Estados Unidos?

La colaboración de figuras públicas en campañas médicas como la de Lilah es un fenómeno recurrente en el ámbito estadounidense, principalmente a través de plataformas como GoFundMe, que requieren respaldo económico de donantes para afrontar gastos no garantizados por sistemas de salud. Según estimaciones incluidas en el reporte original de People, familias con diagnósticos infantiles de cáncer enfrentan un promedio de gastos ampliamente superiores a los cubiertos por los seguros sanitarios tradicionales en ese país.

En el corto plazo, la familia de Lilah podrá hacer frente al tratamiento médico sin incertidumbre financiera inmediata, mientras la menor continúa el protocolo recomendado por su equipo sanitario. La atención mediática sobre el caso funciona como un antecedente de la repercusión que pueden alcanzar campañas familiares cuando personalidades reconocidas intervienen en su difusión.