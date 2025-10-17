John Bolton, ex asesor de Donald Trump en seguridad nacional, fue acusado de compartir información clasificada y se presentó ante la justicia

John Bolton llega al tribunal en Maryland (REUTERS/Leah Millis)

John Bolton llegó el viernes a un tribunal federal para entregarse a las autoridades por cargos que acusan al ex asesor de seguridad nacional de la administración Trump de almacenar documentos ultrasecretos en su casa y de compartir con familiares notas similares a un diario que contenían información clasificada.

Bolton no hizo comentarios a los periodistas al ingresar al tribunal en Greenbelt, Maryland, donde se espera que comparezca por primera vez ante un juez por la acusación formal de 18 cargos presentada en su contra el jueves.

Las autoridades han sugerido que se expuso información clasificada cuando operativos que se cree están vinculados al gobierno iraní hackearon la cuenta de correo electrónico de Bolton y accedieron a material sensible que él había compartido. Un representante de Bolton le dijo al FBI en 2021 que sus correos electrónicos habían sido hackeados, según los fiscales, pero no reveló que Bolton había compartido información clasificada a través de la cuenta ni que los hackers tenían en su poder secretos gubernamentales.

El caso, seguido de cerca, se centra en una figura de larga data en los círculos de política exterior republicana, conocido por sus posturas belicistas sobre el poder estadounidense y que sirvió durante más de un año en la primera administración de Trump antes de ser despedido en 2019. Posteriormente, publicó un libro muy crítico con Trump.

El tercer caso contra un adversario de Trump en el último mes se desarrollará en un contexto de preocupación por la posibilidad de que el Departamento de Justicia esté persiguiendo a los enemigos políticos del presidente republicano, mientras al mismo tiempo exime a sus aliados de escrutinio.

“Ahora, me he convertido en el último objetivo en el uso del Departamento de Justicia como arma para acusar a quienes él considera sus enemigos con cargos que antes fueron desestimados o distorsionando los hechos”, dijo Bolton en un comunicado.

Aun así, la acusación es significativamente más detallada en sus alegaciones que los casos anteriores contra el ex director del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James. A diferencia de esos casos, presentados por un fiscal estadounidense nombrado apresuradamente, la acusación contra Bolton fue firmada por fiscales de carrera en seguridad nacional. Si bien la investigación sobre Bolton salió a la luz pública en agosto, cuando el FBI registró su casa en Maryland y su oficina en Washington, la pesquisa ya estaba en marcha para cuando Trump asumió el cargo en enero.

John Bolton (REUTERS/Leah Millis)

Compartir secretos clasificados

La acusación presentada en el tribunal federal de Greenbelt, Maryland, alega que entre 2018 y el pasado agosto, Bolton compartió con dos familiares más de 1.000 páginas de información sobre sus actividades diarias en el gobierno.

El material incluía entradas “similares a un diario” con información clasificada hasta el nivel de ultrasecreto que había obtenido en reuniones con otros funcionarios del gobierno estadounidense, en sesiones informativas de inteligencia o en conversaciones con líderes extranjeros, según la acusación. Tras enviar un documento, Bolton escribió en un mensaje a sus familiares: “¡Nada de esto lo hablamos!!!”. En respuesta, uno de sus familiares escribió: “Shhhhh”, según los fiscales.

La acusación señala que entre el material compartido había información sobre adversarios extranjeros que, en algunos casos, revelaba detalles sobre fuentes y métodos utilizados por el gobierno para recolectar inteligencia.

Los dos familiares no fueron identificados en los documentos judiciales, pero una persona familiarizada con el caso, que habló bajo condición de anonimato para discutir detalles no públicos, los identificó como la esposa y la hija de Bolton.

La acusación también sugiere que Bolton era consciente de la impropiedad de compartir información clasificada con personas no autorizadas para recibirla, citando una entrevista con medios de comunicación en abril en la que criticó a funcionarios de la administración Trump por usar Signal para discutir detalles militares sensibles. Aunque la anécdota pretende mostrar, según los fiscales, que Bolton entendía el protocolo adecuado para los secretos gubernamentales, el equipo legal de Bolton también podría señalarla para argumentar un doble estándar en la aplicación de la ley, ya que no se sabe que el Departamento de Justicia haya abierto alguna investigación sobre el episodio de Signal.

El abogado de Bolton, Abbe Lowell, dijo en un comunicado que “los hechos subyacentes de este caso fueron investigados y resueltos hace años”.

Afirmó que los cargos se derivan de partes de los diarios personales de Bolton a lo largo de sus 45 años de carrera en el gobierno e incluían información no clasificada que solo se compartió con su familia inmediata y que el FBI conocía desde 2021.

“Como muchos funcionarios públicos a lo largo de la historia”, dijo Lowell, “Bolton llevaba diarios; eso no es un delito”. Añadió que Bolton “no compartió ni almacenó información de manera ilegal”.

Foto de archivo de copias del libro "The Room Where It Happened" del ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton (REUTERS/Carlo Allegri)

Controversia por un libro

Bolton sugirió que el caso penal era una consecuencia de un intento fallido del Departamento de Justicia, después de que él dejara el gobierno, de bloquear la publicación de su libro de 2020 “The Room Where It Happened”, que retrataba a Trump como gravemente desinformado sobre política exterior.

La administración Trump afirmó que el manuscrito de Bolton contenía información clasificada que podría dañar la seguridad nacional si se divulgaba. Los abogados de Bolton han dicho que siguió adelante con el libro después de que un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, con quien Bolton había trabajado durante meses, le dijera que el manuscrito ya no contenía información clasificada.

En 2018, Bolton fue nombrado tercer asesor de seguridad nacional de Trump. Su breve mandato se caracterizó por disputas con el presidente sobre Corea del Norte, Irán y Ucrania. Esas diferencias finalmente llevaron a la salida de Bolton.

Posteriormente, Bolton criticó el enfoque de Trump hacia la política exterior y el gobierno en su libro, incluyendo la acusación de que Trump vinculó directamente la entrega de ayuda militar a Ucrania con la disposición de ese país a realizar investigaciones sobre Joe Biden, quien pronto sería el rival demócrata de Trump en las elecciones de 2020, y miembros de la familia Biden.

Trump respondió atacando a Bolton, calificándolo de “tipo acabado” y un belicista “loco” que habría llevado al país a la “Sexta Guerra Mundial”.

(AP)