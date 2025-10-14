Está acusado por matar al presunto abusador de su hija y se postula como sheriff: “Es hora de devolver la seguridad a nuestra comunidad”

Aaron Spencer, acusado de homicidio por matar al presunto abusador de su hija, se postula como sheriff en Arkansas (foto: Facebook/Heather Spencer/Lonoke County Detention Center)

Un hombre de Arkansas, acusado de matar al presunto abusador sexual de su hija adolescente, sorprendió a la comunidad al anunciar su candidatura para sheriff del condado de Lonoke mientras espera el juicio por homicidio.

Aaron Spencer, de 37 años, enfrenta cargos por la muerte de Michael Fosler, de 67, quien acumula más de 40 acusaciones por delitos sexuales contra la menor, según informó el Daily Mail. El caso conmocionó a la comunidad local y reavivó el debate sobre la protección de los menores y la confianza en el sistema judicial.

La tragedia comenzó en la primavera de 2024, cuando la hija de Spencer, de 13 años, confió a un familiar que fue víctima de abuso sexual. De acuerdo con el relato de Heather Spencer, esposa del acusado, la familia esperó que la justicia actuara con firmeza.

Fosler, un hombre mayor que contactó a la menor a través de mensajes de texto, fue arrestado rápidamente, pero poco después recuperó la libertad bajo una fianza leve y sin supervisión, pese a la gravedad de los cargos, que incluían acoso en línea, agresión sexual y posesión de pornografía infantil.

La situación se volvió crítica el 8 de octubre de 2024, cuando la familia Spencer fue despertada en medio de la noche por el perro de la adolescente y descubrió que la menor desapareció. Aaron Spencer salió en su vehículo a buscar a su hija y la localizó dentro del camión de Fosler.

Según documentos judiciales citados por el medio británico, el hombre forzó el vehículo de Fosler fuera de la carretera y, tras una confrontación, disparó contra Fosler, quien murió en el lugar. El propio Spencer llamó al 911 para reportar lo sucedido y fue arrestado poco después, enfrentando cargos de homicidio en segundo grado y una fianza de USD 150.000.

La reacción de la familia fue inmediata. Heather Spencer expresó en redes sociales su agradecimiento por la vida de su hija y el papel de su esposo: “No tengo dudas de que, de no ser por Dios y por mi marido, nunca habría vuelto a ver a mi hija”, escribió.

Sin embargo, la alegría por el rescate se vio opacada por el temor y la indignación ante la acusación de asesinato y la imposición de una orden de silencio judicial que, según Heather, restringió la capacidad de la familia para defenderse públicamente.

El juicio de Aaron Spencer está programado para enero de 2026 y divide a la comunidad de Lonoke (foto: Facebook/Heather Spencer)

Campaña para sheriff y apoyo comunitario

Mientras la familia Spencer enfrenta el proceso legal, Aaron Spencer decidió postularse para sheriff del condado de Lonoke. En un video publicado en redes sociales, el padre de familia se presentó ante la comunidad: “Muchos conocen mi historia. Soy el padre que actuó para proteger a su hija cuando el sistema falló”, afirmó.

Spencer subrayó que su campaña no es solo personal, sino que busca restaurar la confianza, la responsabilidad y la seguridad en la comunidad. “Es hora de devolver la confianza, la rendición de cuentas y la seguridad a nuestra comunidad”, escribió en una publicación realizada en su muro de Facebook, levantada por el Daily Mail.

El anuncio de la candidatura generó un amplio respaldo en redes sociales y entre vecinos del condado. El hijo de Spencer manifestó su orgullo públicamente, y numerosos usuarios expresaron su apoyo, destacando la necesidad de proteger a los niños y el valor de la experiencia de Spencer como veterano y padre.

Paralelamente, la familia recibió donaciones que superan los USD 79.000 para cubrir los gastos legales y de terapia de la menor, según la campaña organizada por la hermana de Heather.

El actual sheriff de Lonoke, John Staley, quien ocupa el cargo desde 2013 y busca la reelección, defendió su gestión en declaraciones al medio: “Mi misión fue y seguirá siendo hacer lo correcto, no lo fácil. Desde el primer día, nos enfocamos en combatir a traficantes de drogas, depredadores sexuales y ladrones. Hemos logrado avances significativos y continuaremos trabajando para mantener seguro el condado y garantizar que la justicia se aplique de manera justa y constante para todos”.

El juicio de Aaron Spencer está programado para el 26 de enero de 2026, mientras que una audiencia previa se celebrará el 16 de diciembre de este año. El caso polarizó a la comunidad y puso en el centro del debate la eficacia del sistema judicial y el papel de las autoridades en la protección de los menores.

La campaña de Spencer como sheriff promete restaurar la confianza y la seguridad en la comunidad de Lonoke (foto: Facebook/Heather Spencer)

Justicia, familias y un pueblo dividido

Para la familia Spencer, la experiencia supuso una prueba inesperada y dolorosa. La situación los llevó a actuar ante la amenaza de un hombre que, pese a su historial, permanecía en libertad. El desenlace judicial y político de este caso es seguido de cerca por una comunidad marcada por la incertidumbre y la búsqueda de respuestas.

La tensión entre la justicia por mano propia y el accionar institucional atraviesa cada discusión en Lonoke. Con la campaña electoral en marcha y el futuro de Aaron Spencer por decidirse ante los tribunales, el condado enfrenta una de las divisiones más profundas.