Estados Unidos

El USDA lanzará vacunas contra la rabia vía aérea en estas zonas de Estados Unidos

La medida tiene como objetivo controlar a la población de animales silvestres infectados con la peligrosa enfermedad

Por Daniela Mérida

Guardar
El Departamento de Agricultura de
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos lanzará vacunas vía aérea para reducir la población de animales silvestres con rabia. (USDA)

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) intensificará su campaña contra la rabia este mes con el lanzamiento aéreo de vacunas sobre seis estados, una acción que forma parte de una estrategia nacional iniciada en agosto de este año. La distribución se realizará en Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental, estados seleccionados tras el despliegue previo en Maine, Nueva York, Ohio, Pennsylvania y en parte de Virginia Occidental. Según información del USDA, el objetivo del programa es mitigar el riesgo de rabia en animales silvestres y, en consecuencia, en la población humana y mascotas.

El operativo es coordinado por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA, que asegura que esta medida busca “detener la propagación de la rabia entre diferentes especies para proteger la salud pública y animal”. La cobertura de la vacunación se extiende a zonas rurales mediante lanzamientos desde aviones, mientras que los suburbios y áreas urbanas recibirán los cebos desde helicópteros y vehículos terrestres. El procedimiento consiste en diseminar cientos de miles de dosis de la vacuna oral RABORAL V-RG, encapsulada en sobres plásticos de cinco centímetros recubiertos con un atrayente de harina de pescado.

De acuerdo con datos estatales, la presencia del virus es significativa: en 2024, en Virginia se han confirmado 352 animales positivos a rabia, de los cuales 148 fueron mapaches, mientras que en Virginia Occidental se han reportado 19 casos este año, incluyendo seis mapaches. Estadísticas previas de rabieswatch.com muestran que en 2022 los mapaches fueron la principal especie afectada en Alabama (25 casos), Georgia (65) y Carolina del Norte (100), en tanto que en Tennessee los zorrillos encabezaron los positivos.

Estrategia para el control de rabia

Los mapaches son algunos de
Los mapaches son algunos de los principales animales silvestres portadores de rabia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso y puede resultar letal en seres humanos si no reciben atención médica antes del inicio de los síntomas. La transmisión ocurre mediante mordeduras y arañazos de animales infectados. Entre las especies portadoras predominan murciélagos, mapaches, zorrillos y zorros. Tres de cada cuatro estadounidenses residen en localidades donde circula la rabia en fauna silvestre; además, el contacto con murciélagos infectados constituye la principal causa de mortalidad por rabia en Estados Unidos.

El método utilizado involucra el lanzamiento aéreo de cebos vacunales, técnica destinada sobre todo a controlar la expansión de la rabia en mapaches. Los cebos, diseñados para ser ingeridos por animales salvajes, poseen un perfil de seguridad que, según el USDA, los hace aptos para varias especies, incluidas mascotas. No se transmite la rabia a personas o animales domésticos por contacto ocasional con los cebos, aunque se recomienda que no se manipulen y, de ser necesario, que se trasladen a zonas de vegetación densa utilizando guantes o una toalla.

Precauciones para la población y avisos oficiales

Las autoridades señalaron que si
Las autoridades señalaron que si alguna mascota ingiere accidentalmente la vacuna, sentirá malestar estomacal por algunos días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias aconsejan que si un perro ingiere varios cebos puede presentar un malestar estomacal temporal, pero que no existen riesgos a largo plazo para su salud. Si una persona toca accidentalmente un cebo, debe lavar el área contactada con agua tibia y jabón. La recomendación para quienes hallen un cebo en lugares frecuentados por personas o mascotas es reubicarlo en áreas de vegetación más alejada, siguiendo las medidas de protección indicadas por el APHIS.

La veterinaria de salud pública Emily Herring, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, declaró a Newsweek: “La forma más eficaz de prevenir la rabia es evitar el contacto con fauna silvestre y mantener a las mascotas vacunadas. A través de la distribución anual de vacunas orales y la vigilancia de los propietarios, podemos prevenir la propagación de esta enfermedad mortal”. Las acciones de octubre serán las últimas programadas para este año. Desde agosto, los despliegues han incluido Maine, Nueva York, Ohio, Pennsylvania y Massachusetts.

Temas Relacionados

rabiavacuna contra la rabiaUSDAestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

MLB en vivo: a qué hora juegan los Dodgers de Ohtani

No te pierdas ningún detalle de lo que pasa dentro del mejor béisbol del mundo. Estos son todos los juegos que habrá este día

MLB en vivo: a qué

La automatización amenazaría 100 millones de empleos en Estados Unidos

Un informe del Senado advierte sobre el avance tecnológico y la urgencia de nuevas políticas para proteger a los sectores más expuestos

La automatización amenazaría 100 millones

Efemérides 13 de octubre: ocurre el milagro de Fátima, Bob Dylan gana el Nobel de Literatura y nace Jimin de BTS

Hazañas, tragedias, nacimientos y fallecimientos son los acontecimientos más relevantes que pasaron un día como hoy

Efemérides 13 de octubre: ocurre

EEUU: el pronóstico del tiempo para Los Ángeles este 13 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

EEUU: el pronóstico del tiempo

Clima en EEUU: temperatura y probabilidad de lluvia para Nueva York este 13 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en EEUU: temperatura y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: así será la

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Entre Ríos

Alejo Ramos Padilla anticipó que “es fácticamente imposible” reimprimir las boletas de PBA

Cuál es la ciudad de Brasil que le cobrará una tasa ambiental a los turistas a partir de enero de 2026

El Gobierno está dispuesto a usar el swap de USD 20.000 millones con Estados Unidos para pagar la deuda en 2026

En un escenario geopolítico de escasos recursos, el Banco Mundial apuesta a multiplicar la cooperación al desarrollo con menos fondos públicos

INFOBAE AMÉRICA
El disidente cubano José Daniel

El disidente cubano José Daniel Ferrer partió hacia el exilio en Estados Unidos

Una “Barbie Van Gogh” y otras obras del MoMA se convierten en juguetes

Evo Morales prepara su nuevo partido para presentar candidatos a las elecciones regionales de 2026

Colombia gestiona ayuda para 40 ciudadanos detenidos en Venezuela

Feria del Libro de Buenos Aires N° 50: los primeros detalles de una edición que promete ser inolvidable

TELESHOW
El divertido viaje de Florencia

El divertido viaje de Florencia Bertotti con amigas a Río de Janeiro: risas, recuerdos y mucha complicidad

Vivian El Jaber se casó a los 60 años y coronó su historia de amor con una ceremonia llena de emoción

Wanda Nara habló de su actual relación con Maxi López: “Como cuando éramos jóvenes”

La Voz Argentina: a qué hora es la gran final y cómo votar en la definición del nuevo campeón

Alejandra Maglietti compartió el diario íntimo de los primeros dos meses de vida de su bebé a pura emoción