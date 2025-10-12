Un hombre apostó 88 centavos y ganó más de 80.000 dólares en un casino de Florida

Un hombre de Florida ganó en uno de los casinos más populares del estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un apostador logró convertir una apuesta mínima de 88 centavos en más de USD 84.000 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa, ubicado en Florida. La persona, cuya identidad no fue revelada, jugó en una máquina de tragamonedas Jade Wind y recibió el premio exacto de USD 84.758,24. La información fue compartida en una publicación en la página oficial de Facebook del casino, donde también se publicaron reacciones de visitantes y otros apostadores que celebraron el evento y comentaron sobre la facilidad de ganar con apuestas pequeñas.

Usuarios de redes sociales respondieron a la noticia expresando felicitaciones y compartiendo sus propias experiencias en ese establecimiento. Uno escribió: “Felicidades al ganador. Es agradable ver que la gente gana con apuestas pequeñas”, mientras que otros bromearon acerca de haber contribuido previamente a la suma ganadora con sus propios juegos. El casino, por su parte, aseguró que este no es el único premio de gran magnitud disponible para los visitantes.

El establecimiento cuenta con un total de 28 máquinas tragamonedas progresivas Dragon Link enlazadas, cuyo premio mayor ya supera los USD 2 millones y sigue aumentando diariamente en al menos USD 4.600, de acuerdo con un comunicado difundido por el propio casino.

Máquina Jade Wind y sistema de jackpots

El afortunado logró convertir una apuesta de algunos pocos centavos en decenas de miles de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La máquina Jade Wind, en la que el ganador realizó su apuesta exitosa, forma parte del portafolio de tragamonedas de Seminole Hard Rock Tampa. Además de este tipo de máquinas, el casino opera otros juegos progresivos vinculados, como Dragon Link, permitiendo que varias unidades compartan un pozo común, aumentando así la suma total que se puede ganar.

El vicepresidente y gerente general adjunto de Seminole Hard Rock Tampa, Joseph Wagner, afirmó: “Los jugadores tienen la posibilidad de ganar en grande con este jackpot que marca récords” y destacó que Dragon Link se mantiene como uno de los principales atractivos para los visitantes. “Esta tragamonedas progresiva continúa ofreciendo experiencias inolvidables”, señaló Wagner, citado en el comunicado proporcionado por el casino.

Características de Dragon Link

Dragon Link fue lanzado en el casino en julio de 2021 y ha demostrado ser de las opciones más buscadas entre los asistentes, especialmente en el área denominada high limit, que agrupa máquinas de apuestas elevadas. Estas disponen de apuestas mínimas de USD 25 y máximas de USD 2.500. La empresa diseñadora Aristocrat Gaming, responsable del desarrollo de Dragon Link, confirmó que la cifra más alta entregada hasta la fecha por una sola red progresiva conectada en un solo sitio es de USD 2,8 millones.

El popular juego fue lanzado en 2021. (Imagen ilustrativa Infobae)

El casino explica que 22 de las 28 máquinas Dragon Link se localizan en el área de alta denominación y el resto en el piso principal. Cada máquina de la serie contribuye a incrementar el premio acumulado, una estrategia que según Aristocrat Gaming “ha impulsado experiencias emocionantes para los jugadores”, según la voz de su Chief Revenue Officer, Kurt Gissane. El directivo expresó: “Nos entusiasma ver cómo el jackpot crece hasta alcanzar montos excepcionales. Esperamos formar parte de la celebración cuando se entregue el próximo premio”.

Perfil y servicios del Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa

El Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa es gestionado por la Tribu Seminole de Florida y figura como uno de los centros de juego y entretenimiento más grandes de la región. El complejo dispone de más de 5.200 máquinas tragamonedas y más de 165 mesas de juego, entre ellas blackjack, bacará, craps y ruleta. Además, ofrece una sala de póker con 46 mesas, áreas exclusivas para apuestas de alto límite y salones VIP, según la descripción oficial del casino.

El recinto integra dos torres de hotel con más de 800 habitaciones libres de humo, una terraza de piscina de 5.600 metros cuadrados [60.000 pies cuadrados], y 19 cabañas privadas. Su catálogo gastronómico incluye 15 opciones de restaurantes y bares, entre ellos Council Oak Steaks & Seafood, The Rez Grill y Hard Rock Cafe. El centro también alberga espectáculos en vivo y un auditorio con 1.500 asientos, de acuerdo con información institucional compartida en los canales oficiales de Seminole Hard Rock y Aristocrat Gaming.