Estados Unidos

Un hombre apostó 88 centavos y ganó más de 80.000 dólares en un casino de Florida

El afortunado jugó en una máquina tragamonedas del Hard Rock en Tampa

Por Daniela Mérida

Guardar
Un hombre de Florida ganó
Un hombre de Florida ganó en uno de los casinos más populares del estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un apostador logró convertir una apuesta mínima de 88 centavos en más de USD 84.000 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa, ubicado en Florida. La persona, cuya identidad no fue revelada, jugó en una máquina de tragamonedas Jade Wind y recibió el premio exacto de USD 84.758,24. La información fue compartida en una publicación en la página oficial de Facebook del casino, donde también se publicaron reacciones de visitantes y otros apostadores que celebraron el evento y comentaron sobre la facilidad de ganar con apuestas pequeñas.

Usuarios de redes sociales respondieron a la noticia expresando felicitaciones y compartiendo sus propias experiencias en ese establecimiento. Uno escribió: “Felicidades al ganador. Es agradable ver que la gente gana con apuestas pequeñas”, mientras que otros bromearon acerca de haber contribuido previamente a la suma ganadora con sus propios juegos. El casino, por su parte, aseguró que este no es el único premio de gran magnitud disponible para los visitantes.

El establecimiento cuenta con un total de 28 máquinas tragamonedas progresivas Dragon Link enlazadas, cuyo premio mayor ya supera los USD 2 millones y sigue aumentando diariamente en al menos USD 4.600, de acuerdo con un comunicado difundido por el propio casino.

Máquina Jade Wind y sistema de jackpots

El afortunado logró convertir una
El afortunado logró convertir una apuesta de algunos pocos centavos en decenas de miles de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La máquina Jade Wind, en la que el ganador realizó su apuesta exitosa, forma parte del portafolio de tragamonedas de Seminole Hard Rock Tampa. Además de este tipo de máquinas, el casino opera otros juegos progresivos vinculados, como Dragon Link, permitiendo que varias unidades compartan un pozo común, aumentando así la suma total que se puede ganar.

El vicepresidente y gerente general adjunto de Seminole Hard Rock Tampa, Joseph Wagner, afirmó: “Los jugadores tienen la posibilidad de ganar en grande con este jackpot que marca récords” y destacó que Dragon Link se mantiene como uno de los principales atractivos para los visitantes. “Esta tragamonedas progresiva continúa ofreciendo experiencias inolvidables”, señaló Wagner, citado en el comunicado proporcionado por el casino.

Características de Dragon Link

Dragon Link fue lanzado en el casino en julio de 2021 y ha demostrado ser de las opciones más buscadas entre los asistentes, especialmente en el área denominada high limit, que agrupa máquinas de apuestas elevadas. Estas disponen de apuestas mínimas de USD 25 y máximas de USD 2.500. La empresa diseñadora Aristocrat Gaming, responsable del desarrollo de Dragon Link, confirmó que la cifra más alta entregada hasta la fecha por una sola red progresiva conectada en un solo sitio es de USD 2,8 millones.

El popular juego fue lanzado
El popular juego fue lanzado en 2021. (Imagen ilustrativa Infobae)

El casino explica que 22 de las 28 máquinas Dragon Link se localizan en el área de alta denominación y el resto en el piso principal. Cada máquina de la serie contribuye a incrementar el premio acumulado, una estrategia que según Aristocrat Gaming “ha impulsado experiencias emocionantes para los jugadores”, según la voz de su Chief Revenue Officer, Kurt Gissane. El directivo expresó: “Nos entusiasma ver cómo el jackpot crece hasta alcanzar montos excepcionales. Esperamos formar parte de la celebración cuando se entregue el próximo premio”.

Perfil y servicios del Seminole Hard Rock Hotel &amp; Casino Tampa

El Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa es gestionado por la Tribu Seminole de Florida y figura como uno de los centros de juego y entretenimiento más grandes de la región. El complejo dispone de más de 5.200 máquinas tragamonedas y más de 165 mesas de juego, entre ellas blackjack, bacará, craps y ruleta. Además, ofrece una sala de póker con 46 mesas, áreas exclusivas para apuestas de alto límite y salones VIP, según la descripción oficial del casino.

El recinto integra dos torres de hotel con más de 800 habitaciones libres de humo, una terraza de piscina de 5.600 metros cuadrados [60.000 pies cuadrados], y 19 cabañas privadas. Su catálogo gastronómico incluye 15 opciones de restaurantes y bares, entre ellos Council Oak Steaks & Seafood, The Rez Grill y Hard Rock Cafe. El centro también alberga espectáculos en vivo y un auditorio con 1.500 asientos, de acuerdo con información institucional compartida en los canales oficiales de Seminole Hard Rock y Aristocrat Gaming.

Temas Relacionados

Hard RockTampaFloridacasinoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Un tiroteo en un popular bar de Carolina del Sur dejó al menos cuatro muertos y 20 heridos

Las autoridades investigan a varias personas de interés y declararon que aún investigan el motivo que originó el ataque

Un tiroteo en un popular

Efemérides 12 de octubre: Cristóbal Colón “descubre” América, comienzan los JJOO de México 68 y nace Hugh Jackman

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, estas son las de hoy

Efemérides 12 de octubre: Cristóbal

MLB: todos los partidos de este 12 de octubre

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de la MLB

MLB: todos los partidos de

Persisten retrasos en los aeropuertos tras cierre del gobierno; autoridades no descartan reducir el número de vuelos

Luego de 12 días sin un acuerdo para financiación federal, miles de viajeros se ven afectados por largas filas o muchas horas de espera debido a la falta de personal

Persisten retrasos en los aeropuertos

Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes de la explosión en Tennessee

El sheriff declaró que 16 personas murieron y que las causas del incidente aún están bajo investigación

Las autoridades confirmaron que no
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre de 113 años

Un hombre de 113 años revela los secretos de su longevidad saludable y destaca la importancia de los afectos

Encontraron al nene que era buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio de la mamá y la abuela

Cómo los remolinos de polvo de Marte pueden poner en jaque a las futuras misiones humanas

Grandes tiburones en el Atlántico Sur: cuáles son las áreas clave para su conservación y cómo migran

Los escalofriantes posteos de Luna Giardina antes de ser asesinada junto a su madre en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu advirtió que Israel tendrá

Netanyahu advirtió que Israel tendrá “grandes desafíos” de seguridad pese a la inminente liberación de los rehenes

Lanzan “Connect Argentina”, nueva residencia que une arte y ciencia en colaboración con el CERN

El régimen de Xi Jinping investiga a un alto funcionario de la tabacalera estatal china por corrupción

El vicepresidente palestino se reunió con Tony Blair para discutir “el día después” de la guerra en Gaza

Zelensky conversó con Trump y Macron sobre el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania en medio de los feroces ataques rusos

TELESHOW
Flores, seda y una cola

Flores, seda y una cola espectacular: así fue la imagen fresca de Juana Viale para la mesa del domingo

Claudia Villafañe eligió llamativos looks en traje de baño para los días cálidos: así reaccionaron sus amigos famosos

El conmovedor saludo de Benjamín Vicuña a su hijo Benicio a sus 11 años: “Conocí una parte de mí que me enorgullece”

Pampita y Martín Pepa viven su amor en la Polinesia Francesa: ballenas, paisajes de ensueño y romance a pleno

El tierno momento de Valentina Cervantes con su hija que mostró cuál es el favorito de sus padres