Estados Unidos

Un avión se estrelló cerca de un aeródromo en Texas y dejó a varios vehículos en llamas

El siniestro movilizó a bomberos y rescatistas, quienes acordonaron la zona y desplegaron ambulancias ante la magnitud de la emergencia, sin reporte oficial de víctimas hasta el momento

Rossana Marín

Rossana Marín

El incendio provocado por el
El incendio provocado por el accidente generó densas columnas de humo negro sobre el norte de Fort Worth.

Un avión ligero se precipitó este domingo 12 de octubre en el bloque 12700 de N. Saginaw Blvd, al norte del aeropuerto Hicks Airfield en Fort Worth, Texas, generando un incendio de grandes dimensiones y el despliegue inmediato de los cuerpos de emergencia locales. Varias unidades del departamento de bomberos de Fort Worth, así como de Haslet y Saginaw, se desplazaron hasta la zona tras reportarse el siniestro.

El impacto de la aeronave ocasionó que múltiples tractocamiones y vehículos resultaran envueltos en llamas, produciendo densas columnas de humo negro que, según testigos, se elevaron sobre la carretera y pudieron ser vistas a varios kilómetros de distancia. Los servicios de emergencia priorizaron la contención del incendio mientras realizaban labores de búsqueda para ubicar posibles víctimas.

La primera reacción de los bomberos incluyó el envío de varias ambulancias y el desvío del tráfico en las inmediaciones del área afectada. De acuerdo con American Press, el choque se registró cerca de las 12700 de N. Saginaw Blvd, a solo unos metros del aeródromo Hicks, por donde circulan frecuentemente pequeñas aeronaves privadas.

Tractocamiones y vehículos quedaron completamente
Tractocamiones y vehículos quedaron completamente calcinados junto al lugar del siniestro.

Autoridades locales confirmaron que la zona permanece acordonada mientras los equipos de rescate y evaluación desarrollan sus tareas. Según fuentes policiales, el incidente impactó a residentes cercanos, algunos de los cuales escucharon una explosión y observaron el inicio del fuego.

Hasta ahora no existe confirmación oficial de víctimas fatales ni de lesionados, aunque la policía de Fort Worth pidió a la ciudadanía evitar aproximarse al lugar hasta completar la remoción de escombros y extinguir los focos de fuego. Los peritos de la Administración Federal de Aviación (FAA) y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya fueron notificados para iniciar la investigación sobre el origen del accidente, precisaron las autoridades locales.

Se prevé que la intervención en la zona se prolongue varias horas hasta extinguir los incendios y asegurar la recolección de restos para el análisis forense y técnico correspondiente. Hasta el momento, permanecen sin revelar el modelo exacto del avión siniestrado, su lugar de procedencia ni la identidad del piloto.

Video: así fue el momento de la detención del principal acusado del doble femicidio y secuestro de un nene en Córdoba

EEUU exigió al régimen de China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos recientemente

Sofía Pachano y Santiago Ramundo anunciaron el sexo de su bebé: "Nos preparamos"

