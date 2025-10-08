Estados Unidos

Clima en Ashburn: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Ashburn, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que el clima sea mayormente despejado, con una temperatura mínima alrededor de 44 grados Fahrenheit (6 grados Celsius).

Habrá un viento del norte de 8 a 10 millas por hora (13 a 16 kilómetros por hora), con ráfagas que alcanzarán hasta 18 millas por hora (29 kilómetros por hora).

El clima por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se espera que esta noche el clima sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 63 grados Fahrenheit (aproximadamente 17 grados Celsius).

Habrá un viento del noreste de 8 a 11 mph (13 a 18 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 mph (29 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 7 de octubre, 8:15 pm EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaAshburnVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Texas: Cuál será el estado del tiempo de San Antonio para mañana

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Texas: Cuál será el estado

Dos familias fueron víctimas de asaltos domiciliarios armados en Filadelfia

Las autoridades investigan si existe relación entre dos violentos robos cometidos durante el fin de semana. En ambos casos los delincuentes hirieron y secuestraron a los miembros de los dos hogares

Dos familias fueron víctimas de

Clima Pensilvania: conoce el pronóstico meteorológico en Filadelfia mañana miércoles 8 de octubre

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima Pensilvania: conoce el pronóstico

Trump calificó el cierre del Gobierno de “ataque kamikaze” de los demócratas

El presidente estadounidense culpó a la oposición del bloqueo presupuestario y no se compromete a pagar retroactivamente a miles de empleados federales suspendidos

Trump calificó el cierre del

Un informe del Congreso de Estados Unidos revela que fabricantes de chips vendieron tecnología por USD 38.000 millones a China en 2024

El reporte bipartidista advierte que compañías como ASML, Applied Materials y Tokyo Electron proveyeron maquinaria clave a firmas chinas vinculadas al Ejército, pese a las restricciones de Washington. El comité alertó que esos equipos “forjarán las armas del futuro” y pidió ampliar los controles de exportación

Un informe del Congreso de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué anticipa el pronóstico del

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

Cómo lograr beneficios para la salud con ejercicios breves y fáciles de incorporar a la rutina

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Sorpresivo paro de subte: agredieron a dos trabajadores en la línea H y se interrumpió el servicio

Un guacamayo murió por el disparo de una gomera en Corrientes y buscan identificar al responsable

INFOBAE AMÉRICA
China refuerza su alianza con

China refuerza su alianza con Corea del Norte: el primer ministro viajará a Pyongyang

Vladimir Putin declaró que Rusia capturó 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025

La Fiscalía General de Ecuador acusó a 17 militares por la desaparición y asesinato de cuatro menores en Guayaquil

Arte, juego y creatividad: así es la sorprendente colección que une a juguetes clásicos con maestros del arte contemporáneo

Taiwán: un socio confiable en la lucha climática global

TELESHOW
Eva Bargiela, a punto de

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”

Besos en el cuello y una noche de pasión: el llamativo adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel

Yanina Latorre reveló detalles inéditos de su conversación con Fede Bal: “¿Cuántas relaciones sin compromiso tenés?”

La insólita teoría que lanzaron sobre la perra de La Joaqui: “Lo voy a hablar con la veterinaria”

Marley habló de la polémica por el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro: “Su emoción fue rara”