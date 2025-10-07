Estados Unidos

Un perro guió a la policía hasta su dueña de 86 años desaparecida en Florida: video

Siguiendo los movimientos del animal, el agente fue conducido hasta donde se encontraba la mujer, tendida en la acera y en estado consciente, aunque sin fuerzas para levantarse

Rossana Marín

La mujer de 86 años fue localizada tras pasar más de una hora desaparecida. El animal logró que los agentes la encontraran rápidamente mostrando el poder del lazo entre humanos y mascotas (Facebook/Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa)

Un perro identificado como Eeyore condujo a las autoridades de Florida hasta una mujer de 86 años que había sido reportada como desaparecida, tras caerse durante un paseo nocturno. La intervención de Eeyore permitió a un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa (OCSO) localizar a la mujer en las inmediaciones de su domicilio en Destin, una localidad situada a unos 80 kilómetros al este de Pensacola, según reportaron NBC News y Newsweek.

El incidente se registró la noche del 25 de septiembre y fue difundido varios días después por la propia OCSO, que publicó la secuencia registrada por la body cam del agente en su página de Facebook.

En las imágenes, se observa al esposo de la mujer explicando su preocupación tras percatarse de la ausencia inusual de su esposa: “ella solo sale a pasear con ese perro y nunca tarda más de 10 o 15 minutos. Ha pasado más de una hora”, relató al oficial Devon Miller, quien acudió al domicilio tras recibir la alerta.

El perro Eeyore condujo a un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa hasta su dueña, de 86 años. (Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa)

La búsqueda se inició en el vecindario de Shalimar, tras lo cual el agente Miller notó la presencia de Eeyore, que caminaba sin correa cerca de la zona donde se había producido la desaparición. De acuerdo con NBC News, el oficial se acercó a la mascota y le preguntó: “¿dónde está tu mamá? ¿puedes mostrarme dónde está tu mamá?”.

Siguiendo los movimientos del animal, el agente fue conducido hasta donde se encontraba la mujer, tendida en la acera y en estado consciente, aunque sin fuerzas para levantarse. Miller informó a sus superiores sobre el hallazgo, subrayando que la mujer se encontraba “alerta y consciente”, y explicó a la víctima que había sido encontrada gracias al comportamiento de Eeyore.

La reacción de la mujer, recogida en la filmación de la cámara policial y referida por Newsweek, expresó sorpresa por el auxilio recibido: “él no se movía, seguía regresando a mi lado”. También mostró afecto hacia la mascota: “no soy la dueña, soy su abuela. Oh Eeyore, buen chico, la abuela te quiere”.

Funcionarios de la Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa destacaron en sus redes sociales el papel del animal, señalando: “a veces, los héroes tienen cuatro patas y mueven la cola”, en referencia a la fidelidad e instinto de protección demostrado por Eeyore. La publicación oficial remarcó el desenlace positivo, subrayando que la intervención del perro resultó fundamental para que la víctima recibiera atención oportuna durante la noche.

La búsqueda terminó cuando Eeyore llevó al oficial Devon Miller hasta el lugar donde yacía la mujer, consciente y a salvo. (Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa)

Expertos en comportamiento animal citados por Newsweek vincularon el episodio con una serie de estudios recientes que documentan la capacidad de los perros domésticos para responder a situaciones de emergencia que afectan a sus cuidadores. Según una investigación publicada en la revista PLOS ONE en 2020, “muchos perros intentan rescatar a sus dueños cuando advierten señales de angustia, lo que da cuenta de un fuerte vínculo emocional y empatía”.

El caso de Eeyore se suma a otros eventos similares documentados en Estados Unidos. En 2023, un perro llamado Moose alertó a su familia sobre un incendio en un bote en Virginia, permitiendo que cinco personas evacuaran de forma segura, detalló Newsweek. Un año antes, en Washington, una mujer fue salvada tras caer y lesionarse durante un paseo gracias a la reacción de su perra.

Hasta el momento, las autoridades locales han declinado revelar la identidad tanto de la mujer asistida como de su esposo, alegando motivos de privacidad familiar. La situación generó múltiples reacciones de reconocimiento hacia la mascota y fue difundida ampliamente por medios estadounidenses, consolidando a Eeyore como un ejemplo reciente de la cooperación entre mascotas y equipos de emergencia.

La Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa reiteró en sus mensajes preventivos la importancia de la participación comunitaria al reportar la desaparición de personas vulnerables y agradeció la colaboración de la ciudadanía y el apoyo brindado por los animales domésticos en incidentes similares.

