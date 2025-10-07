Un famoso meteorólogo de Luisiana fue arrestado por golpear a su novia cerca de sus hijos

El reconocido meteorólogo enfrenta cargos de abuso doméstico por presuntamente golpear a su pareja cerca de sus dos hijos. (Jefferson Parish Sheriff's Office)

Un meteorólogo de Luisiana fue arrestado tras ser acusado de atacar a su novia dentro de su hogar mientras los hijos de la mujer dormían en una habitación cercana, según registros judiciales. Devon Lucie, jefe de meteorología de WDSU, una filial de NBC News, en Nueva Orleans, enfrenta cargos de abuso doméstico, poner en peligro a menores y resistencia al arresto por negarse a identificarse, de acuerdo a documentos del Departamento del Sheriff de Jefferson Parish.

Los hechos ocurrieron el domingo 5 de octubre, una vez finalizada una discusión entre Lucie y su pareja durante un festival en la localidad de Gretna, Luisiana. Según reportó Nola.com, la mujer declaró a la policía que ambos abandonaron el evento por separado y, más tarde, ella volvió a la residencia del meteorólogo en Marrero. Afirmó que la discusión continuó en el domicilio y relató que Lucie la habría golpeado en el dormitorio mientras sus dos hijos dormían en la sala.

La víctima contó a las autoridades que “lucharon” y que ella actuó en defensa propia, conforme se recoge en los documentos citados por Nola.com. La misma fuente detalla que los agentes policiales constataron lesiones en la mujer, incluyendo cortes y marcas en la parte superior del cuerpo y el rostro. En la ficha policial de Lucie se observan arañazos visibles en su cara. De acuerdo con los reportes, el medio WDSU puso a Lucie en licencia administrativa mientras se desarrolla la investigación.

Quién es Devon Lucie

Devon Lucie es uno de los meteorólogos más reconocidos de Luisiana y Estados Unidos. (Captura de pantalla WDSU)

Devon Lucie ocupa el puesto de jefe de meteorología en WDSU desde agosto de 2024, después de suceder a Margaret Orr, quien se retiró tras 45 años de labor, según datos difundidos por la propia cadena en su sitio web. Antes de su llegada a Nueva Orleans, Lucie trabajó en medios de otras ciudades de Estados Unidos, incluyendo Denver, Washington D.C., Las Vegas y Kansas City.

A lo largo de su carrera, ha cubierto fenómenos meteorológicos extremos como la nevada histórica en Washington D.C., el tornado de Greensburg, Kansas y las temperaturas más elevadas registradas en Las Vegas. Lucie cuenta con una licenciatura en ciencias de la Universidad de Oklahoma, con estudios enfocados en tornados y tormentas severas, y ostenta la certificación de la Sociedad Americana de Meteorología, el máximo reconocimiento profesional para meteorólogos en la televisión, de acuerdo con su perfil en WDSU.

Lucie reside en Nueva Orleans, es padre de dos hijos y mantiene vínculos familiares con la ciudad. Hasta el momento, ni la oficina del sheriff ni la emisora han ofrecido actualizaciones sobre el caso.