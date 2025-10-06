El estreno en cines de “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift superó los USD 33 millones en EEUU

Taylor Swift colocó su película como la más taquillera del fin de semana en Estados Unidos. (REUTERS/Kylie Cooper)

Taylor Swift se posicionó durante este fin de semana como la figura central en la industria musical y cinematográfica estadounidense. Su película “The Official Release Party of a Showgirl” alcanzó USD 33 millones en ventas de entradas en Estados Unidos entre el 3 y el 5 de octubre, según un portavoz de AMC. La producción, estrenada simultáneamente con su álbum “The Life of a Showgirl”, se proyectó en cientos de salas, logrando un entusiasmo manifiesto entre seguidores que acudieron con accesorios alusivos a la artista.

A nivel internacional, el evento fílmico consiguió USD 50 millones en taquilla global hasta el cierre del domingo. La película incluyó el estreno mundial del video musical “The Fate of Ophelia” —uno de los 12 temas que conforman el nuevo disco— además de material inédito del proceso creativo. Este lanzamiento marcó la segunda colaboración entre Swift y la cadena AMC, que ya había distribuido el filme del “Eras Tour” tras la gira que recaudó USD 2.200 millones.

El lanzamiento del álbum “The Life of a Showgirl” coincidió con el estreno del filme. En sus primeras 24 horas, vendió 2,7 millones de copias en Estados Unidos en formatos físicos y digitales. Este volumen superó el récord personal de la artista, establecido con “The Tortured Poets Department” en 2024, que había alcanzado 2,61 millones de unidades durante su primera semana.

Nuevo récord en formatos físicos y digitales

Además de las ventas generales de su nuevo álbum, Swift rompió el récord en ventas de vinilos. (REUTERS/Kylie Cooper)

De acuerdo con datos de Luminate , “The Life of a Showgirl” logró la segunda mayor semana de ventas de un álbum en la era moderna, desde 1991. El único título que mantiene una marca superior es “25”, de Adele, con 3,37 millones de copias vendidas en siete días en 2015. Además, Swift batió el récord de ventas de vinilos en una sola semana en Estados Unidos: 1,2 millones de unidades comercializadas, desplazando su propio registro anterior con “The Tortured Poets Department”, que vendió 859.000 copias en ese formato durante 2024.

El disco también impuso una marca en plataformas digitales. El álbum se convirtió en el más escuchado en un solo día en Spotify en apenas 11 horas. La estrategia comercial involucró la publicación de varias ediciones físicas, disponibles en cadenas como Target, con ediciones tituladas “It’s Frightening”, “It’s Rapturous” e “It’s Beautiful”. Además, los fanáticos accedieron a ediciones exclusivas de vinil y casete, cada una con arte y colores distintivos, lo que probablemente motivó la compra múltiple por seguidor.

Impacto en comercio y colaboraciones de marca

Miles de fans alrededor del mundo pudieron ver el lanzamiento de The Life of a Showgirl en cines. (REUTERS/Kylie Cooper)

El fenómeno comercial trascendió la industria musical y llegó a firmas como Krispy Kreme, que sacó donas en los colores característicos del álbum, y KitchenAid, que lanzó una batidora naranja edición limitada inspirada en el mismo. En la ciudad de Nueva York, Magnum Ice Cream distribuyó helados con brillo en Cornelia Street, donde la artista residió, el día del estreno del álbum.

Además de los productos de edición especial, Swift anunció el sábado cuatro nuevas versiones en CD con grabaciones acústicas de algunos temas. Cada edición incluye dos interpretaciones exclusivas de las canciones del disco. El filme “The Official Release Party of a Showgirl” fue el estreno número uno en taquilla norteamericana el fin de semana. Paul Dergarabedian, analista de medios senior en Comscore, afirmó que el formato cinematográfico contribuyó a fortalecer la relación de Swift con su público y benefició a la industria exhibidora en un periodo de baja oferta de estrenos destacados.