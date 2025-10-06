Estados Unidos

EEUU difundió imágenes de ejercicios militares en el mar Caribe con fuego real en el marco de su ofensiva contra el narcoterrorismo

En la grabación difundida en la cuenta oficial del Comando Sur en X se observa la secuencia de disparos coordinados de los caza AV-8B Harrier II y la explosión de municiones de alto calibre sobre las aguas caribeñas

El Comando Sur de Estados Unidos realizó prácticas de fuego real en aguas del mar Caribe y difundió un video con imágenes de las maniobras, que incluyeron el uso de artillería naval, sistemas de defensa antiaérea y cazas AV-8B Harrier II del Cuerpo de Marines.

En la grabación publicada en la cuenta oficial del Comando Sur en X se observa el disparo coordinado de los AV-8B Harrier II, el despegue de las aeronaves desde portaaviones, maniobras en formación y la detonación de municiones de alto calibre sobre el mar.

El comunicado oficial destacó que el objetivo de los ejercicios es demostrar “precisión y preparación”. Asimismo, precisó que los aviones “se entrenan con el Grupo de Preparación Anfibia del USS Iwo Jima” en operaciones conjuntas.

El texto agregó que “las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en apoyo de la misión de Comando Sur, de operaciones dirigidas por el Departamento de Defensa y de prioridades establecidas por el presidente Donald Trump”.

La operación se enmarca dentro de una presencia militar reforzada por parte de Estados Unidos en el Caribe para mantener control sobre rutas empleadas en el tráfico de estupefacientes y responder a amenazas identificadas por Washington.

En la grabación publicada en la cuenta oficial del Comando Sur en X se observa el disparo coordinado de los AV-8B Harrier II, el despegue de las aeronaves desde portaaviones, maniobras en formación y la detonación de municiones de alto calibre sobre el mar (REUTERS)

Nuevo ataque contra una embarcación narco

Este domingo, en el acto por el 250 aniversario de la Marina de Estados Unidos, el presidente Donald Trump informó que la noche del sábado el Ejército atacó otra embarcación vinculada a actividades de narcoterrorismo en el mar Caribe, cerca de la costa venezolana.

El mandatario afirmó: “Ya no hay botes en el agua, no puedo encontrar ninguno. Estamos teniendo dificultades para encontrarlos”.

Trump añadió que las operaciones han producido resultados que, en su criterio, justifican la continuidad de la campaña: “Cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y de la destrucción de familias. Así que cuando lo piensas de esa manera, lo que estamos haciendo es un acto de bondad”.

Trump anunció que EEUU atacó otra lancha narco en el Caribe

El presidente también advirtió sobre la posibilidad de operaciones terrestres: “Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a ir por tierra”.

Antes de la intervención de Trump, el secretario de Guerra Pete Hegseth defendió las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe.

En una entrevista con Fox News señaló: “Si estás en el Caribe, si estás al norte de Venezuela y pretendes traficar drogas a EEUU, eres un objetivo legítimo”.

Hegseth añadió detalles sobre la inteligencia empleada en cada ataque: “En cada uno de estos ataques, sabemos de dónde vienen, sabemos para quién trabajan, sabemos adónde van, sabemos qué transportan, sabemos cuántas personas hay en ese barco, y por eso son ataques legítimos y limpios en defensa de la patria. Y esperamos que disuadan a esas organizaciones terroristas extranjeras de hacerlo, porque el pueblo estadounidense merece ser defendido”.

Con el anuncio del domingo de la Casa Blanca, la embarcación atacada el sábado por la noche sería la quinta desde el inicio de las operaciones militares intensificadas en el mar Caribe.

El secretario de Guerra Pete Hegseth defendió las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe (AP)

El viernes por la noche, una embarcación sufrió un ataque que dejó como saldo la muerte de sus cuatro tripulantes. Sobre ese operativo Hegseth declaró: “Cuatro narcoterroristas masculinos a bordo murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. La operación se realizó en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, mientras la embarcación transportaba importantes cantidades de narcóticos, con destino a Estados Unidos para, según sus palabras, ‘envenenar a nuestro pueblo’”.

El secretario de Estado Marco Rubio respaldó las acciones militares y resaltó la confianza del Pentágono en la inteligencia. En sus declaraciones sostuvo que las fuerzas conocen “quién está en esas embarcaciones, qué están haciendo y hacia dónde van” y pidió “sentido común” a quienes cuestionan la táctica. Rubio afirmó además que la medida muestra “un impacto dramático en la reducción de salidas”.

