Estados Unidos

Trump dijo que Estados Unidos atacó otra embarcación narco cerca de la costa venezolana

El presidente afirmó que los operativos en el Caribe han sido tan exitosos que ya “no hay más botes”, y lanzó una advertencia: “Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar por tierra”

Guardar
Trump anunció que EEUU atacó otra lancha narco en el Caribe

Este domingo, durante la celebración del 250 aniversario de la Marina de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que el sábado por la noche el Ejército atacó otra embarcación vinculada a actividades de narcoterrorismo en el mar Caribe, cerca de la costa venezolana.

Asimismo, el jefe de Estado destacó el compromiso de la Marina para colaborar en la lucha contra el narco y sostuvo que los operativos han sido tan exitosos que “no hay más botes” en esa área del Caribe.

“En las últimas semanas la Marina ha apoyado nuestra misión para explotar a los terroristas del cártel (...) Ya no hay botes en el agua , no puedo encontrar ninguno. Estamos teniendo dificultades para encontrarlos”, señaló Trump, quien volvió a advertir que esas embarcaciones son responsables de la muerte de miles de norteamericanos.

Trump observó ejercicios militares durante
Trump observó ejercicios militares durante la celebración por el 250 aniversario de la Marina de Estados Unidos (REUTERS/Jonathan Ernst)

“Cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y de la destrucción de familias. Así que cuando lo piensas de esa manera, lo que estamos haciendo es un acto de bondad. Hicimos otro anoche (...) somos muy buenos en eso”, afirmó el jefe de Estado, durante su discurso al personal de la Marina.

Asimismo, advirtió que también podría haber ataques terrestres: “Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a ir por tierra”.

Más temprano, también en el marco del evento llevado a cabo en Norfolk, Virginia, el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, había defendido las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe.

“Si estás en el Caribe, si estás al norte de Venezuela y pretendes traficar drogas a EEUU, eres un objetivo legítimo”, afirmó el jefe del Pentágono.

“En cada uno de estos ataques, sabemos de dónde vienen, sabemos para quién trabajan, sabemos adónde van, sabemos qué transportan, sabemos cuántas personas hay en ese barco, y por eso son ataques legítimos y limpios en defensa de la patria. Y esperamos que disuadan a esas organizaciones terroristas extranjeras de hacerlo, porque el pueblo estadounidense merece ser defendido”, señaló Hegseth en entrevista con Fox News.

El viernes pasado EEUU había atacado otra lancha narco en el mar Caribe

Con el anuncio de este domingo de Trump, la embarcación atacada el sábado por la noche sería la quinta desde el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos contra el narco en el mar Caribe.

La anterior había sido atacada el viernes por la noche. Como resultado de ese operativo, murieron los cuatro tripulantes de la embarcación que transportaba la droga.

“Cuatro narcoterroristas masculinos a bordo murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. La operación se realizó en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, mientras la embarcación transportaba importantes cantidades de narcóticos, con destino a Estados Unidos para, según sus palabras, ‘envenenar a nuestro pueblo’”, señaló esa noche Hegseth, quien se encargó de anunciar el ataque ordenado por Trump.

Este domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, también respaldó las acciones de su país contra el narcotráfico al sostener que el Pentágono actúa con “tremenda confianza” en su inteligencia. Rubio defendió que las fuerzas saben “quién está en esas embarcaciones, qué están haciendo y hacia dónde van” y pidió “sentido común” a quienes cuestionan la táctica. Afirmó además que la medida ya tiene “un impacto dramático” en la reducción de salidas.

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosnarcotráficoVenezuelaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Reporte del estado del tiempo en Seattle: las máximas temperaturas del 6 de octubre

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Reporte del estado del tiempo

La gemela siamesa Carmen Andrade celebró su primer aniversario de boda con Daniel McCormack

La pareja relata cómo su unión ha enfrentado el interés mediático y la curiosidad social desde que se conocieron en una aplicación de citas

La gemela siamesa Carmen Andrade

Top 10: mejores series de Prime Video Estados Unidos que te mantendrán enganchado desde el primer minuto

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Prime Video para estar a la altura de la competencia

Top 10: mejores series de

Fuertes lluvias y riesgo de inundaciones costeras en Florida persistirán hasta el lunes

El estado enfrenta la amenaza de tormentas continuas y mareas altas; las autoridades recomiendan no salir de casa y extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias récord

Fuertes lluvias y riesgo de

Dos tiroteos masivos dejaron al menos tres personas muertas y quince heridas en Estados Unidos

Las autoridades de Carolina del Sur y de Alabama mantienen investigaciones abiertas y refuerzan las medidas de seguridad ante la preocupación de las comunidades afectadas

Dos tiroteos masivos dejaron al
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron detener a vecinos de

Pidieron detener a vecinos de Lian Flores que tenían material de abuso sexual infantil en sus celulares

Las tres estrategias de una experta de Harvard para evitar que la ansiedad interfiera en el bienestar diario

La defensa de Julieta Silva va por la absolución o un juicio abreviado en la causa por violencia contra su esposo

La Libertad Avanza pedirá que Diego Santilli encabece la lista y la Justicia Electoral aclara que no hay tiempo para reimprimir las boletas

“Chau”: las primeras reacciones en el arco político luego de la renuncia de Espert a su candidatura

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Noboa advirtió que les

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas: cómo el clima extremo redefine la dinámica militar en Ucrania

El gobierno de Macron anunció la conformación del nuevo gabinete en medio de la crisis política en Francia

El Gobierno de Israel confirmó que el lunes viajará su delegación a Egipto para negociar el plan de Trump para Gaza

TELESHOW
La Joaqui le dedicó un

La Joaqui le dedicó un mensaje a puro amor a Luck Ra tras su multitudinario show en Vélez: “Te lo merecés tanto”

Lucía Galán sorprendió a Ángel de Brito con un saludo especial de Gloria Estefan: “Gracias por lo que haces”

Las fascinantes fotos de la tarde de Pampita en el Central Park con sus hijos: “Verano en Nueva York”

Tini de Bucourt: “Tenía un diagnóstico de cáncer muy al borde, les dije a mis hijos que podía partir y arreglé todo”

La reacción de Juana Viale ante el cruce de Susana Giménez y Vero Lozano por los ganadores del Martín Fierro