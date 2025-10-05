Trump dijo que Estados Unidos atacó otra embarcación narco cerca de la costa venezolana

Trump anunció que EEUU atacó otra lancha narco en el Caribe

Este domingo, durante la celebración del 250 aniversario de la Marina de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que el sábado por la noche el Ejército atacó otra embarcación vinculada a actividades de narcoterrorismo en el mar Caribe, cerca de la costa venezolana.

Asimismo, el jefe de Estado destacó el compromiso de la Marina para colaborar en la lucha contra el narco y sostuvo que los operativos han sido tan exitosos que “no hay más botes” en esa área del Caribe.

“En las últimas semanas la Marina ha apoyado nuestra misión para explotar a los terroristas del cártel (...) Ya no hay botes en el agua , no puedo encontrar ninguno. Estamos teniendo dificultades para encontrarlos”, señaló Trump, quien volvió a advertir que esas embarcaciones son responsables de la muerte de miles de norteamericanos.

Trump observó ejercicios militares durante la celebración por el 250 aniversario de la Marina de Estados Unidos (REUTERS/Jonathan Ernst)

“Cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y de la destrucción de familias. Así que cuando lo piensas de esa manera, lo que estamos haciendo es un acto de bondad. Hicimos otro anoche (...) somos muy buenos en eso”, afirmó el jefe de Estado, durante su discurso al personal de la Marina.

Asimismo, advirtió que también podría haber ataques terrestres: “Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a ir por tierra”.

Más temprano, también en el marco del evento llevado a cabo en Norfolk, Virginia, el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, había defendido las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe.

“Si estás en el Caribe, si estás al norte de Venezuela y pretendes traficar drogas a EEUU, eres un objetivo legítimo”, afirmó el jefe del Pentágono.

“En cada uno de estos ataques, sabemos de dónde vienen, sabemos para quién trabajan, sabemos adónde van, sabemos qué transportan, sabemos cuántas personas hay en ese barco, y por eso son ataques legítimos y limpios en defensa de la patria. Y esperamos que disuadan a esas organizaciones terroristas extranjeras de hacerlo, porque el pueblo estadounidense merece ser defendido”, señaló Hegseth en entrevista con Fox News.

El viernes pasado EEUU había atacado otra lancha narco en el mar Caribe

Con el anuncio de este domingo de Trump, la embarcación atacada el sábado por la noche sería la quinta desde el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos contra el narco en el mar Caribe.

La anterior había sido atacada el viernes por la noche. Como resultado de ese operativo, murieron los cuatro tripulantes de la embarcación que transportaba la droga.

“Cuatro narcoterroristas masculinos a bordo murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. La operación se realizó en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, mientras la embarcación transportaba importantes cantidades de narcóticos, con destino a Estados Unidos para, según sus palabras, ‘envenenar a nuestro pueblo’”, señaló esa noche Hegseth, quien se encargó de anunciar el ataque ordenado por Trump.

Este domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, también respaldó las acciones de su país contra el narcotráfico al sostener que el Pentágono actúa con “tremenda confianza” en su inteligencia. Rubio defendió que las fuerzas saben “quién está en esas embarcaciones, qué están haciendo y hacia dónde van” y pidió “sentido común” a quienes cuestionan la táctica. Afirmó además que la medida ya tiene “un impacto dramático” en la reducción de salidas.