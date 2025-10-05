Estados Unidos

La gemela siamesa Carmen Andrade celebró su primer aniversario de boda con Daniel McCormack

La pareja relata cómo su unión ha enfrentado el interés mediático y la curiosidad social desde que se conocieron en una aplicación de citas

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Carmen Andrade y Daniel McCormack
Carmen Andrade y Daniel McCormack celebraron su primer aniversario de boda en Connecticut, acompañados por Lupita Andrade, la gemela siamesa de Carmen. (Instagram/@carmen_soland)

Carmen Andrade, una de las gemelas siamesas más conocidas del mundo y originaria de México, celebró junto a su esposo, Daniel McCormack, su primer aniversario de matrimonio tras un año de haber formalizado su unión en el emblemático Lover’s Leap Bridge de New Milford, Connecticut. El evento marca un hito en la vida de la pareja, que ha compartido públicamente detalles de su relación y de los retos específicos que enfrentan.

Según detalló People, la pareja contrajo matrimonio en octubre de 2024 después de casi cinco años de relación. “Un año de ser tu esposa... Feliz aniversario, mi persona, mi esposo, mi mejor amigo. No puedo esperar por el resto de nuestras vidas”, escribió Carmen Andrade en Instagram para conmemorar el aniversario, acompañando la publicación con fotografías junto a McCormack y a su gemela siamesa, Lupita Andrade.

En su propia publicación por la fecha, Daniel McCormack, de 28 años, expresó: “un año casados, sólo queda el resto de la vida” y añadió: “Feliz cinco años juntos, mi amor para siempre... Casarse en otoño significa que vuelvo a enamorarme de ti cada otoño (y probablemente tropiece mucho porque soy muy torpe)”.

“Un año de ser tu
“Un año de ser tu esposa... No puedo esperar por el resto de nuestras vidas”, escribió Carmen Andrade en sus redes sociales. (Instagram/@carmen_soland)

La historia de esta unión ha captado la atención internacional por su naturaleza poco común. Carmen y Lupita Andrade, que nacieron unidas por el torso, comparten pelvis y sistema reproductivo, aunque cada una posee su propio corazón, pulmones y estómago. Ambas se trasladaron con su familia a Estados Unidos desde México siendo bebés, desafiando las expectativas médicas iniciales sobre su esperanza de vida.

La relación entre Carmen y Daniel empezó en 2020, cuando ambos se conocieron a través de la aplicación de citas Hinge. Carmen relató a People que nunca ocultó su condición como gemela siamesa y mencionó el tipo de reacciones que genera. “No entiendo por qué la gente necesita saber sobre mis partes privadas para humanizarnos”, explicó en entrevista con la revista.

En relación con la convivencia en pareja, Lupita Andrade también ha defendido la privacidad de su hermana. “No me gusta que me pregunten si alguna vez voy a amar a Daniel. Lo quiero como a un hermano. Eso es todo”, respondió Lupita, según las declaraciones recogidas por People.

Carmen y Lupita Andrade, gemelas
Carmen y Lupita Andrade, gemelas siamesas originarias de México, han superado las expectativas médicas tras mudarse de bebés a Estados Unidos. (Instagram/@andrade_glupe)

El matrimonio de Carmen y Daniel ha enfrentado curiosidad y especulación sobre los aspectos íntimos de la pareja por parte del público y los medios. “La gente está obsesionada con el sexo, sabes. Y honestamente, no es asunto de nadie”, manifestó Daniel en conversación con la publicación estadounidense.

La conexión entre ambos, de acuerdo con Carmen, surgió por el trato humano y empático de Daniel desde el principio. “Nunca intenté ocultar que soy una gemela siamesa, lo que significó recibir muchos mensajes de hombres con fetiches. Supe desde el inicio que Daniel era distinto, porque no inició con una pregunta sobre mi condición. Sufro de ansiedad social, usualmente cancelo citas a último momento, pero me sentí tranquila yendo con él”, compartió Carmen para Today.

La propia Lupita estuvo involucrada en el inicio de la relación y alentó a su hermana a darle una oportunidad a McCormack. “Ella no es muy buena eligiendo chicos. Le dije: ‘deberías escoger a ese tipo. Parece inofensivo’”, recordó Lupita en diálogo con People.

La relación entre Carmen y
La relación entre Carmen y Daniel comenzó en 2020 tras conocerse por una aplicación de citas y enfrentar juntos la curiosidad pública. (Instagram/@carmen_soland)

Uno de los recuerdos que la pareja comparte sobre su primera cita se centra en la naturalidad del encuentro. “Preguntó por nuestro perro”, relató Lupita. “Honestamente, fue el hecho de que se interesó por mi perro, más que cualquier otra cosa”, añadió Carmen en tono distendido. Sobre ese primer encuentro, Lupita afirma: que “fueron muy aburridos, hablaron durante horas y ambos sudaban mucho”. Carmen, riendo, comentó: “era verano, no sé qué decirte”.

Today mencionó en sus reportes pasados que las gemelas viven ahora en los Estados Unidos, se mantienen activas en redes sociales y han creado una comunidad que sigue de cerca su día a día y sus logros personales, en particular la historia de amor y compromiso de Carmen y Daniel.

A pesar de la atención mediática, la pareja ha optado por mantener ciertos aspectos de su vida privada restringidos, centrándose en compartir solo aquellas experiencias que consideran contribuyen a normalizar y sensibilizar a la audiencia sobre realidades poco visibles.

Temas Relacionados

Carmen AndradeLupita AndradeSiamesasGemelasDaniel McCormackestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Reporte del estado del tiempo en Seattle: las máximas temperaturas del 6 de octubre

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Reporte del estado del tiempo

Trump dijo que Estados Unidos atacó otra embarcación narco cerca de la costa venezolana

El presidente afirmó que los operativos en el Caribe han sido tan exitosos que ya “no hay más botes”, y lanzó una advertencia: “Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar por tierra”

Trump dijo que Estados Unidos

Top 10: mejores series de Prime Video Estados Unidos que te mantendrán enganchado desde el primer minuto

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Prime Video para estar a la altura de la competencia

Top 10: mejores series de

Fuertes lluvias y riesgo de inundaciones costeras en Florida persistirán hasta el lunes

El estado enfrenta la amenaza de tormentas continuas y mareas altas; las autoridades recomiendan no salir de casa y extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias récord

Fuertes lluvias y riesgo de

Dos tiroteos masivos dejaron al menos tres personas muertas y quince heridas en Estados Unidos

Las autoridades de Carolina del Sur y de Alabama mantienen investigaciones abiertas y refuerzan las medidas de seguridad ante la preocupación de las comunidades afectadas

Dos tiroteos masivos dejaron al
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron detener a vecinos de

Pidieron detener a vecinos de Lian Flores que tenían material de abuso sexual infantil en sus celulares

Las tres estrategias de una experta de Harvard para evitar que la ansiedad interfiera en el bienestar diario

La defensa de Julieta Silva va por la absolución o un juicio abreviado en la causa por violencia contra su esposo

La Libertad Avanza pedirá que Diego Santilli encabece la lista y la Justicia Electoral aclara que no hay tiempo para reimprimir las boletas

“Chau”: las primeras reacciones en el arco político luego de la renuncia de Espert a su candidatura

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Noboa advirtió que les

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas: cómo el clima extremo redefine la dinámica militar en Ucrania

El gobierno de Macron anunció la conformación del nuevo gabinete en medio de la crisis política en Francia

El Gobierno de Israel confirmó que el lunes viajará su delegación a Egipto para negociar el plan de Trump para Gaza

TELESHOW
La Joaqui le dedicó un

La Joaqui le dedicó un mensaje a puro amor a Luck Ra tras su multitudinario show en Vélez: “Te lo merecés tanto”

Lucía Galán sorprendió a Ángel de Brito con un saludo especial de Gloria Estefan: “Gracias por lo que haces”

Las fascinantes fotos de la tarde de Pampita en el Central Park con sus hijos: “Verano en Nueva York”

Tini de Bucourt: “Tenía un diagnóstico de cáncer muy al borde, les dije a mis hijos que podía partir y arreglé todo”

La reacción de Juana Viale ante el cruce de Susana Giménez y Vero Lozano por los ganadores del Martín Fierro