La gemela siamesa Carmen Andrade celebró su primer aniversario de boda con Daniel McCormack

Carmen Andrade y Daniel McCormack celebraron su primer aniversario de boda en Connecticut, acompañados por Lupita Andrade, la gemela siamesa de Carmen. (Instagram/@carmen_soland)

Carmen Andrade, una de las gemelas siamesas más conocidas del mundo y originaria de México, celebró junto a su esposo, Daniel McCormack, su primer aniversario de matrimonio tras un año de haber formalizado su unión en el emblemático Lover’s Leap Bridge de New Milford, Connecticut. El evento marca un hito en la vida de la pareja, que ha compartido públicamente detalles de su relación y de los retos específicos que enfrentan.

Según detalló People, la pareja contrajo matrimonio en octubre de 2024 después de casi cinco años de relación. “Un año de ser tu esposa... Feliz aniversario, mi persona, mi esposo, mi mejor amigo. No puedo esperar por el resto de nuestras vidas”, escribió Carmen Andrade en Instagram para conmemorar el aniversario, acompañando la publicación con fotografías junto a McCormack y a su gemela siamesa, Lupita Andrade.

En su propia publicación por la fecha, Daniel McCormack, de 28 años, expresó: “un año casados, sólo queda el resto de la vida” y añadió: “Feliz cinco años juntos, mi amor para siempre... Casarse en otoño significa que vuelvo a enamorarme de ti cada otoño (y probablemente tropiece mucho porque soy muy torpe)”.

“Un año de ser tu esposa... No puedo esperar por el resto de nuestras vidas”, escribió Carmen Andrade en sus redes sociales. (Instagram/@carmen_soland)

La historia de esta unión ha captado la atención internacional por su naturaleza poco común. Carmen y Lupita Andrade, que nacieron unidas por el torso, comparten pelvis y sistema reproductivo, aunque cada una posee su propio corazón, pulmones y estómago. Ambas se trasladaron con su familia a Estados Unidos desde México siendo bebés, desafiando las expectativas médicas iniciales sobre su esperanza de vida.

La relación entre Carmen y Daniel empezó en 2020, cuando ambos se conocieron a través de la aplicación de citas Hinge. Carmen relató a People que nunca ocultó su condición como gemela siamesa y mencionó el tipo de reacciones que genera. “No entiendo por qué la gente necesita saber sobre mis partes privadas para humanizarnos”, explicó en entrevista con la revista.

En relación con la convivencia en pareja, Lupita Andrade también ha defendido la privacidad de su hermana. “No me gusta que me pregunten si alguna vez voy a amar a Daniel. Lo quiero como a un hermano. Eso es todo”, respondió Lupita, según las declaraciones recogidas por People.

Carmen y Lupita Andrade, gemelas siamesas originarias de México, han superado las expectativas médicas tras mudarse de bebés a Estados Unidos. (Instagram/@andrade_glupe)

El matrimonio de Carmen y Daniel ha enfrentado curiosidad y especulación sobre los aspectos íntimos de la pareja por parte del público y los medios. “La gente está obsesionada con el sexo, sabes. Y honestamente, no es asunto de nadie”, manifestó Daniel en conversación con la publicación estadounidense.

La conexión entre ambos, de acuerdo con Carmen, surgió por el trato humano y empático de Daniel desde el principio. “Nunca intenté ocultar que soy una gemela siamesa, lo que significó recibir muchos mensajes de hombres con fetiches. Supe desde el inicio que Daniel era distinto, porque no inició con una pregunta sobre mi condición. Sufro de ansiedad social, usualmente cancelo citas a último momento, pero me sentí tranquila yendo con él”, compartió Carmen para Today.

La propia Lupita estuvo involucrada en el inicio de la relación y alentó a su hermana a darle una oportunidad a McCormack. “Ella no es muy buena eligiendo chicos. Le dije: ‘deberías escoger a ese tipo. Parece inofensivo’”, recordó Lupita en diálogo con People.

La relación entre Carmen y Daniel comenzó en 2020 tras conocerse por una aplicación de citas y enfrentar juntos la curiosidad pública. (Instagram/@carmen_soland)

Uno de los recuerdos que la pareja comparte sobre su primera cita se centra en la naturalidad del encuentro. “Preguntó por nuestro perro”, relató Lupita. “Honestamente, fue el hecho de que se interesó por mi perro, más que cualquier otra cosa”, añadió Carmen en tono distendido. Sobre ese primer encuentro, Lupita afirma: que “fueron muy aburridos, hablaron durante horas y ambos sudaban mucho”. Carmen, riendo, comentó: “era verano, no sé qué decirte”.

Today mencionó en sus reportes pasados que las gemelas viven ahora en los Estados Unidos, se mantienen activas en redes sociales y han creado una comunidad que sigue de cerca su día a día y sus logros personales, en particular la historia de amor y compromiso de Carmen y Daniel.

A pesar de la atención mediática, la pareja ha optado por mantener ciertos aspectos de su vida privada restringidos, centrándose en compartir solo aquellas experiencias que consideran contribuyen a normalizar y sensibilizar a la audiencia sobre realidades poco visibles.