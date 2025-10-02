Estados Unidos

Tortugas marinas bebés quedaron varadas en Florida por el oleaje provocado por los huracanes Imelda y Humberto

Equipos de voluntarios y biólogos atienden a casi un centenar de ejemplares afectados por las corrientes y el fuerte oleaje en Volusia

Rossana Marín

Rossana Marín

Guardar
Crías de tortuga marina en
Crías de tortuga marina en recuperación dentro del Marine Science Center tras quedar varadas por las olas de los huracanes Humberto e Imelda. (Turtle Patrol Volusia)

Decenas de tortugas marinas recién nacidas fueron arrastradas de vuelta a la orilla tras la llegada de olas gigantes generadas por los huracanes Humberto e Imelda en el Atlántico, lo que ha obligado a su rescate y rehabilitación en centros especializados de Florida.

Según informó FOX Weather, aproximadamente 80 crías de tortuga permanecen bajo tratamiento en el Marine Science Center (Centro de Ciencias Marinas) de Ponce Inlet, tras haber quedado atrapadas y debilitadas por el embate de los sistemas tropicales.

Las fuertes corrientes y el violento oleaje registrado en los últimos días a lo largo de la costa de Volusia County han producido una situación de emergencia para las tortugas marinas, ya que las crías que logran eclosionar se ven incapaces de superar el mar revuelto. FOX Weather detalló que las pequeñas tortugas quedan inmovilizadas entre montones de sargazo acumulado en la playa y presentan síntomas de agotamiento extremo.

Personal de la Sea Turtle
Personal de la Sea Turtle Preservation Society examina una cría dañada, ejemplo del impacto causado por los recientes huracanes en la fauna costera. (Turtle Patrol Volusia)

Alyssa Hancock, especialista del Marine Science Center, explicó a FOX 35 Orlando cómo las condiciones afectan el comportamiento y la supervivencia de los animales: “ellas no pueden simplemente flotar y respirar bien”, declaró. “En vez de nadar mar adentro, las crías quedan atrapadas por las olas y el sargazo. Cuando el alga llega a la playa, ellas también quedan varadas allí, sin posibilidad de retornar al océano”, subrayó la bióloga.

La situación en la zona se agravó tras el hallazgo de una tortuga verde juvenil con parte de su caparazón dañado, rescatada por integrantes de Turtle Patrol Volusia. Según el informe de FOX 35 Orlando, a pesar de los esfuerzos por trasladarla con rapidez al Marine Science Center para recibir atención, el ejemplar no sobrevivió a las lesiones causadas por el entorno fatal.

El Centro de Ciencias Marinas confirmó que el proceso de recuperación para las tortugas involucra cuidados intensivos en piscinas con agua tranquila, administración de fluidos y monitoreo constante de su alimentación. “Las recibimos muy desganadas y, una vez que encallan, no pueden regresar solas al mar”, precisó Hancock. El objetivo de los especialistas es reestablecer la fuerza y movilidad de los animales antes de liberarlos nuevamente en su hábitat natural.

Olas de gran tamaño y
Olas de gran tamaño y acumulaciones de sargazo dificultan la llegada al mar de las crías de tortuga marina en las playas de Volusia County. (Turtle Patrol Volusia)

El reporte de FOX Weather resalta que la presencia simultánea de los huracanes Humberto e Imelda ha ocasionado perturbaciones atmosféricas con consecuencias inesperadas en el frágil ciclo reproductivo de las tortugas marinas de Florida.

Mientras la mayoría de los ejemplares afectados reciben tratamiento, el centro recalca la importancia de alertar rápidamente a las autoridades en caso de hallar tortugas varadas, y pone a disposición líneas de contacto tanto del propio Marine Science Center como de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

En Brevard County, la Sociedad para la Preservación de las Tortugas Marinas de Indialantic colabora en la asistencia y protección de esos reptiles, proporcionando apoyo logístico e información al público sobre los pasos a seguir en encuentros con animales vulnerables.

“Suministramos a las crías soluciones con dextrosa para energizarlas, después probamos su reacción en aguas poco profundas y les ofrecemos alimento mientras se restablecen”, puntualizó Hancock. Las instituciones advierten que la rápida intervención marca la diferencia para la supervivencia de estos ejemplares, cuya vida enfrenta múltiples amenazas durante la temporada de huracanes en el Atlántico.

