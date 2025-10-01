El exabogado de Lyle Menéndez será uno de los defensores de Tyler Robinson, sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Tyler Robinson está formalmente acusado por el homicidio del activista Charlie Kirk. (Utah Department of Public Safety/Handout via REUTERS)

El acusado por el asesinato de Charlie Kirk, Tyler Robinson, compareció de forma virtual ante una corte en Utah durante su audiencia de renuncia celebrada el lunes, 29 de septiembre. Pese a que el juez Tony Graf había ordenado la semana anterior que el acusado fuera trasladado personalmente a la sala de audiencias del Cuarto Distrito Judicial de Provo, Robinson permaneció en el Centro Penitenciario del Condado de Utah durante el procedimiento.

Ninguna autoridad ofreció una explicación pública sobre la ausencia física del acusado en la audiencia. Durante la sesión judicial, estuvieron presentes los tres abogados que conforman por primera vez el equipo de defensa de Robinson. Entre los integrantes destaca el profesional que defendió a Lyle Menéndez en su primer juicio penal, procedimiento que terminó en juicio nulo después de que el jurado no lograra un veredicto unánime.

La representación legal de Robinson la lidera Kathryn “Kathy” Nester, socia del despacho Nester Lewis. Con amplia experiencia, Nester ha dirigido durante más de una década las oficinas de Defensoría Federal tanto en Salt Lake City como en San Diego. Nester también representa a Kouri Richins, acusada de homicidio en otro caso de alto perfil que actualmente está en espera de juicio.

Conformación y experiencia del equipo legal

Michael Burt, actual abogado de Robinson, fue uno de los defensores de Lyle Menéndez en su primer juicio, declarado nulo. (AP Foto/Nick Ut, Archivo)

De inmediato tras su nombramiento como abogada principal, Nester solicitó que el tribunal autorizara la incorporación de Richard Novak y Michael Burt como co-defensores. Posteriormente, ambos presentaron documentación ante el tribunal detallando su experiencia profesional y los casos relevantes en los que han participado. Michael Burt fue el responsable de la defensa de Lyle Menéndez durante su primer juicio, que terminó con un jurado empatado seis contra seis en relación con la culpabilidad de Lyle y su hermano Erik Menéndez. Posteriormente, Burt también lideró la apelación de Lyle Menéndez antes de retirarse de la causa.

El historial de Michael Burt abarca, además, la representación de Eric Robert Rudolph, condenado por el atentado con bomba en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, y de Richard Ramirez, el asesino serial apodado “Night Stalker”, responsable de al menos 15 homicidios entre 1984 y 1985. Por su parte, Richard Novak desempeñó el rol de defensor público federal adjunto durante seis años y fungió como árbitro en la Corte Superior de Los Ángeles en casos de dependencia y delincuencia juvenil.

Novak y Burt recibieron la autorización judicial “pro hac vice” (por esta ocasión), habilitando a ambos, radicados en California, para ejercer temporalmente en esta causa particular dentro de Utah. La comisión del condado aprobó una partida de USD 1 millón destinada al juicio, recursos que financiarán tanto la contratación de personal adicional para la fiscalía —dos fiscales adjuntos y dos asistentes jurídicos— como la compensación de Nester y su equipo, toda vez que el tribunal declaró al acusado como persona insolvente.

Requisitos legales y normativa en Utah

Richard G. Novak, Michael N. Burt y Kathryn Nester conforman la defensa de Tyler Robinson. (Laura Seitz/Pool via Reuters)

Las normas en Utah para juicios por homicidio agravado establecen requisitos específicos que debe cumplir el equipo de defensa. Al menos uno de los abogados debe haber llevado al veredicto seis causas de delitos graves en los últimos cuatro años o 25 en total, con un mínimo de seis como abogado principal. Además, se requiere participación en juicios con jurado por homicidio capital o agravado, y al menos cinco años de ejercicio profesional activo, además de formación continuada en juicios capitales.

El equipo de defensa de Robinson abarca estos requerimientos, lo que garantiza —según el protocolo local— que los acusados reciban asesoría adecuada para evitar la reiteración de juicios, procedimiento que suele ser más prolongado y oneroso para el sistema judicial. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la remuneración individual de los abogados involucrados en la defensa del acusado, pero la financiación pública apunta a cubrir de manera íntegra tanto los honorarios como los costes mínimos necesarios para el desarrollo del proceso en Utah.