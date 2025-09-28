Estados Unidos

Una finca privada de lujo e invitados estrella: así fue el íntimo casamiento de Selena Gomez y Benny Blanco

El enlace conyugal ocurrió en una finca de Montecito, en las cercanías de Santa Bárbara, con la presencia de aproximadamente 170 invitados

Guardar
Benny Blanco y Selena Gomez
Benny Blanco y Selena Gomez dieron el "sí" en California, Estados Unidos (Instagram)

La exitosa cantante Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco contrajeron matrimonio este sábado en una ceremonia privada en California, celebrada bajo estrictas medidas de seguridad y rodeados de figuras destacadas del mundo del entretenimiento.

El enlace conyugal ocurrió en una finca de Montecito, en las cercanías de Santa Bárbara, con la presencia de aproximadamente 170 invitados. Entre los presentes figuraron celebridades como Taylor Swift y miembros del elenco de “Only Murders in the Building”, incluidos Steve Martin y Martin Short.

El vestuario de los recién
El vestuario de los recién casados, Benny Blanco y Selena Gomez (Instagram)

La boda se desarrolló en una finca rodeada de vegetación, aislada de la atención mediática y de los curiosos, lo que permitió un ambiente íntimo para los recién casados y sus invitados.

El menú captó la atención de seguidores y prensa especializada. Blanco había adelantado que el pan tradicional challah y los platos tex-mex serían imprescindibles en la celebración. Por su parte, la artista internacional destacó la importancia de incluir postres como las galletas preparadas por su abuela.

La alegría y el amor
La alegría y el amor entre Selena Gomez y Benny Blanco (Instagram)

Las particularidades no faltaron en la ceremonia y trascendió que la pareja renunció al tradicional primer baile, alegando su incomodidad a los protocolos tradicionales. En su lugar, Gomez compartió un baile especial con su abuelo materno, cumpliendo así un deseo personal que tenía desde hace mucho tiempo atrás.

En cuanto al vestuario, Gomez lució un vestido de novia blanco de cuello halter con detalles florales, mientras que su esposo optó por esmoquin y un moño a medida confeccionados por Ralph Lauren para la ocasión.

La confirmación del matrimonio llegó a través de una publicación de Gomez en Instagram, donde compartió varias fotos del evento acompañadas únicamente por la fecha “9.27.25” como descripción. En los primeros veinte minutos, la publicación difundida acumuló más de un millón de “me gusta”.

Selena Gomez y Benny Blanco
Selena Gomez y Benny Blanco el día de su boda (Instagram)

La noticia del compromiso mostró a la pareja dándose un beso y abrazados sobre el césped. “Mi esposa en la vida real”, escribió Blanco en respuesta al posteo de la artista nominada a los Premios Grammy y al Emmy.

Las fotografías evidenciaron el amor de la pareja: la estrella del pop con su ramo, sujetando la nuca de su esposo y mirándolo con una sonrisa en su rostro.

Según la revista People, la compositora celebró su despedida de soltera en Cabo San Lucas, México, donde fue vista junto a sus amigas bailando y tomando sol en un yate. Por su parte, el productor organizó su propia despedida en Las Vegas antes del enlace.

Las postales del casamiento de
Las postales del casamiento de Benny Blanco y Selena Gomez (Instagram)

Blanco, de 37 años, y Gomez, de 33, se conocieron hace aproximadamente una década y se comprometieron a finales del año pasado. Juntos colaboraron en la canción de 2019 “I Can’t Get Enough”, donde participaron también J Balvin y Tainy.

El productor musical también participó en icónicas canciones como “Teenage Dream” de Katy Perry, “Circus” de Britney Spears y “Moves Like Jagger” de Maroon 5.

La actriz alcanzó la fama desde su infancia en “Barney and Friends” y más tarde con el papel protagónico en “Los hechiceros de Waverly Place”. Recientemente, recibió nominaciones por su papel en “Only Murders in the Building”.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

Selena GómezBenny BlancoSanta BárbaraÚltimas Noticias AméricaTaylor SwiftSteve MartinMartin ShortCalifornia

Últimas Noticias

Arizona bajo emergencia climática: tormentas e inundaciones dejan cuatro muertos y dos desaparecidos

Las autoridades emitieron alertas para evitar el tránsito en zonas afectadas y desplegaron recursos para limpiar materiales peligrosos

Arizona bajo emergencia climática: tormentas

Powerball: ganadores del 27 de septiembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Powerball: ganadores del 27 de

Texas: Pronóstico del tiempo en San Antonio para este domingo 28 de septiembre

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Texas: Pronóstico del tiempo en

Prepárate antes de salir: este es el pronóstico del clima para Reston

Checa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza de viento para las siguientes horas en la ciudad

Prepárate antes de salir: este

Virginia: Cuál será el estado del tiempo de Ashburn para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de un momento a otro, por lo que es clave revisar el pronóstico antes de planear tu día

Virginia: Cuál será el estado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pilar Gamboa: “Mi mamá estaba

Pilar Gamboa: “Mi mamá estaba preocupada porque no sabía de qué iba a vivir”

La rebeldía interna amenaza el liderazgo de Furlán en las elecciones de la UOM y ya precipitó la caída de Caló

Una audiencia en el Senado expuso la crítica situación por las más de 330 vacantes sin cubrir en la Justicia

Los bonos argentinos registraron su mejor semana desde 2022 luego de la ayuda que anunció Estados Unidos

Causa Cuadernos: para que el juicio no dure años, buscan reducir la lista de 626 testigos propuestos

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos elevó el nivel

Estados Unidos elevó el nivel de alerta de viaje a Madagascar por la ola de “delincuencia y disturbios”

La ONU condenó la escalada militar entre los rebeldes hutíes e Israel y solicitó que “los civiles sean respetados”

Rusia estaría ayudando al régimen de China a prepararse para una posible invasión de Taiwán

Lina Meruane: “Siempre quise ser vieja, cumplir años es ganarle tiempo a la muerte”

Mircea Cărtărescu contra la Inteligencia Artificial: “Un escritor no debería usarla nunca”

TELESHOW
Nicolás Pauls: “Hay que mirar

Nicolás Pauls: “Hay que mirar a los ojos cuando hablás, eso te hace encontrar con el otro”

Rocío Pardo, su camino de artista y la boda que sueña con Cabré: “No estaba en mis planes salir con alguien del medio”

El legado eterno de Romina Yan: 15 años sin su presencia física y una luz que sigue intacta

La preocupación de Mirtha Legrand al ver a Jimena Monteverde con anteojos: “¿Qué te pasó, querida?”

Zaira Nara cuestionó los mitos sobre su historia con Diego Forlán: “Nunca quise seguir a ningún hombre”