Una finca privada de lujo e invitados estrella: así fue el íntimo casamiento de Selena Gomez y Benny Blanco

La exitosa cantante Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco contrajeron matrimonio este sábado en una ceremonia privada en California, celebrada bajo estrictas medidas de seguridad y rodeados de figuras destacadas del mundo del entretenimiento.

El enlace conyugal ocurrió en una finca de Montecito, en las cercanías de Santa Bárbara, con la presencia de aproximadamente 170 invitados. Entre los presentes figuraron celebridades como Taylor Swift y miembros del elenco de “Only Murders in the Building”, incluidos Steve Martin y Martin Short.

La boda se desarrolló en una finca rodeada de vegetación, aislada de la atención mediática y de los curiosos, lo que permitió un ambiente íntimo para los recién casados y sus invitados.

El menú captó la atención de seguidores y prensa especializada. Blanco había adelantado que el pan tradicional challah y los platos tex-mex serían imprescindibles en la celebración. Por su parte, la artista internacional destacó la importancia de incluir postres como las galletas preparadas por su abuela.

Las particularidades no faltaron en la ceremonia y trascendió que la pareja renunció al tradicional primer baile, alegando su incomodidad a los protocolos tradicionales. En su lugar, Gomez compartió un baile especial con su abuelo materno, cumpliendo así un deseo personal que tenía desde hace mucho tiempo atrás.

En cuanto al vestuario, Gomez lució un vestido de novia blanco de cuello halter con detalles florales, mientras que su esposo optó por esmoquin y un moño a medida confeccionados por Ralph Lauren para la ocasión.

La confirmación del matrimonio llegó a través de una publicación de Gomez en Instagram, donde compartió varias fotos del evento acompañadas únicamente por la fecha “9.27.25” como descripción. En los primeros veinte minutos, la publicación difundida acumuló más de un millón de “me gusta”.

La noticia del compromiso mostró a la pareja dándose un beso y abrazados sobre el césped. “Mi esposa en la vida real”, escribió Blanco en respuesta al posteo de la artista nominada a los Premios Grammy y al Emmy.

Las fotografías evidenciaron el amor de la pareja: la estrella del pop con su ramo, sujetando la nuca de su esposo y mirándolo con una sonrisa en su rostro.

Según la revista People, la compositora celebró su despedida de soltera en Cabo San Lucas, México, donde fue vista junto a sus amigas bailando y tomando sol en un yate. Por su parte, el productor organizó su propia despedida en Las Vegas antes del enlace.

Blanco, de 37 años, y Gomez, de 33, se conocieron hace aproximadamente una década y se comprometieron a finales del año pasado. Juntos colaboraron en la canción de 2019 “I Can’t Get Enough”, donde participaron también J Balvin y Tainy.

El productor musical también participó en icónicas canciones como “Teenage Dream” de Katy Perry, “Circus” de Britney Spears y “Moves Like Jagger” de Maroon 5.

La actriz alcanzó la fama desde su infancia en “Barney and Friends” y más tarde con el papel protagónico en “Los hechiceros de Waverly Place”. Recientemente, recibió nominaciones por su papel en “Only Murders in the Building”.

