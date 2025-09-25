Library180, el archivo que desafía la era digital en Manhattan

Una sala de lectura clásica, con estanterías infinitas y mesas de estudio, refleja la vigencia de la cultura material frente al consumo digital.

En el corazón del distrito financiero de Manhattan, Library180 se ha consolidado como un refugio para quienes buscan inspiración en la cultura impresa, en un contexto dominado por la inmediatez digital y la inteligencia artificial. Este archivo, ubicado en 180 Maiden Lane, alberga más de 3.000 publicaciones raras y descatalogadas que abarcan arte, moda, erotismo y subculturas, y ha sido el resultado de tres décadas de trabajo de Nikki Igol, investigadora de imágenes y archivista, junto a Steven Chaiken, cofundador de la agencia creativa SN37.

La biblioteca, de acceso gratuito mediante cita previa, se ha convertido en un punto de encuentro para artistas, estudiantes y equipos creativos que buscan sumergirse en la experiencia tangible del papel.

La génesis de Library180 responde a una necesidad de recuperar el proceso activo de investigación visual, en contraste con el consumo pasivo que caracteriza a la era digital. Según explicó Steven Chaiken en diálogo con Vogue, la saturación de imágenes en línea ha generado un vacío de inspiración genuina: “Estamos inundados por un flujo interminable de contenido cada día —imagen tras imagen— y, en muchos sentidos, eso ha creado un vacío para la inspiración”.

Chaiken relató que, en los inicios de su carrera junto a Nikki Igol, la investigación de imágenes implicaba explorar archivos, hojear revistas nuevas y antiguas, y experimentar las historias en su contexto original. Este proceso de descubrimiento, según sus palabras, “despertaba ideas: una nueva forma de contar una historia, una perspectiva sobre cómo una imagen podía moldear tu mirada o replantear un producto”.

La librería Bauman Rare Books en Nueva York conserva ediciones únicas que se han convertido en referente para investigadores y coleccionistas.

La elección de 180 Maiden Lane como sede no fue casual. Chaiken detalló a Vogue que buscaban un espacio que resultara inspirador en sí mismo, donde las personas pudieran explorar, aprender y soñar. Desde la primera visita, tanto la luz como la escala y las vistas del lugar les parecieron idóneas para materializar su visión, incluso cuando el sitio aún se encontraba en obras.

En la actualidad, Library180 se distingue por reivindicar la permanencia y el valor material de la cultura impresa. Chaiken subrayó que “el papel es nuestro ancla constante —perdura— de mano en mano, en un archivo, en una estantería— se revisita una y otra vez. Permanece. Ves las huellas dactilares, los dobleces, las pestañas adhesivas. Frente a la fugacidad de lo digital, esa permanencia sigue siendo poderosa e inspiradora. Es una experiencia que no se puede replicar digitalmente”. En la biblioteca, esa diferencia se convierte en el eje de la experiencia.

Vista interior de la Beinecke Rare Book & Manuscript Library en Yale, uno de los archivos más emblemáticos de Estados Unidos.

El acto de hojear revistas en un archivo, según Chaiken, permite afinar la mirada y descubrir lo que realmente atrae al visitante. “Te conviertes en el árbitro de tu propio recorrido, dejando que la inspiración y el instinto te guíen en tiempo real”, afirmó a Vogue. Además, destacó que se accede a las historias en su forma original, fruto de cientos de horas de trabajo colaborativo entre escritores, editores, fotógrafos, diseñadores y directores de arte. “Experimentar el papel en este contexto permite nutrirse de la totalidad de una visión colaborativa, algo que los fragmentos digitales nunca pueden ofrecer”, sostuvo.

La selección de materiales que integran el archivo está guiada por el criterio de Nikki Igol, cuya colección personal, iniciada hace más de 30 años, constituye el núcleo de la biblioteca. Chaiken explicó que el archivo contiene material imposible de encontrar en línea y que sigue creciendo gracias a donaciones, con una rotación periódica de publicaciones para garantizar que cada visita ofrezca una experiencia diferente.

Westsider Rare & Used Books, en el Upper West Side, un espacio que ha sobrevivido al avance del comercio digital.

El acceso a Library180 es gratuito, pero requiere cita previa, una decisión que responde tanto a la alta demanda —la biblioteca está reservada hasta 2026— como al deseo de ofrecer una experiencia intencionada y personalizada. Chaiken señaló que este sistema permite que Nikki Igol acompañe a cada visitante y los oriente si lo desean. Las citas se reservan por hora, pero una vez dentro, los visitantes pueden permanecer el tiempo que deseen.

Desde su apertura, la biblioteca ha demostrado ser un recurso valioso para la comunidad creativa. Chaiken relató a Vogue que observar a equipos de revistas, marcas o agencias inspirarse y compartir ideas en tiempo real dentro del archivo ha sido una confirmación del modelo y una fuente de satisfacción. “Nuestra esperanza es que siga alimentando la ideación y la inspiración —generando ideas y perspectivas que veremos reflejadas en el mundo”, expresó.

Escaleras y estanterías infinitas de la Beinecke Rare Book & Manuscript Library, un templo para el libro en Estados Unidos.

Uno de los espacios más comentados de Library180 es la llamada “smut room”, concebida por Nikki Igol para preservar el costado más transgresor de la cultura de revistas. Chaiken aclaró que el nombre es en parte un juego, ya que no se trata de material explícito, sino de una exploración de la sexualidad, la forma y la provocación en los márgenes del arte, la moda y la cultura pop. Entre los tesoros de esta sala se encuentran ejemplares de Viva con Anna Wintour como editora de moda antes de su etapa en Vogue, y un reportaje de doce páginas de Jean-Paul Goude. “Definitivamente no encontrarás esto en línea —incluso somos cautelosos al publicarlo en Instagram. Preservarlo aquí mantiene vivo, visible y accesible ese filo de la cultura”, afirmó Chaiken a Vogue.

El objetivo último de Library180 es que quienes la visitan salgan inspirados, con ideas nuevas que puedan llevar al mundo exterior. Chaiken considera que la biblioteca es un recordatorio de que la investigación puede ser una forma de arte, basada en la paciencia, la atención y la curiosidad. En un momento cultural donde las imágenes se consumen y descartan a gran velocidad, Steven Chaiken y Nikki Igol proponen una invitación a desacelerar, tocar, observar y reflexionar. Lo que podría parecer nostalgia, en realidad, es una apuesta radical por el futuro: “La creatividad florece no en el ruido del contenido infinito, sino en la intimidad del verdadero descubrimiento”, afirmó Chaiken en su conversación con Vogue.

La torre central de libros de la Beinecke Rare Book & Manuscript Library, iluminada como una joya de papel.

La colección de Library180 destaca por el conocimiento y el gusto refinado por las imágenes y revistas de moda que se desprenden de cada título, número y página, reflejando una mirada exigente y una profunda pasión por el arte de la creación visual. Para quienes crecieron con el ritual del papel, la experiencia de ingresar a este archivo puede resultar familiar; para las nuevas generaciones, representa una revelación. En cualquier caso, Library180 se presenta como un regalo extraordinario para la comunidad creativa de Nueva York.