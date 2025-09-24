Estados Unidos

Un trabajador escolar usó aerosol con olor a heces que enfermó a estudiantes y provocó daños por USD 55.000

La institución tuvo que sustituir el sistema de aire acondicionado porque el hedor provocaba náuseas, mareos y dolores de cabeza a la comunidad estudiantil

Por Daniela Mérida

Un trabajador de una escuela
Un trabajador de una escuela fue arrestado por rociar olores fétidos que enfermaron a los estudiantes. (Florence County Sheriff's Office)

Un asistente de enseñanza en West Florence High School, en Florence, Carolina del Sur, fue arrestado tras ser identificado como el responsable de liberar un spray con olor fétido en el edificio escolar, acto que derivó en problemas de salud entre los alumnos y obligó a la institución a realizar una costosa intervención en su sistema de ventilación. Alexander Lewis, de 32 años, utilizó varias veces un aerosol adquirido por internet que simula olor a heces, alterando el ambiente escolar entre el 25 de agosto y el 19 de septiembre, según información de la Oficina del Sheriff del Condado de Florence (FCSO).

El episodio provocó síntomas como náuseas, mareos y dolores de cabeza en estudiantes, quienes reportaron “un fuerte olor a gas” persistente en distintas áreas del edificio. Algunos alumnos requirieron atención médica por “problemas respiratorios”; a raíz de ello, los padres decidieron que sus hijos permanecieran en casa debido a los efectos del spray. El costo de inspección y reparación del sistema de aire acondicionado tras el incidente ascendió a USD55.000.

La detención de Lewis se realizó el sábado 20 de septiembre. Fue imputado por “perturbar el funcionamiento de las escuelas” y por “daños maliciosos a la propiedad” cuyo valor superó los USD10.000, según detalló la FCSO en un comunicado em redes sociales.

Reacciones e impacto en la comunidad escolar

La comunidad escolar experimentó náuseas,
La comunidad escolar experimentó náuseas, mareos y dolores de cabeza debido al fuerte hedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los días en que se detectó el olor en West Florence High School, estudiantes y profesores reportaron molestias constantes. Un alumno declaró a ABC News: “Cada vez que subo por la escalera hacia mi segunda clase, los profesores cubren sus narices y bocas, tosiendo por el olor. El otro día me enfermé físicamente a causa del olor. Siento que voy a desmayarme porque me mareo mucho”.

Padres relataron a los medios que el malestar de sus hijos se extendió por varios días y que no recibieron una notificación directa de la escuela respecto a la situación: “Mi hijo dice que esto ya lleva tres días y le está causando dolores de cabeza. Es preocupante, especialmente cuando afecta la salud de mi hijo”, afirmó una madre a ABC News.

Las investigaciones de la FCSO confirmaron que Lewis, en su rol de asistente de enseñanza, utilizó reiteradamente el spray para alterar el entorno educativo. El producto era un aerosol adquirido en línea, específicamente diseñado para simular olores fecales, señalaron autoridades. El accionar generó una “disrupción” en las actividades escolares y llevó a la realización de tareas de inspección en el sistema de ventilación del colegio, provocando fisuras y daños al equipo.

Procedimientos legales y consecuencias financieras

Lewis permanece arrestado mientras espera
Lewis permanece arrestado mientras espera su audiencia programada para noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su arresto, Lewis quedó bajo custodia en el Florence County Detention Center. La fianza por el cargo de daño malicioso a propiedad fue fijada en USD 8.000. Por el cargo de perturbación escolar, la fianza fue de USD 1.090. Los registros judiciales indican que la audiencia relacionada con el cargo de daño a la propiedad está programada para el 19 de noviembre a las 9:00 a.m., mientras que la audiencia por perturbación escolar será el 15 de octubre a las 10:00 a.m., según datos provistos por ABC News.

La escuela, afectada por la interrupción y la necesidad de reparar el sistema de aire acondicionado, tuvo que asumir un costo total de USD 55.000 tras los exámenes técnicos y las correcciones necesarias. Por el momento, Lewis permanece recluido y la investigación sigue abierta, mientras el distrito escolar evalúa las medidas a tomar.

