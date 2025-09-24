Estados Unidos

Trump cuestionó el regreso del programa de Jimmy Kimmel y aseguró que el presentador "pone en peligro a la cadena" ABC

El presidente de Estados Unidos acusó al programa de favorecer al Partido Demócrata y anticipó posibles acciones legales contra el canal de televisión

Trump cuestionó el regreso del programa de Jimmy Kimmel y aseguró que el presentador "pone en peligro a la cadena" ABC (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el regreso del presentador Jimmy Kimmel a la cadena ABC y acusó al programa de ser “un brazo del Comité Nacional Demócrata”, en un mensaje publicado este miércoles en su red Truth Social.

El mandatario republicano afirmó que la cadena de TV había asegurado a la Casa Blanca la cancelación del show, que consideró carente de talento y audiencia.

Trump también sostuvo que el contenido de Kimmel favorece “en un 99% a los demócratas” y sugirió que eso podría equivaler a una contribución ilegal de campaña a ese partido. Señaló además que la reincorporación del presentador pone en riesgo a la cadena y anunció que podría iniciar acciones legales contra ABC.

No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto a Jimmy Kimmel su trabajo. ¡La Casa Blanca fue informada por ABC de que su programa había sido cancelado! Algo sucedió entre entonces y ahora porque su audiencia SE FUE, y su ‘talento’ nunca estuvo allí”, afirmó el mandatario en sus redes sociales.

Trump mencionó una disputa anterior en la que aseguró haber recibido 16 millones de dólares de la cadena y calificó tanto a Kimmel como al equipo de ABC como “un verdadero grupo de perdedores”. Agregó que espera obtener un resultado más favorable en esta ocasión.

La última vez que fui tras ellos, me dieron 16 millones de dólares. Esta vez parece aún más lucrativo. ¡Un verdadero grupo de perdedores! Que Jimmy Kimmel se pudra con sus malas audiencias”, sentenció.

El comunicado de Trump vía Truth Social

Kimmel, quien frecuentemente critica a Trump y a su círculo próximo, desató la ira de algunos conservadores al insinuar que su movimiento MAGA (Make América Great Again) trataba de explotar políticamente el asesinato de Charie Kirk, quien murió en un ataque a bala en un campus universitario el 10 de septiembre.

Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, reguladora del sector), dijo el miércoles pasado que podrían retirar la licencia de las afiliadas de ABC a menos que tomaran acciones contra Kimmel, algo a lo que el propio Trump se ha manifestado a favor.

Nexstar y Sinclair, las dos compañías que controlan más de 50 de estos canales en Estados Unidos, anunciaron en seguida que retirarían el programa de su parrilla, tras lo cual ABC anunció la suspensión. Disney, dueña de ABC, revirtió la suspensión el lunes.

Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes”, anunció el conglomerado del entretenimiento en un comunicado.

Jimmy Kimmel fue despedido por sus comentarios hacia Charlie Kirk. (Captura de video)

Pero Sinclair, que pidió la semana pasada que Kimmel se disculpe con la familia de Kirk y haga una donación monetaria a su grupo de derecha Turning Point USA, y Nexstar, en el medio de una negociación multimillonaria que requiere el aval de la FCC, se mantuvieron firmes en su decisión de no transmitir el programa en sus canales.

“Decidimos la semana pasada reemplazar ‘En Vivo con Jimmy Kimmel’ (...) Mantenemos esa decisión a la espera de que todas las partes estén comprometidas con alimentar un ambiente de respeto y diálogo constructivo en el mercado que atendemos”, dijo Nexstar este martes.

A las afueras del estudio donde Kimmel graba su programa, decenas de personas se agolparon este martes, algunos calificando de “histórica” la transmisión. El actor Glen Powell y la cantante Sarah McLachlan figuran como los invitados de la emisión.

Kimmel se ha mantenido en silencio pero este martes publicó una foto en Instagram junto al fallecido productor Norman Lear, conocido por su defensa de la libertad de expresión. “Extraño a este hombre hoy”, escribió en la leyenda.

(Con información de AFP)

