EEUU volverá a enviar una tripulación a la Luna, la NASA adelantó la misión Artemis II: esta será la nueva fecha

La cápsula Orion transportará a cuatro astronautas en la primera misión tripulada más allá de la órbita terrestre en cinco décadas. (REUTERS/Steve Nesius)

La NASA prepara una misión histórica al anunciar el primer vuelo tripulado a la Luna en 50 años, previsto para febrero de 2026. De acuerdo con BBC News, la agencia estadounidense busca movilizar a cuatro astronautas en una expedición de diez días alrededor del satélite natural, como parte del programa Artemis II. El plan adelanta el cronograma original, que establecía la partida para finales de abril.

La última misión tripulada más allá de la órbita terrestre ocurrió en 1972, durante el programa Apolo. Con este lanzamiento, Estados Unidos retoma el liderazgo en la exploración lunar tras medio siglo de pausa. Según detalló BBC News, la misión no tiene como objetivo el alunizaje, sino la prueba de sistemas críticos de la nave y del cohete, con vistas a una futura presencia prolongada en la superficie de la Luna.

Lakiesha Hawkins, actual administradora adjunta en funciones para la exploración de la NASA, resaltó el impacto del anuncio: “juntos tenemos un asiento en primera fila para la historia”, afirmó durante una rueda de prensa, citada por BBC News. Hawkins aclaró que la fecha tentativa abre su ventana de lanzamiento el 5 de febrero de 2026, aunque insistió en que “la seguridad es nuestra máxima prioridad”.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen formarán la tripulación que protagonizará el regreso de la humanidad al entorno lunar. (NASA/AP)

El proyecto Artemis II marca la segunda etapa del programa homónimo y representa el regreso de astronautas alrededor de la Luna. Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento de Artemis, precisó que el cohete Space Launch System (SLS), diseñado por la NASA para misiones de espacio profundo, se encuentra prácticamente ensamblado. Solo resta culminar los preparativos finales de la cápsula Orion, acoplarla al SLS y ejecutar las verificaciones terrestres previas.

La tripulación estará formada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, además de Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA). Ninguno de los astronautas descenderá al satélite, pero el equipo trazará una trayectoria que sobrepasará la Luna hasta una distancia de 9.200 kilómetros, superando los récords previos.

El director de vuelo principal para Artemis II, Jeff Radigan, explicó que los viajeros espaciales irán “más lejos en el espacio de lo que cualquier ser humano haya estado”. La misión servirá como plataforma de prueba para los sistemas del cohete SLS y la nave Orion, fundamentales para el aterrizaje programado en el siguiente capítulo, Artemis III.

La NASA prevé utilizar los datos de Artemis II para preparar el primer alunizaje humano del siglo XXI dentro del programa Artemis. (NASA/Johnson Space Center/Josh Valcarcel/REUTERS)

El recorrido contempla una serie de maniobras técnicas: tras el despegue, dos propulsores sólidos impulsarán la nave rumbo al espacio; minutos después, el núcleo central y el sistema de propulsión criogénica se separarán, y los paneles solares de Orion comenzarán a abastecer de energía al módulo principal.

Dentro de la misión, los astronautas realizarán una demostración de operaciones de proximidad, controlando manualmente los propulsores de la nave Orion para simular el acoplamiento que será necesario en futuros alunizajes.

Este ejercicio es catalogado como una especie de “ballet espacial” por los especialistas, señaló BBC News. Posteriormente, una maniobra denominada inyección translunar encaminará a la nave en un viaje de cuatro días y más de 370.000 kilómetros desde la Tierra.

A bordo, los científicos llevarán a cabo un monitoreo biológico avanzado. la Dra. Nicky Fox, jefa científica de la NASA, mencionó la recolección y crecimiento de organoides –estructuras celulares cultivadas a partir de sangre de los propios astronautas– para estudiar el efecto de la microgravedad y la radiación espacial. “Quiero examinar en profundidad el efecto sobre estas muestras. Desde luego, no voy a diseccionar astronautas, pero sí puedo trabajar con los organoides”, aseguró al medio británico.

La misión Artemis II recorrerá más de 370.000 kilómetros desde la Tierra en un viaje de diez días alrededor de la Luna. (REUTERS/Alexander Gerst/NASA/ESA)

Culminada la travesía en torno a la Luna, el equipo emprenderá el regreso. La nave Orion se desprenderá del módulo de servicio antes del reingreso a la atmósfera terrestre, donde la protección del escudo térmico jugará un papel esencial.

El amerizaje está programado frente a las costas de California. El éxito de la operación condicionará el calendario de misiones del programa Artemis, en particular el ansiado alunizaje tripulado.

Según el Dr. Simeon Barber, profesor de la Open University consultado por BBC News, aunque la NASA sostiene como objetivo que Artemis III concrete un aterrizaje lunar a partir de mediados de 2027, esa meta enfrenta retos presupuestarios y técnicos. “La llegada a la superficie depende de la nave Starship de SpaceX, que aún debe alcanzar vuelos orbitales confiables”, advirtió Barber, en referencia a la arquitectura propuesta por Elon Musk para el siguiente paso en la exploración lunar.