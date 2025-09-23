Estados Unidos

Un niño de 12 años fue arrestado por robar el auto de sus padres y comenzar una persecución policial a alta velocidad

El menor condujo hasta su escuela donde las autoridades intentaron detenerlo pero se dio a la fuga; fue puesto en custodia luego de estrellar el vehículo

Por Daniela Mérida

Guardar
Un niño de 12 años
Un niño de 12 años protagonizó una persecución policial en Sacramento. (Sacramento County Sheriff's Office)

Un niño de 12 años fue arrestado en Sacramento tras tomar el vehículo de sus padres y protagonizar una persecución a alta velocidad durante la mañana del lunes, según información proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento. El incidente comenzó cerca de las 7:00 AM cuando el menor condujo el auto hasta su antigua escuela, ubicada en Caymus Drive, en el sur de la ciudad. Durante su visita, el automóvil pasó sobre varios conos de tráfico antes de abandonar el área, informaron las autoridades en un comunicado publicado en redes sociales.

Los agentes localizaron rápidamente el vehículo e intentaron detenerlo, pero el niño se negó a frenar, iniciando así una corta persecución por las calles del vecindario. Según el vocero Sargento Amar Gandhi, la velocidad del auto alcanzó los 113 km/h (70 mph), y la persecución culminó cuando el menor colisionó tanto con una patrulla de la policía como con un automóvil estacionado.

Fotografías compartidas muestran una camioneta Ford con daños severos en la parte frontal izquierda y una llanta desinflada. Los oficiales lograron detener al menor sin que nadie resultara herido, y procedieron a trasladarlo bajo custodia al Sacramento County Juvenile Hall.

Detención y cargos para el menor

El menor enfrenta varios cargos,
El menor enfrenta varios cargos, incluido robo de vehículo y asalto con arma mortal. (Sacramento County Sheriff's Office)

El niño fue arrestado bajo sospecha de robo de vehículo, recepción de vehículo robado, evasión imprudente de un agente de la ley, asalto con arma mortal contra un oficial de paz y fuga tras un accidente, indicó el sargento Gandhi. Por disposición legal de California, los agentes debieron mantener al menor bajo custodia temporal mientras se comunicaban con los tutores legales, precisó Gandhi.

Ningún ocupante de los vehículos involucrados ni los agentes resultaron lesionados durante la persecución. Las imágenes de la escena muestran varios coches patrulla alrededor del pickup dañado, confirmando la intervención policial rápida y sin víctimas.

Proceso judicial y responsabilidad

Un juez determinará qué clase
Un juez determinará qué clase de proceso enfrentará el menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades precisaron que, al tener menos de 14 años, el procedimiento dicta que el menor debe ser puesto a disposición de sus padres tan pronto resulte seguro, y que el caso pasa ahora a una oficial de libertad condicional juvenil. Esta instancia determinará si se presentan cargos formales por vía judicial juvenil o si se resuelve de forma alternativa, mediante advertencias o terapias.

Según la ley de California, los menores de 12 años son el umbral mínimo para ser considerados penalmente responsables en el tribunal juvenil. Aunque los padres del menor no enfrentan cargos penales por el incidente, podrían ser considerados responsables financiera y civilmente por los daños ocasionados si así lo decide una corte.

Temas Relacionados

SacramentoCaliforniapersecución policialmenores delincuentesestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Las producciones más populares de Disney+ en Estados Unidos para engancharse este día

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las producciones más populares de

Miles de iraníes se manifestaron frente a la ONU para exigir el fin del régimen de los ayatollahs

En coincidencia con la apertura de la Asamblea General, más de un millar de manifestantes –con amplia presencia femenina– denunciaron ejecuciones masivas y violaciones a los derechos humanos en Irán. Reclamaron una “revolución sin injerencias externas”

Miles de iraníes se manifestaron

Wall Street cerró a la baja tras marcar varios récords

Las bolsas europeas alcanzaron un máximo de más de una semana

Wall Street cerró a la

La Universidad de Tennessee incorpora Grand Theft Auto en su plan de estudios

La iniciativa académica explora cómo los videojuegos pueden servir para comprender fenómenos culturales y políticos recientes en el país norteamericano

La Universidad de Tennessee incorpora

Ron DeSantis impulsa la creación de la biblioteca presidencial de Donald Trump en el centro de Miami

La propuesta del gobernador de Florida contempla destinar un lote valorado en 66 millones de dólares, junto a la emblemática Torre de la Libertad, para la construcción del proyecto

Ron DeSantis impulsa la creación
ÚLTIMAS NOTICIAS
Burlando pidió que protejan a

Burlando pidió que protejan a los testigos que declararon en contra de Makintach y advirtió hostigamientos de la jueza

Entre Ríos: un hombre de 45 años perdió la vida al recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba

¿Las bebidas azucaradas pueden impulsar la metástasis del cáncer de colon?

Las ventas de los supermercados cayeron 2,1% en julio, pero se mantienen “en verde” en el acumulado anual

Realizan una marcha para pedir la aparición de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza

INFOBAE AMÉRICA
¿Las bebidas azucaradas pueden impulsar

¿Las bebidas azucaradas pueden impulsar la metástasis del cáncer de colon?

Así funciona Bre-B, el sistema que permite transferencias instantáneas sin número de cuenta

Alemania impulsa la modernización de la Bundeswehr frente a la creciente amenaza rusa

Europa y el régimen de Irán acordaron seguir con las consultas sobre las sanciones por la cuestión nuclear iraní

Miles de iraníes se manifestaron frente a la ONU para exigir el fin del régimen de los ayatollahs

TELESHOW
Karina Jelinek se sinceró sobre

Karina Jelinek se sinceró sobre su pelea y reconciliación con Flor Parise: “Estaba cansada”

Federico D’Elía confirmó que no se hará la película de Los ﻿Simuladores y contó los motivos

La actitud de la China Suárez al dejar a sus hijos en la casa de Benjamín Vicuña: el video

Daniela Celis actualizó el estado de salud de Thiago Medina: “Cursando un episodio de injuria pulmonar”

Fernando Burlando contó detalles desconocidos de la escena del robo a la casa de Pampita