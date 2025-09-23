Un niño de 12 años fue arrestado por robar el auto de sus padres y comenzar una persecución policial a alta velocidad

Un niño de 12 años protagonizó una persecución policial en Sacramento. (Sacramento County Sheriff's Office)

Un niño de 12 años fue arrestado en Sacramento tras tomar el vehículo de sus padres y protagonizar una persecución a alta velocidad durante la mañana del lunes, según información proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento. El incidente comenzó cerca de las 7:00 AM cuando el menor condujo el auto hasta su antigua escuela, ubicada en Caymus Drive, en el sur de la ciudad. Durante su visita, el automóvil pasó sobre varios conos de tráfico antes de abandonar el área, informaron las autoridades en un comunicado publicado en redes sociales.

Los agentes localizaron rápidamente el vehículo e intentaron detenerlo, pero el niño se negó a frenar, iniciando así una corta persecución por las calles del vecindario. Según el vocero Sargento Amar Gandhi, la velocidad del auto alcanzó los 113 km/h (70 mph), y la persecución culminó cuando el menor colisionó tanto con una patrulla de la policía como con un automóvil estacionado.

Fotografías compartidas muestran una camioneta Ford con daños severos en la parte frontal izquierda y una llanta desinflada. Los oficiales lograron detener al menor sin que nadie resultara herido, y procedieron a trasladarlo bajo custodia al Sacramento County Juvenile Hall.

Detención y cargos para el menor

El menor enfrenta varios cargos, incluido robo de vehículo y asalto con arma mortal. (Sacramento County Sheriff's Office)

El niño fue arrestado bajo sospecha de robo de vehículo, recepción de vehículo robado, evasión imprudente de un agente de la ley, asalto con arma mortal contra un oficial de paz y fuga tras un accidente, indicó el sargento Gandhi. Por disposición legal de California, los agentes debieron mantener al menor bajo custodia temporal mientras se comunicaban con los tutores legales, precisó Gandhi.

Ningún ocupante de los vehículos involucrados ni los agentes resultaron lesionados durante la persecución. Las imágenes de la escena muestran varios coches patrulla alrededor del pickup dañado, confirmando la intervención policial rápida y sin víctimas.

Proceso judicial y responsabilidad

Un juez determinará qué clase de proceso enfrentará el menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades precisaron que, al tener menos de 14 años, el procedimiento dicta que el menor debe ser puesto a disposición de sus padres tan pronto resulte seguro, y que el caso pasa ahora a una oficial de libertad condicional juvenil. Esta instancia determinará si se presentan cargos formales por vía judicial juvenil o si se resuelve de forma alternativa, mediante advertencias o terapias.

Según la ley de California, los menores de 12 años son el umbral mínimo para ser considerados penalmente responsables en el tribunal juvenil. Aunque los padres del menor no enfrentan cargos penales por el incidente, podrían ser considerados responsables financiera y civilmente por los daños ocasionados si así lo decide una corte.