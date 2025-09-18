Un juez ordenó al ICE mejorar las condiciones de los migrantes en el centro de detención del 26 Federal Plaza

Se espera que el ICE implemente los cambios ordenados por la justicia en el centro de 26 Federal Plaza. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Un juez federal de Estados Unidos ordenó al gobierno mejorar de inmediato las condiciones de detención en un edificio federal de Nueva York que aloja inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según informó ABC News, la decisión obliga a las autoridades a garantizar la limpieza, el acceso a llamadas legales y a limitar el número de personas alojadas en el centro de detención ubicado en 26 Federal Plaza, en el sur de Manhattan.

El fallo, emitido por el juez Lewis Kaplan de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, responde a una demanda promovida en representación de personas migrantes retenidas en ese edificio.

Un video difundido mostró a más de una docena de personas dentro del recinto, sin acceso adecuado a abogados ni productos de higiene. (Coalición de Inmigración de Nueva York)

Los demandantes denunciaron que, bajo la actual política migratoria del gobierno estadounidense, estaban siendo privados de acceso a abogados, medicamentos, productos de higiene y alimentación adecuada. La medida judicial se da en el contexto de una intensificación de los operativos migratorios que provocó una saturación de los centros de detención.

En su resolución, Kaplan sostuvo que Estados Unidos debe “aspirar a tratar con humanidad a todos los estadounidenses —y a quienes se encuentran entre nosotros—". El juez argumentó que, más allá del debate sobre la política migratoria, lo analizado en la causa tiene que ver con el trato que se da a los detenidos por el Estado.

De acuerdo con CBS News, imágenes difundidas en julio muestran a más de una docena de personas dentro del recinto: algunas sobre mantas térmicas en el piso y otras sentadas en bancas.

Las organizaciones defensoras de migrantes denuncian condiciones de hacinamiento y falta de privacidad en el centro de retención de Nueva York. (Coalición de Inmigración de Nueva York)

En ese mismo material se observa la existencia de sanitarios separados por una pared baja, lo que confirma la falta de privacidad y de condiciones dignas para los ocupantes. “El video demuestra que el lugar está siendo utilizado como centro de detención y no como espacio de detención temporal”, declaró la New York Immigration Coalition tras la publicación del material audiovisual.

El texto de la resolución judicial cita que el ICE cambió sus directrices en junio para permitir que estos espacios de detención, originalmente de paso, sean ocupados por períodos más prolongados. El propio juez resaltó que la intensificación de los operativos migratorios —y el consecuente aumento en la cantidad de personas detenidas— desbordó la capacidad operativa de los centros existentes.

Migrantes bajo custodia de ICE descansan sobre mantas en el centro de detención de 26 Federal Plaza en Nueva York. (Coalición de Inmigración de Nueva York)

Desde la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), que participó en la demanda, la abogada Eunice Cho celebró la decisión judicial como “una victoria importante para los derechos de los inmigrantes”.

A través de ABC News, Cho recalcó que “nadie debería ser privado de atención médica, la posibilidad de contactar a un abogado o de una dignidad básica al ser retenido bajo custodia del gobierno; vamos a seguir exigiendo a ICE que rinda cuentas”.

En las próximas semanas, se espera que el ICE implemente los cambios ordenados por la justicia en el centro de 26 Federal Plaza, mientras organizaciones locales y nacionales prevén mantener una supervisión sobre el cumplimiento integral de la medida.