Un hombre queda inconsciente y muere tras subir a la montaña rusa de Universal Epic Universe

Un visitante muere tras perder el conocimiento en la montaña rusa Stardust Racers de Universal Epic Universe, en Orlando. (REUTERS/Marco Bello)

Un visitante adulto murió el miércoles 17 de septiembre de 2025 tras perder el conocimiento cuando terminaba el recorrido en la montaña rusa Stardust Racers en Universal Epic Universe, en Orlando, Florida. El caso involucra a uno de los parques temáticos más nuevos y visitados del estado, por lo que las investigaciones atraen la atención pública y mediática.

Según informó CBS News, la víctima fue trasladada a un hospital local después de que el personal médico del parque activara el protocolo de emergencia. Las autoridades del Condado de Orange confirmaron el fallecimiento poco después de llegar al centro médico. Universal Orlando Resorts y las agencias competentes iniciaron una investigación para determinar las causas del suceso y el parque cerró la atracción de manera preventiva.

La muerte de un visitante en una de las montañas rusas insignia del parque ocurre pocos meses después de la apertura de Epic Universe, inaugurado en mayo de 2025 y anunciado como el primer gran parque temático en Florida desde hace más de 25 años. El incidente ha puesto en foco las políticas de seguridad y respuesta a emergencias en complejos turísticos de gran escala de la región, de acuerdo con ABC News.

¿Qué pasó en la montaña rusa Stardust Racers de Universal Epic Universe?

De acuerdo con información proporcionada por CBS News y recogida también por TODAY, un hombre de unos treinta años quedó inconsciente tras completar el recorrido en Stardust Racers, principal montaña rusa de Epic Universe. Personal del parque y equipos de rescate respondieron de manera inmediata al percatarse de su estado al final del trayecto, y procedieron a trasladarlo a un centro médico, donde los médicos confirmaron su muerte.

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado el nombre ni los antecedentes médicos de la víctima. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, el caso sigue bajo investigación y aún no hay información pública sobre alguna causa específica del fallecimiento ni evidencia de fallas técnicas en la atracción.

La víctima fue trasladada a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento poco después de completar el recorrido. (REUTERS/Marco Bello)

¿Qué han comunicado Universal Orlando y las autoridades tras el incidente?

ABC News y CBS News reportaron que Universal Orlando Resorts expresó pesar por el fallecimiento y aseguró colaborar plenamente con las autoridades. En palabras recogidas por los medios, la empresa sostiene: “Estamos devastados por este trágico suceso y enviamos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del huésped. Estamos cooperando plenamente con el Condado de Orange y la investigación en curso.” La Oficina del Sheriff lidera las pesquisas y no ha publicado aún conclusiones respecto al caso.

La atracción Stardust Racers permanece cerrada como medida precautoria. Universal Orlando Resorts confirmó a varios medios que no la reabrirá hasta que los peritajes y las auditorías técnicas lo autoricen. El resto de las áreas del parque, por el momento, continúan operando bajo los mismos protocolos de seguridad.

¿Cuáles son las características de la montaña rusa Stardust Racers?

Stardust Racers es una de las atracciones de mayor velocidad y capacidad tecnológica en Epic Universe. Según especificaciones citadas por TODAY, el juego combina un recorrido dual para dos trenes que pueden llegar a 100 kilómetros por hora (62 mph). Forma parte de Celestial Park, una de las cinco zonas temáticas del complejo junto con Super Nintendo World, The Wizarding World of Harry Potter — Ministry of Magic, How to Train Your Dragon — Isle of Berk y Dark Universe.

El nuevo parque de NBCUniversal fue presentado como el desarrollo temático más ambicioso en Florida desde la década de 1990, con tecnología de última generación en sus juegos y supervisión bajo las regulaciones estatales e internas del sector.

Universal Orlando Resorts y las autoridades del Condado de Orange investigan las causas del incidente y mantienen cerrada la atracción. (REUTERS/Marco Bello)

¿Se han reportado incidentes anteriores en Epic Universe o en sus atracciones principales?

La apertura de Epic Universe en mayo de 2025 atrajo la atención internacional, y hasta el momento no se habían registrado accidentes mortales en el parque ni reportes públicos de fallos graves en Stardust Racers, según el registro de incidentes reseñado por medios como CBS News. Las empresas operadoras de parques en Florida siguen normativas de inspección estrictas tanto estatales como federales, y están obligadas a informar cualquier incidente relevante ante las autoridades.

Parques de la envergadura de Universal suelen contar con equipos médicos permanentes, personal capacitado y mecanismos de seguridad redundantes para responder ante emergencias.

¿Qué pasos siguen tras el accidente en Universal Epic Universe?

Las investigaciones sobre las causas de la muerte están a cargo de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange. La revisión abordará varios aspectos, como posibles condiciones médicas previas del visitante, historial técnico de la atracción, funcionamiento de los sistemas de seguridad y el uso adecuado de los protocolos de emergencia.

ABC News destacó que expertos periciales, personal médico y equipos de operaciones de Universal colaboran en la recolección de pruebas, análisis forense, revisión de videos y entrevistas tanto a empleados como a testigos. No hay información oficial sobre fechas estimadas para concluir la investigación ni sobre una potencial reapertura de la montaña rusa.

El accidente ocurre pocos meses después de la inauguración de Epic Universe, el parque temático más nuevo de Florida. (REUTERS/Marco Bello)

¿Qué impacto tiene el incidente en visitantes y la industria de parques temáticos en Florida?

El fallecimiento registrado durante el uso de la montaña rusa de Epic Universe reaviva los cuestionamientos sobre capacidades de respuesta ante emergencias, nivel de formación del personal de primeros auxilios y eficacia de los sistemas de inspección en atracciones de alta velocidad, de acuerdo con TODAY.

Aunque la clausura de Stardust Racers afecta la experiencia de numerosos visitantes —el parque registra una media superior a 30.000 personas diarias según cifras de la industria—, ninguna autoridad ha recomendado el cierre generalizado de instalaciones similares en la región.

El episodio subraya la importancia de que usuarios consideren restricciones médicas y sugerencias específicas de cada atracción antes de participar, una práctica recomendada tanto por la administración de Universal Orlando Resorts como por autoridades del sector turístico floridano.

¿Qué se puede esperar a partir de ahora en Epic Universe y otros parques temáticos?

La prioridad, según comunicados de Universal Orlando Resorts, será completar la investigación, mantener abierta la información relevante y reforzar la confianza de los visitantes actuales y futuros. Medidas extraordinarias, auditorías técnicas y procesos de capacitación podrían sumarse a los controles ordinarios que la industria exige.

El resultado del caso será seguido por operadores de parques en todo el país, tanto públicos como privados, y podría influir en normativas y regulaciones estatales sobre el funcionamiento de juegos de alta demanda física y tecnológica.