EEUU endurece reglas: más de 20 estados prohíben el uso de celulares en las escuelas públicas

Estados Unidos impone restricciones al uso de celulares en escuelas públicas para mejorar el rendimiento académico y la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un número creciente de estados en Estados Unidos ha aprobado restricciones estrictas sobre el uso de teléfonos celulares entre estudiantes de escuelas públicas, una medida que impacta a millones de adolescentes desde el inicio del ciclo escolar 2025-2026 y responde a preocupaciones sobre el rendimiento académico y la salud mental, según informes oficiales y de medios como AP News y Reuters. La decisión, que afecta principalmente a alumnos de educación básica y media superior, fue implementada tras la promulgación de nuevas leyes y órdenes ejecutivas a lo largo de este año y el anterior, impulsadas por demandas de padres, docentes y autoridades educativas.

De acuerdo con AP News, al menos 20 estados, incluyendo Nueva York, Virginia, Arkansas y California, han formalizado prohibiciones o limitaciones que abarcan todo el horario de clases y, en ciertos casos, la permanencia en el recinto educativo. Las políticas obligan a los alumnos a mantener los teléfonos guardados y apagados, con excepciones que solo aplican ante emergencias o para quienes requieren adaptaciones pedagógicas respaldadas por un diagnóstico médico. La normativa introduce procedimientos uniformes para permitir a las familias contactar con sus hijos en caso de incidentes graves, una exigencia recogida en la normativa de Nueva York.

El debate sobre los teléfonos móviles en los planteles de Estados Unidos inició tras la rápida popularización de los teléfonos inteligentes a partir de 2007, pero la pandemia de COVID-19 intensificó la preocupación por el abuso tecnológico y sus consecuencias en la concentración, la interacción social y el clima escolar. Según declaraciones recogidas por Reuters, diversos comisionados estatales de educación y expertos citan estudios que identifican una asociación entre el uso excesivo de dispositivos y el aumento de distracciones, acoso escolar vía aplicaciones, aislamiento social y dificultades de aprendizaje.

¿Qué estados han prohibido el uso de celulares en las escuelas de Estados Unidos?

Según el análisis de políticas educativas estatales publicado por el Rockefeller Institute of Government y reportado por AP News, la lista de estados que han impuesto restricciones totales a celulares incluye:

Nueva York: entrada en vigor desde el ciclo escolar 2025-2026. Virginia: orden ejecutiva activa desde principios de 2025. Arkansas: prohibición “de campana a campana” establecida mediante ley estatal. California: mandato para implementar políticas de restricción antes de julio de 2026. Florida, Louisiana, Minnesota, Ohio y Carolina del Sur: adopción de medidas propias o políticas en fase de desarrollo a nivel distrital.

En los casos de Minnesota y Ohio, la ley exige que todos los distritos articulen sus propias políticas antes de mediados de 2025 o 2026, según explicó el Rockefeller Institute.

Al menos 20 estados, incluyendo Nueva York, Virginia y California, prohíben el uso de teléfonos móviles durante el horario escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se aplican las restricciones a celulares en las escuelas de Estados Unidos?

Las nuevas regulaciones, detalladas por AP News y Axios, imponen reglas sobre almacenamiento, acceso y uso de los teléfonos durante todas las horas de clase. Las escuelas están facultadas para definir métodos viables, como el uso de casilleros especiales, bolsas individuales o el depósito en espacios supervisados al ingresar. Las excepciones se reservan estrictamente para emergencia, salud o necesidades educativas formales.

En el caso de Nueva York, las escuelas públicas “deberán ofrecer al menos una vía para que las familias mantengan contacto con los estudiantes durante el día en casos urgentes”, señaló un comunicado conjunto de la gobernadora Kathy Hochul y el Departamento de Educación estatal, citado por AP News.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, describió la decisión como una “iniciativa para mejorar la atención de los alumnos y responder a inquietudes crecientes sobre salud mental”. Según lo reportado por Reuters, Youngkin ordenó al Departamento de Educación desarrollar procedimientos estándar y facilitar orientación a todos los distritos.

¿Por qué Estados Unidos prohíbe los celulares en las aulas actualmente?

Directivos educativos y legisladores han justificado las restricciones “por la necesidad de devolver el protagonismo a la experiencia de aprendizaje presencial y proteger la salud mental adolescente”, según declaraciones recogidas por Reuters y AP News. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, afirmó en una orden ejecutiva que la prohibición busca “mejorar el enfoque, la seguridad y el bienestar escolar”.

Estudios citados por Reuters y varias agencias estatales estadounidenses muestran que “los estudiantes usan sus teléfonos inteligentes más de una hora diaria durante las clases”, una cifra que no decreció tras la pandemia y que, según autoridades, afecta los niveles de participación y aumenta la incidencia de acoso.

Los promotores de las nuevas reglas subrayan que la medida responde a “solicitudes expresas de familias y docentes, preocupados por la irrupción de los dispositivos en la dinámica escolar”. Por su parte, Julia Casey, maestra en Misuri, declaró a ABC News: "La restricción al uso de celulares facilita que los estudiantes permanezcan atentos en sus tareas“.

Las nuevas leyes exigen que los celulares permanezcan guardados y apagados, salvo en emergencias o por necesidades médicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las excepciones y protocolos de emergencia para celulares en escuelas estadounidenses?

La mayoría de los estados contempla excepciones ante situaciones médicas documentadas, condiciones del aprendizaje avaladas y emergencias, para lo que cada plantel debe definir mecanismos de acceso rápido.

Según recogen AP News y el Rockefeller Institute, las disposiciones legales no eximen a las escuelas de garantizar la comunicación familiar en casos urgentes, así como la atención de alumnos con necesidades educativas especiales. En Nueva York, los planteles están obligados a disponer de mecanismos de notificación mediante llamadas, sistemas automatizados o personal administrativo, como lo señala la instrucción estatal.

Randy Watson, comisionado de Educación de Kansas, explicó a ABC News que “los distritos que han implementado el modelo de ‘campana a campana’ observan más estudiantes enfocados, menos casos de acoso y un mejor clima académico”.

¿Cómo reaccionan las instituciones y qué dice la normativa federal sobre celulares en escuelas?

Las políticas han generado respuestas favorables por parte de organizaciones de padres y asociaciones de maestros. No obstante, organismos civiles y parte de la comunidad estudiantil han solicitado mayor flexibilidad en casos excepcionales y frente a la necesidad de comunicación familiar directa, según reportó AP News.

El Departamento de Educación de Estados Unidos mantiene una postura federal de respeto a la autonomía de los estados y distritos. De acuerdo con su último comunicado oficial, “la toma de decisiones sobre tecnología móvil corresponde a cada jurisdicción local”.

Las restricciones buscan reducir distracciones, acoso escolar y problemas de aprendizaje asociados al uso excesivo de dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurre en los estados sin prohibición de celulares en las escuelas?

Un grupo de 17 estados, incluidos Maryland y Wyoming, no ha impuesto regulaciones estatales obligatorias, según informes de AP News. La política en estos casos queda sujeta a los consejos escolares locales, que mantienen la potestad sobre los procedimientos internos.

En Puerto Rico, la nueva legislación establece la obligación de definir una política propia antes de 2026, sin precisar aún los alcances ni sanciones en caso de incumplimiento, indica el Rockefeller Institute.

¿Qué impacto tienen las restricciones de celulares en escuelas de Estados Unidos?

La implementación generalizada de las restricciones a celulares en escuelas públicas estadounidenses reorganiza rutinas y protocolos institucionales en millones de centros educativos, según los reportes de AP News, Reuters y el Rockefeller Institute. Estudiantes, docentes, padres y autoridades deberán adaptarse a la nueva legislación y a procesos de supervisión sobre cumplimiento, atención a emergencias y respuesta a situaciones especiales.

Quienes forman parte del sistema escolar contarán con reglas más claras sobre el uso de tecnología en el aula, así como con medidas de contacto en casos urgentes. El proceso de consolidación normativa, según funcionarios estatales consultados por Reuters, seguirá desarrollándose a medida que cada jurisdicción evalúe su impacto y ajuste los protocolos a las necesidades y resultados detectados.