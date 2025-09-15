Estados Unidos

Trump exigió recortes inmediatos de las tasas a la Reserva Federal

El mandatario estadounidense intensificó su presión sobre el banco central, solicitando una reducción mayor a la esperada en las tasas de interés, mientras el mercado anticipa un ajuste en la próxima reunión de política monetaria

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. REUTERS/Aaron Schwartz

El presidente estadounidense, Donald Trump, renovó el lunes su llamado a un gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal el martes y el miércoles.

Trump sigue aumentando la presión sobre el banco central, cuando el mercado es unánime sobre un anuncio de recorte el miércoles.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump declaró que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, “debe recortar las tasas de interés, ahora, y más de lo que había pensado”.

Volvió a llamar al presidente de la Fed “demasiado tarde” Powell. Al no rebajar los tipos de interés, el mandatario suele utilizar este apodo para referirse al titular del banco central.

El mercado espera un recorte de 25 puntos básicos al final de su reunión de dos días el miércoles, y todas las miradas están puestas en los comentarios de Powell después del encuentro.

Un águila corona la fachada
Un águila corona la fachada del edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington. REUTERS/Jonathan Ernst

La medida de reducir tasas probablemente impulsará a la economía más grande del mundo en un momento en que el mercado laboral está debilitándose y se alimentan los temores de recesión.

Este sería el primer recorte de tasas del 2025, ya que la Fed ha mantenido estables las tasas de interés desde su última reducción en diciembre mientras los funcionarios monitorean los efectos de los aranceles de Trump sobre la inflación.

Aunque la inflación se mantiene notablemente por encima del objetivo de 2% anual de la Fed, el impacto de los aranceles parece limitado por ahora.

Este contexto da a los responsables de política monetaria algo de margen para pivotar hacia el fortalecimiento del mercado laboral, mientras hacen equilibrio entre mantener precios estables y lograr el objetivo de máximo empleo.

La presión política también empaña la reunión del banco, con Stephen Miran, quien preside el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, potencialmente confirmado como gobernador de la Fed horas antes de que comience el encuentro.

Stephen Miran, presidente del Consejo
Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. REUTERS/Annabelle Gordon/Foto de archivo

El Senado de Estados Unidos debe votar para avanzar con su nominación el lunes.

Cumbre comercial en España

Trump, ha anunciado que la reunión de este lunes en Madrid entre representantes comerciales chinos y estadounidenses ha concluido con un acuerdo “sobre cierta compañía que los jóvenes querían salvar”, en una clara alusión a la red social TikTok.

“La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien”, ha celebrado Trump en su red Truth Social, donde ha anunciado también que el próximo viernes hablará por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping. “¡La relación sigue siendo fuerte!”, ha proclamado.

La Administración Trump está pendiente de que la matriz china de TikTok, Bytedance, se desprenda de sus operaciones en Estados Unidos después de que el Gobierno de Joe Biden aprobase una ley que planteaba prohibir la red social a menos que su propietaria vendiera la aplicación antes del 19 de enero.

Trump ha concedido varias prórrogas con la esperanza de lograr el acuerdo que finalmente se ha cerrado en una cita que ha estado encabezada en el lado norteamericano por el secretario de Comercio, Scott Bessent, mientras que por parte china ha participado el vice primer ministro He Lifeng.

(con información de AFP)

Temas Relacionados

Donald TrumpReserva Federalarancelestasas de interés

Últimas Noticias

Un actor de los videojuegos de Resident Evil fue arrestado por dispararle a una mujer en Nueva Jersey

El incidente ocurrió cerca de un campus universitario en Galloway Township y las autoridades arrestaron al sospechoso bajo cargos de intento de homicidio

Un actor de los videojuegos

MLB: todos los partidos de este 15 de septiembre

La temporada de la MLB sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

MLB: todos los partidos de

Por qué la araña Joro preocupa a los expertos en biodiversidad de Estados Unidos

La expansión de este arácnido asiático en el sureste estadounidense disparó las alarmas entre biólogos y conservacionistas, quienes advierten sobre las posibles consecuencias para las especies nativas y el equilibrio ecológico del país

Por qué la araña Joro

“Tengo la oportunidad de liquidar a Charlie Kirk”: el FBI confirmó el hallazgo de un mensaje escrito por Tyler Robinson

El director Kash Patel informó que encontraron ADN y textos incriminatorios, pero que el sospechoso “no está cooperando con los investigadores” en los interrogatorios

“Tengo la oportunidad de liquidar

Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo inicial sobre TikTok: Trump anunció que hablará con Xi Jinping este viernes

El pacto se cerrará en una llamada entre los líderes de Washington y Beijing, según el anuncio del Tesoro estadounidense durante el segundo día de negociaciones comerciales en Madrid

Estados Unidos y China alcanzaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
David Cairns presentó sus cartas

David Cairns presentó sus cartas credenciales y asumió como nuevo embajador británico en la Argentina

Desde la reina Letizia a Kate Middleton, la realeza lidera el regreso del traje sastre

San Martín: mataron de un tiro en la cara a un militante político en medio de una guerra entre bandas

Por qué los los gatos comen plantas: un estudio encontró pistas

Qué es el síndrome del impostor y por qué afecta incluso a las personas exitosas

INFOBAE AMÉRICA
Miguel Betancourt: la infancia borrada

Miguel Betancourt: la infancia borrada por la lluvia y el regreso a los orígenes con “Palingenesia”

Por qué la araña Joro preocupa a los expertos en biodiversidad de Estados Unidos

La industria audiovisual global proyecta ingresos por USD 402.000 millones en 2030 con la IA como motor principal

Ecuador y Panamá buscan un TLC tras consenso para combatir el lavado de activos

Cada vez más países evalúan dotarse de armas nucleares: “El régimen de no proliferación está en riesgo”

TELESHOW
Quién reemplazará a Lali Espósito

Quién reemplazará a Lali Espósito como jurado en La Voz Argentina y por qué se ausentará

La palabra de Daniela Celis luego de visitar a Thiago Medina en el hospital: “Necesitamos cadena de oración”

La nueva faceta de Valeria Mazza en España: debutó como conductora en el Bailando en una noche de gala

La emotivas palabras de Paula Chaves a su hija Olivia por su crecimiento: el tierno video retro

Mirtha Legrand sorprendió a Jimena Monteverde en su programa: “Para competir conmigo”