Trump exigió recortes inmediatos de las tasas a la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. REUTERS/Aaron Schwartz

El presidente estadounidense, Donald Trump, renovó el lunes su llamado a un gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal el martes y el miércoles.

Trump sigue aumentando la presión sobre el banco central, cuando el mercado es unánime sobre un anuncio de recorte el miércoles.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump declaró que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, “debe recortar las tasas de interés, ahora, y más de lo que había pensado”.

Volvió a llamar al presidente de la Fed “demasiado tarde” Powell. Al no rebajar los tipos de interés, el mandatario suele utilizar este apodo para referirse al titular del banco central.

El mercado espera un recorte de 25 puntos básicos al final de su reunión de dos días el miércoles, y todas las miradas están puestas en los comentarios de Powell después del encuentro.

Un águila corona la fachada del edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington. REUTERS/Jonathan Ernst

La medida de reducir tasas probablemente impulsará a la economía más grande del mundo en un momento en que el mercado laboral está debilitándose y se alimentan los temores de recesión.

Este sería el primer recorte de tasas del 2025, ya que la Fed ha mantenido estables las tasas de interés desde su última reducción en diciembre mientras los funcionarios monitorean los efectos de los aranceles de Trump sobre la inflación.

Aunque la inflación se mantiene notablemente por encima del objetivo de 2% anual de la Fed, el impacto de los aranceles parece limitado por ahora.

Este contexto da a los responsables de política monetaria algo de margen para pivotar hacia el fortalecimiento del mercado laboral, mientras hacen equilibrio entre mantener precios estables y lograr el objetivo de máximo empleo.

La presión política también empaña la reunión del banco, con Stephen Miran, quien preside el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, potencialmente confirmado como gobernador de la Fed horas antes de que comience el encuentro.

Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. REUTERS/Annabelle Gordon/Foto de archivo

El Senado de Estados Unidos debe votar para avanzar con su nominación el lunes.

Cumbre comercial en España

Trump, ha anunciado que la reunión de este lunes en Madrid entre representantes comerciales chinos y estadounidenses ha concluido con un acuerdo “sobre cierta compañía que los jóvenes querían salvar”, en una clara alusión a la red social TikTok.

“La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien”, ha celebrado Trump en su red Truth Social, donde ha anunciado también que el próximo viernes hablará por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping. “¡La relación sigue siendo fuerte!”, ha proclamado.

La Administración Trump está pendiente de que la matriz china de TikTok, Bytedance, se desprenda de sus operaciones en Estados Unidos después de que el Gobierno de Joe Biden aprobase una ley que planteaba prohibir la red social a menos que su propietaria vendiera la aplicación antes del 19 de enero.

Trump ha concedido varias prórrogas con la esperanza de lograr el acuerdo que finalmente se ha cerrado en una cita que ha estado encabezada en el lado norteamericano por el secretario de Comercio, Scott Bessent, mientras que por parte china ha participado el vice primer ministro He Lifeng.

(con información de AFP)