Mundo

El gobierno húngaro convocó al embajador ruso tras el ataque un ataque en Ucrania

La decisión se produce después de la ofensiva rusa con drones que dejó víctimas civiles y afectó a la población húngara en Ucrania, evidenciando un cambio en el enfoque diplomático bajo la nueva administración en Budapest

Guardar
Google icon
El gobierno del primer ministro Péter Magyar condena abiertamente los bombardeos rusos, marcando distancia con la postura de Viktor Orbán. (EP)
El gobierno del primer ministro Péter Magyar condena abiertamente los bombardeos rusos, marcando distancia con la postura de Viktor Orbán. (EP)

La convocatoria del embajador ruso en Hungría tras el ataque masivo con drones en la región ucraniana de Transcarpatia marca un giro en la política exterior húngara, poco después de la llegada al poder del primer ministro Péter Magyar. El nuevo gobierno, surgido de las elecciones legislativas del 12 de abril, condenó abiertamente la ofensiva, en contraste con los años de acercamiento a Moscú bajo el mandato de Viktor Orbán.

El ataque ruso incluyó el lanzamiento de al menos 800 drones el miércoles sobre veinte regiones de Ucrania, causando al menos seis muertos y decenas de heridos. El jueves, los ataques continuaron y provocaron siete fallecidos en Kiev, incluida una menor de 12 años.

PUBLICIDAD

Transcarpatia limita con Hungría y cuenta con una minoría húngara estimada en 100.000 personas, según fuentes oficiales. La proximidad geográfica fue señalada por las autoridades en Budapest, ya que hasta ahora, la región apenas había sido blanco de ataques desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022.

El ataque ruso desplegó al menos 800 drones sobre veinte regiones ucranianas, causando decenas de víctimas mortales y heridos. (AP/Evgeniy Maloletka)
El ataque ruso desplegó al menos 800 drones sobre veinte regiones ucranianas, causando decenas de víctimas mortales y heridos. (AP/Evgeniy Maloletka)

El embajador Evgeny Stanislavov acudió al Ministerio de Relaciones Exteriores para reunirse con Anita Orbán, quien asumió el cargo el martes. La cita se realizó menos de 48 horas después del ataque. Stanislavov fue visto por reporteros saliendo del edificio tras una reunión que duró aproximadamente media hora.

PUBLICIDAD

Tras la reunión, Anita Orbán declaró en redes sociales que transmitió al embajador que “era completamente inaceptable para Hungría que ahora atacaran Transcarpatia, hogar de la minoría húngara”. Añadió que Rusia debe hacer “todo lo posible por un alto el fuego inmediato y una solución pacífica y duradera a la guerra lo antes posible”.

Solicitó explicaciones directas a Moscú por las agresiones en la zona fronteriza y calificó los ataques como condenables “en los términos más enérgicos posibles”.

Por su parte, la embajada rusa respondió en un comunicado que el ataque tuvo como objetivo “instalaciones e infraestructura utilizadas por el ejército ucraniano” y negó haber atacado objetivos civiles.

Anita Orbán citó al embajador ruso menos de 48 horas después de asumir el cargo al frente del Ministerio de Exteriores húngaro. (REUTERS/Bernadett Szabo)
Anita Orbán citó al embajador ruso menos de 48 horas después de asumir el cargo al frente del Ministerio de Exteriores húngaro. (REUTERS/Bernadett Szabo)

El primer ministro Péter Magyar respaldó la postura de Exteriores y afirmó que “el Gobierno húngaro condena los ataques contra la región donde viven también húngaros”. En paralelo, anunció la disolución de dos estructuras de crisis creadas en respuesta a la guerra y la pandemia, junto con el fin del estado de emergencia vigente desde 2022.

Desde Ucrania, el presidente Volodímir Zelensky agradeció la postura del gobierno húngaro y calificó la convocatoria como un “mensaje importante”. En su declaración, sostuvo que “Moscú ha demostrado una vez más ser una amenaza común no solo para Ucrania, sino también para los países vecinos y para Europa en su conjunto”.

Diversas figuras políticas húngaras, como el presidente Tamas Sulyok y el portavoz parlamentario del partido Fidesz, Gergely Gulyás, también expresaron su condena a los ataques rusos.

(Con información de AP, EFE y DPA International)

Temas Relacionados

Ataque Ruso UcraniaHungríaPolítica ExteriorTranscarpatiaGuerra Rusia Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump dijo que Xi Jinping garantizó que China no entregará equipo militar a Irán: “Quiere que se reabra Ormuz”

El presidente estadounidense reveló que su par chino se ofreció a colaborar para alcanzar un acuerdo que permita reducir la tensión en Medio Oriente

Trump dijo que Xi Jinping garantizó que China no entregará equipo militar a Irán: “Quiere que se reabra Ormuz”

El parlamento de Irak avaló el gabinete parcial del nuevo primer ministro Ali al-Zaidi

Una mayoría de legisladores aprobó los programas del ejecutivo y 14 ministros propuestos, mientras que varios cargos quedaron pendientes por desacuerdos y personas sin experiencia ocupan la mayoría de los ministerios confirmados

El parlamento de Irak avaló el gabinete parcial del nuevo primer ministro Ali al-Zaidi

Una ciudad alemana estrena un programa piloto que premia a turistas por recoger basura y adoptar hábitos sostenibles

Desde la recogida de residuos hasta el uso de la bicicleta, los participantes podrán inscribirse en una plataforma para acceder a una amplia oferta de recompensas durante el verano. Cómo funciona

Una ciudad alemana estrena un programa piloto que premia a turistas por recoger basura y adoptar hábitos sostenibles

Revelaron la supuesta razón por la que Brigitte Macron golpeó a Emmanuel Macron ante las cámaras

La reciente publicación de una obra sobre la vida privada del mandatario ha puesto en el centro del debate una escena que, un año después, sigue generando interpretaciones acerca de su matrimonio y entorno cercano

Revelaron la supuesta razón por la que Brigitte Macron golpeó a Emmanuel Macron ante las cámaras

Primero muere la lectura, después el conocimiento, luego la ciencia. Es la “Desilustración”

Una columna publicada en The Times reflexiona sobre el impacto de la desaparición progresiva de la lectura en la vida social, así como en el desarrollo de la ciencia, la educación y la calidad del debate público

Primero muere la lectura, después el conocimiento, luego la ciencia. Es la “Desilustración”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mexicana encuentra paisaje idéntico al fondo de Windows XP y se vuelve viral

Mexicana encuentra paisaje idéntico al fondo de Windows XP y se vuelve viral

Los precios de los alimentos se atenuaron en abril: qué pasó con la carne, las frutas y las verduras

Korn en México 2026: este es el posible setlist de la banda de nu metal en el Palacio de los Deportes

“Nos lastimó un poco”: papá de David Benavidez sobre las declaraciones de Julio César Chávez para su hijo

Pastel de berenjena y patata gratinado: una receta sencilla con un contraste de texturas muy llamativo

INFOBAE AMÉRICA

La policía checa investiga el robo del cráneo de una santa canonizada por Juan Pablo II

La policía checa investiga el robo del cráneo de una santa canonizada por Juan Pablo II

Un superordenador resolvió el misterio de la velocidad de los delfines y el hallazgo sorprendió a los expertos

Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios en Barcelona

El creador de The Walking Dead destacó a Andrew Garfield, pero fulminó a The Amazing Spider-Man 2: “Es un desastre”

Trump dijo que Xi Jinping garantizó que China no entregará equipo militar a Irán: “Quiere que se reabra Ormuz”

ENTRETENIMIENTO

El creador de The Walking Dead destacó a Andrew Garfield, pero fulminó a The Amazing Spider-Man 2: “Es un desastre”

El creador de The Walking Dead destacó a Andrew Garfield, pero fulminó a The Amazing Spider-Man 2: “Es un desastre”

Emilia Clarke revela nuevos diagnósticos y las secuelas de sus lesiones cerebrales

ATARASHII GAKKO! confirma gira por Latinoamérica en 2026: ciudades, recintos, precios y más

La verdadera historia detrás de Poochie, uno de los personajes más odiados de Los Simpson

Encuentros privados sin límites y retos imposibles: Knoxville reveló el verdadero Jackass detrás de las cámaras