El móvil del asesinato de Charlie Kirk sigue sin ser establecido: las hipótesis del gobernador Cox

El gobernador de Utah, Spencer Cox, asiste a una conferencia de prensa después de que el activista y comentarista de derecha estadounidense Charlie Kirk, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, muriera a tiros durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, Utah, EE. UU., el 10 de septiembre de 2025. REUTERS/Jim Urquhart/Foto de archivo

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk ha sacudido a la comunidad política y religiosa de Estados Unidos, mientras surgen detalles sobre el perfil y las presuntas motivaciones del presunto autor, Tyler Robinson, un joven de 22 años cuya vida reciente estuvo marcada por una inclinación hacia la política de izquierdas y una inmersión en los “rincones oscuros de internet”, según describió el gobernador de Utah, Spencer Cox, en declaraciones recogidas por NBC.

“Claramente existía una ideología de izquierdas”, afirmó Cox, citando testimonios de familiares y amigos de Robinson. El gobernador añadió que “sus amigos han confirmado que existía una especie de internet profundo y oscuro, la cultura de Reddit y otros lugares oscuros de internet donde esta persona se adentraba profundamente”.

Mientras los investigadores continúan reconstruyendo el caso y aún no han determinado un motivo claro, Cox subrayó que Robinson, quien se ha negado a colaborar con las autoridades, sentía una marcada antipatía hacia Kirk y podría haberse “radicalizado” en línea.

El director del FBI, Kash Patel, camina con el gobernador de Utah, Spencer Cox, después de una conferencia de prensa, el día que visitan la escena en la Universidad del Valle de Utah, después de que el activista y comentarista de derecha estadounidense, Charlie Kirk, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, fuera asesinado a tiros durante un evento en la universidad, en Orem, Utah, EE. UU., el 11 de septiembre de 2025. REUTERS/Cheney Orr/Foto de archivo

El gobernador también señaló la existencia de referencias encontradas en la munición utilizada en el ataque, que incluían mensajes de corte antifascista y elementos propios de la cultura meme. Los registros judiciales revelan que uno de los casquillos de bala llevaba inscrito el mensaje: “¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!”.

En un contexto de creciente polarización, Cox, republicano, ha instado a la moderación en la retórica política tras el ataque. “Realmente no tengo nada que ver con esto. Si se tratara de una persona radicalizada del movimiento MAGA (Make America Great Again, Hacer Grande Nuevamente en Estados Unidos, que identifica al presidente Trump), también lo diría”, aseguró el gobernador en NBC.

Pero el motivo detrás del ataque sigue sin esclarecerse.

Una foto policial muestra a Tyler Robinson, el sospechoso del tiroteo mortal contra el comentarista conservador estadounidense Charlie Kirk. Utah Department of Public Safety/Handout via REUTERS

Hijo de padres republicanos, con pareja transgénero

Cox reiteró en varios noticieros dominicales que los investigadores aún intentan determinar las razones que llevaron a Robinson a disparar contra Kirk. El gobernador anticipó que podrían conocerse más detalles una vez que el sospechoso comparezca ante el tribunal. Además, Cox confirmó que la pareja sentimental de Robinson es una persona transgénero, un dato que algunos políticos han interpretado como posible indicio de un móvil vinculado a las posturas antitransgénero de Kirk. No obstante, las autoridades no han precisado si este aspecto resulta relevante para la investigación.

“El compañero de piso era su pareja sentimental, un hombre en transición a mujer”, explicó Cox. “Puedo decir que ha sido increíblemente cooperativo; esta pareja ha sido muy cooperativa; no tenía ni idea de que esto estaba sucediendo”.

La investigación ha incluido entrevistas con familiares de Robinson y un registro en la vivienda familiar en Washington, Utah, situada a unos 390 kilómetros al suroeste de la Universidad del Valle de Utah, donde ocurrió el ataque. Los registros estatales muestran que Robinson está inscrito como votante, aunque no está afiliado a ningún partido político y figura como inactivo, ya que no participó en las dos últimas elecciones generales. Sus padres, en cambio, están registrados como republicanos.

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, se pone una gorra MAGA durante la conferencia AmericaFest 2024 patrocinada por el grupo conservador Turning Point en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. 19 de diciembre de 2024.. REUTERS/Cheney Orr

La biografía de Robinson revela que creció en el suroeste de Utah, cerca de St. George, en una zona próxima a Las Vegas y a parques nacionales como Bryce Canyon y Zion. Según el portavoz de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Doug Andersen, Robinson se convirtió en miembro de la iglesia mormona a una edad temprana. La actividad en línea de su madre muestra a una familia viajera y activa; en una de las imágenes, el joven aparece sonriendo mientras sostiene una ametralladora pesada calibre .50 frente a una instalación militar.

En el ámbito académico, Robinson fue un estudiante destacado en la escuela secundaria, logrando un puntaje en el percentil 99 a nivel nacional en exámenes estandarizados. Fue admitido en la Universidad Estatal de Utah en 2021 gracias a una prestigiosa beca académica, según un video familiar. Sin embargo, la universidad confirmó que solo asistió un semestre. Actualmente, Robinson cursaba el tercer año del programa de aprendizaje de electricidad en Dixie Technical College, en St. George.

El asesinato de Kirk ha generado una ola de homenajes que han puesto de relieve su fe religiosa y su influencia en el activismo conservador. En la vigilia celebrada en el Centro Kennedy de Washington, la fila de dolientes rodeaba el edificio, con asistentes vestidos tanto de manera formal como con vaqueros y gorras con el lema “Make America Great Again”.

Los dolientes rezan en un vestíbulo después de que una vigilia por el activista conservador Charlie Kirk, quien recibió un disparo mortal durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, alcanzara su capacidad máxima en el Centro Kennedy en Washington, D.C., EE. UU., el 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Elizabeth Frantz

Entre los presentes se encontraba Domiano Maceri, de diecisiete años, quien viajó junto a su madre desde Purceville, Virginia, para rendir tributo a Kirk. “Sin duda, me sentí inspirado de distintas maneras”, expresó Maceri a NBC mientras aguardaba para ingresar. “Me dio la confianza para hablar más con mis amigos sobre mis creencias”.

El acto contó con la participación de figuras políticas como la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dos miembros de la Cámara de Representantes y el presidente de la Cámara, Mike Johnson. Durante su intervención, Johnson elevó una oración: “Padre, ayúdanos a recordar los principios de tu palabra que Charlie trabajó todos los días: para promover que no devolvamos mal por mal, sino que venzamos el mal con el bien”.

En la iglesia Dream City de Phoenix, donde Kirk organizó una de sus reuniones de la “Noche de la Libertad en Estados Unidos”, los asistentes visualizaron videos del activista hablando sobre su deseo de ser “recordado por el coraje de mi fe”.

Una mujer sostiene una bandera estadounidense doblada mientras espera en la fila con otras personas para asistir a una vigilia por el activista conservador Charlie Kirk, quien recibió un disparo mortal durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en el Centro Kennedy en Washington, D.C., EE. UU., el 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Elizabeth Frantz

En una sesión de preguntas y respuestas, el pastor Angel Barnett animó a la congregación a continuar con el legado de Kirk. “La izquierda está nerviosa”, afirmó Barnett. “Y están preocupados porque han perdido el control. Charlie empezó eso, y nosotros lo continuaremos”. El panelista Brandon Tatum añadió: “Estos cobardes pensaron que podían acabar o eliminar el movimiento”. Simplemente lo agrandaron. Lo reforzaron.