Trump acusó a la “izquierda radical” de generar el clima de odio que culminó en el asesinato de Charlie Kirk

Trump prometió reprimir la "violencia política" tras el asesinato de Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a su aliado republicano asesinado Charlie Kirk como un “mártir de la verdad” y responsabilizó a la izquierda radical por el clima de tensión que, a su juicio, derivó en la muerte del activista conservador.

“Durante años, los de la izquierda radical compararon a estadounidenses maravillosos como Charlie con los nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo”, afirmó Trump en un video difundido en su plataforma Truth Social.

“Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en nuestro país, y debe cesar de inmediato”, agregó el mandatario.

“Este es un momento oscuro para Estados Unidos”, declaró. “Mi administración encontrará a cada uno de los que participaron en esta atrocidad y en otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y los apoyan”, remarcó.

El líder político juvenil se encontraba dirigiendo un acto que formaba parte de su tour "America Comeback" cuando le dispararon en el cuello. (Especial)

“Me lleno de dolor e ira por el atroz asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario de Utah. Charlie inspiró a millones, y esta noche todos los que lo conocieron y lo amaron están unidos en la conmoción y el horror. Charlie fue un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto y al país que tanto amaba, Estados Unidos. Luchó por la libertad, la democracia, la justicia y el pueblo estadounidense. Es un mártir de la verdad y la libertad”, destacó el mandatario.

“Charlie también fue un hombre de profunda fe, y encontramos consuelo en que ahora está en paz con Dios en el cielo. Nuestras oraciones están con su esposa, Erika, sus dos jóvenes hijos y toda su familia, a quienes amaba más que a nada en el mundo”, dijo.

El mandatario vinculó el crimen con una escalada de violencia política en el país: “Desde el ataque contra mi vida en Butler, Pensilvania, el año pasado, hasta los ataques contra agentes de ICE, el asesinato de un ejecutivo de salud en las calles de Nueva York y el tiroteo contra el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes Steve Scalise, la violencia política radical de izquierda ha herido a demasiados inocentes y ha quitado demasiadas vidas”.

“Un asesino intentó silenciar a Charlie con una bala, pero fracasó, porque juntos aseguraremos que su voz, su mensaje y su legado vivan por generaciones. Hoy, por este atroz acto, la voz de Charlie se ha vuelto más grande que nunca”, concluyó.

Quién era Charlie Kirk

El fundador y presidente de Turning Point USA, Charlie Kirk (REUTERS/Kevin Lamarque)

Nacido el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois, Kirk se convirtió en una figura destacada de la derecha juvenil estadounidense. Fundó Turning Point USA (TPUSA) en 2012, expandiendo la organización hasta tener presencia en más de 3.500 campus de escuelas secundarias y universidades en los 50 estados.

El crecimiento de TPUSA consolidó la carrera mediática y política de Kirk, quien también lideró proyectos como Turning Point Action y Turning Point Faith. La organización, según declaraciones de Kirk a Politico, se definía como “una plataforma para los jóvenes que desean defender el capitalismo y los principios constitucionales”.

Durante su trayectoria, Kirk se convirtió en un rostro influyente en debates políticos y educativos, participando en eventos y conferencias por todo el país.

(Con información de AFP)