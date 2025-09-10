Video: cayeron al mar más de 50 contenedores en uno de los puertos más importantes de EEUU

El impactante momento en el que más de 50 contenedores cayeron al mar en uno de los puertos más importantes de EEUU

El Puerto de Long Beach, uno de los principales puntos de entrada de mercancías a Estados Unidos, vivió una jornada de tensión el martes 9 de septiembre por la mañana cuando más de 50 contenedores cayeron al océano desde el buque Mississippi, que se encontraba atracado en la Terminal G. El incidente, ocurrido poco antes de las 9, obligó a suspender temporalmente todas las operaciones en la terminal. Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos, según informó ABC7.

Varios contenedores que cayeron de un buque de carga al agua en el puerto de Long Beach, California, el martes 9 de septiembre de 2025 (KABC-TV vía AP)

De acuerdo con Art Marroquin, vocero del Puerto de Long Beach, el suceso se produjo mientras el Mississippi permanecía en el muelle, tras haber estado en China dos semanas antes. Las imágenes muestran cómo los contenedores se precipitaron al agua de manera abrupta, algunos de ellos golpeando al STAX 2, un buque antipolución anclado junto al Mississippi, mientras un remolcador intentaba devolver parte de la carga a tierra firme.

En total, se estima que unos 67 contenedores terminaron en el Pacífico, aunque las cifras oficiales hablan de “más de 50”.

Un accidente en uno de los mayores puertos de Estados Unidos pone en evidencia los riesgos y la magnitud de las operaciones logísticas internacionales (KABC-TV via AP)

Respuesta y consecuencias de la caída de contenedores

La respuesta de emergencia fue inmediata. Miembros de la tripulación y personal del puerto se movilizaron para asegurar los contenedores caídos, mientras la Guardia Costera de Estados Unidos estableció una zona de seguridad de 457 metros alrededor del buque, según detalló ABC7.

Un helicóptero de la Guardia Costera sobrevoló la zona para vigilar la dispersión de los contenedores y coordinar las labores de rescate. Además, se observó a la tripulación utilizando mangueras de alta presión para evitar que los contenedores se alejaran mar adentro.

Filas de contenedores flotan a la deriva, algunos deformados por el impacto, mientras el mar se convierte en testigo del accidente portuario (Reuters)

Las imágenes captadas por AIR7 revelan el alcance del accidente: grandes cajas metálicas flotando y algunas deformadas por el impacto, mientras objetos como zapatos y prendas de vestir se dispersaban en la superficie del agua. La escena, descrita por los medios, reflejaba el caos generado por la caída masiva de la carga y la complejidad de las tareas de recuperación.

Equipos de emergencia del puerto y la Guardia Costera actuaron de inmediato para evitar daños medioambientales y recuperar la carga perdida (KABC-TV via AP)

Investigación y relevancia del puerto

Las autoridades portuarias iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido. “Las autoridades liderarán las tareas para determinar la causa del incidente”, señalaron los responsables del puerto en declaraciones retomadas por ABC7.

Hasta el momento, no se informó sobre el contenido exacto de los contenedores ni sobre el posible impacto que este accidente podría tener en el tráfico marítimo internacional.

Las cámaras registran el despliegue de recursos y la magnitud del accidente, con múltiples trabajadores movilizándose mientras intentan asegurar la zona y recuperar la carga extraviada (Reuters)

El Puerto de Long Beach, a unos 32 kilómetros al sur de Los Ángeles, desempeña un papel fundamental en la economía estadounidense. Gestiona más de 9 millones de contenedores de 6 metros cada año, provenientes de unos 2.000 buques, y maneja aproximadamente una cuarta parte del tráfico de contenedores de la costa oeste del país.

El incidente intensifica la atención sobre Long Beach, un punto estratégico del comercio mundial, en momentos en que las autoridades buscan determinar la causa del accidente (AP Photo/Damian Dovarganes)

Cerca del 40% de los contenedores que ingresan a Estados Unidos pasan por Long Beach o el vecino puerto de Los Ángeles, lo que subraya la relevancia de cualquier incidente que afecte su operatividad.

Mientras la investigación sigue su curso y las operaciones permanecen suspendidas, la incertidumbre persiste sobre el contenido de los contenedores que cayeron al mar.

Las imágenes aéreas dejaron ver que entre los objetos arrastrados por la corriente se encuentran zapatos y ropa, testigos visibles de la magnitud del accidente.