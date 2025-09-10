Un pastor de Florida, excapellán de los New York Yankees, enfrenta cargos por encubrir abuso sexual infantil

El hijo del pastor Mark Vega fue uno de los presuntos abusadores sexuales encubiertos dentro de la iglesia. (Google Maps)

La Policía de Florida ha presentado cargos contra Mark Vega, pastor principal de la Iglesia Ignite Life Center en Gainesville y excapellán de los New York Yankees, por no reportar supuestamente de forma “intencionada y deliberada” denuncias de abuso sexual infantil a las autoridades, de acuerdo con documentos de la corte del condado de Alachua del 20 de agosto. La ley estatal exige que toda persona que tenga conocimiento de abuso infantil lo reporte a la policía; su omisión constituye una felonía. Vega, de 55 años, no ha sido arrestado.

El cargo penal surge después de años de denuncias de abuso sexual y encubrimiento en la escuela y campamento juvenil a cargo de Ignite Life Center, afiliada a la Asamblea de Dios, la mayor denominación pentecostal del mundo. Desde 2023, tres líderes juveniles de esta institución, incluido el hijo de Vega, han sido acusados de abusar sexualmente de menores durante actividades eclesiásticas. A la par, familias de seis supuestas víctimas han presentado demandas acusando a Ignite y al Distrito Multicultural de Florida de negligencia al no proteger a los menores.

La denuncia penal detalla que Vega comenzó a recibir reportes de abuso desde 2019. Testigos indicaron a los investigadores que Vega optó repetidamente por gestionar las acusaciones dentro del ámbito eclesiástico, sin informar a la policía, lo que permitió que la situación persistiera. En 2022, tras denuncias contra su hijo adulto y otro líder por coaccionar a adolescentes a tener relaciones sexuales, Vega ideó un plan con la familia de una víctima para evitar el contacto con las autoridades.

Acusaciones de encubrimiento sistémico

Un destacado pastor de Florida fue acusado por las autoridades de ocultar abusos sexuales infantiles durante años. (Google Maps)

La abogada Jessica Arbour, representante de cinco de las víctimas, señaló que tanto Vega como otros líderes mantuvieron un “patrón y práctica de ignorar e incluso encubrir pruebas de abuso”. Subrayó la importancia de que los abusos no solo ocurren por las acciones individuales de los agresores, sino también por “fallos sistémicos” que facilitan estas conductas. Las demandas civiles interpuestas acusan a la iglesia y sus responsables directos de no informar y de impedir la protección de los menores.

Tanto Ignite Life Center como el Distrito Multicultural de Florida alcanzaron acuerdos para resolver tres de las demandas, aunque en documentos judiciales han negado cualquier responsabilidad. Por su parte, la sede nacional de la Asamblea de Dios afirmó tener procesos establecidos para abordar situaciones de abuso y derivó cualquier pregunta sobre Vega a las autoridades regionales.

En mayo, una investigación realizada por NBC News reveló cómo líderes de la Asamblea de Dios desestimaron denuncias reiteradas contra un pastor infantil llamado Joe Campbell en los años ochenta, permitiendo que se mantuviera en el ministerio pese a la aparición de nuevas víctimas. En otro caso reciente, varios pastores remitieron a cientos de jóvenes a Daniel Savala, un exmisionero y delincuente sexual condenado, acusado de abusar de niños en Texas.

Detalles de las denuncias y respuestas de la iglesia

Los líderes religiosos intentaron resolver las acusaciones dentro de la organización para evitar denuncias formales. (Imagen ilustrativa Infobae)

En las denuncias penales de Florida contra Vega se describe cómo, en 2019, se notificó a los líderes de la iglesia sobre un caso de abuso cometido por Gabriel Hemenez, un líder juvenil de 26 años, contra un estudiante de 22 años durante un viaje organizado por Ignite. Vega aseguró a la víctima que se ocuparía del caso, pero permitió que Hemenez continuara en la organización y trabajara con menores.

Entre 2021 y 2022, al menos cinco menores, todos varones menores de 17 años, acusaron a Hemenez de abuso sexual en instalaciones de Ignite Life Center. Las denuncias incluyen tocamientos indebidos durante pernoctas o en baños de la institución. Paralelamente, cuatro niñas denunciaron haber sido presionadas para mantener relaciones sexuales con Christian Vargas, hijo de Vega y líder juvenil, en ocasiones cuando Vargas aún era menor y en otras ya adulto. Una de las adolescentes también acusó a Noel Cruz, líder juvenil y familiar de otro pastor.

Las denuncias contra Vargas y Cruz llegaron a Vega en noviembre de 2022. La policía afirma que Vega lideró una reunión con los involucrados y propuso un acuerdo interno para evitar la denuncia formal, argumentando que la prisión no resolvería el problema y promoviendo un “proceso de restauración” supervisado por la propia iglesia. Posteriormente, los padres de una víctima relataron haber recibido advertencias de Vega sobre las consecuencias de involucrar a las autoridades.

Procesos judiciales y posición de los implicados

Uno de los principales implicados se declaró culpable de varios cargos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese al manejo interno, las víctimas contactaron a la policía en febrero de 2023. Posteriormente, Hemenez fue acusado de múltiples delitos y admitió su culpabilidad en dos cargos de abuso lascivo, permaneciendo pendiente de juicio por otras tres acusaciones. Cruz se declaró culpable en enero de agresión sexual a menores, mientras que Vargas encara actualmente los cargos por abuso sexual y se ha declarado inocente.

Vega continuó oficiando como pastor principal de Ignite después de que se le imputara el cargo penal. El 31 de agosto, en una transmisión en Facebook, instó a la congregación a priorizar la humildad y la responsabilidad en las relaciones personales, indicando que el perdón y las relaciones deben estar por encima de los intereses ministeriales. La Asamblea de Dios, con sede en Springfield, Missouri, cuenta con casi 3 millones de miembros en 13.000 iglesias en Estados Unidos.