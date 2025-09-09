Un grupo de cazadores capturó un caimán de 4 metros y 300 kilogramos en Mississippi

El grupo de cazadores esperaba encontrar un ejemplar de 11 pies, pero capturaron uno de 13 pies. (Facebook: Joe Wyrick)

Un grupo de cazadores de Mississippi logró capturar un caimán de 13 pies y medio pulgada de longitud (alrededor de 4 metros), con un peso estimado entre 270 y 320 kilogramos (600 a 700 libras), en el Ross Barnett Reservoir. El líder del equipo fue Joe Wyrick, originario de Coldwater, quien compartió la hazaña junto a su hijo de 13 años, Ryan Ragsdale, Hunter Parrett de Weir y Camron Massey de Hernando. Los hechos ocurrieron la noche del 31 de agosto, en pleno periodo de caza permitido en las aguas públicas del estado, el cual finaliza el 8 de septiembre, según informó el Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi.

Los miembros del equipo detallaron que la maniobra de captura no superó los 15 minutos. Wyrick explicó a Clarion Ledger: “Todo salió perfecto. Todos sabían qué hacer, cuándo hacerlo, y nadie tuvo que dar indicaciones. Pusimos el disparo en 15 minutos”. Durante la misma noche, el grupo había avistado otros caimanes más pequeños, pero el objetivo era un ejemplar mayor. Wyrick afirmó a People: “Todo lo que había escuchado era que uno de 11 pies ya era grande en esa reserva. No imaginaba sacar un monstruo de 13 pies”.

El avistamiento del animal ocurrió poco después de las 23:00. Parados cerca de la orilla con la intención inicial de atrapar un ejemplar menor, la atención del equipo se desvió hacia el gran caimán bajo unas ramas. Parrett señaló que el uso rápido de una línea manual fue esencial por seguridad: “A los tres minutos logramos ponerle la línea de mano. Creo que es más seguro engancharlo rápido de ese modo”, dijo a Clarion Ledger.

Técnica de captura y cooperación

Un grupo de cazadores de caimanes capturaron un ejemplar de cuatro metros. (Facebook: Hunter Parrett)

El animal, tras ser avistado, se sumergió de inmediato, pero el grupo esperó a que resurgiera antes de lanzar el anzuelo. Massey recordó: “Lo enganchamos y empezó a arrastrar la embarcación”. El procedimiento incluyó primero la línea manual, luego una segunda y posteriormente un arpón, hasta asegurar el caimán con una trampa. Una vez sometido, el peso del animal complicó su traslado y, según relataron Wyrick y Massey, fue necesaria la ayuda de un segundo grupo de cazadores de la zona para subirlo al bote. “Si no hubiese sido por ellos, no sé cómo lo habríamos subido. Se requirió la fuerza de cinco personas”, explicó Parrett.

Experiencia dentro del periodo legal

Las autoridades de Mississippi abren cada año un periodo de caza legal de caimanes. (Imagen ilustrativa Infobae)

La captura se realizó dentro del periodo autorizado para la caza de caimanes en aguas públicas de Mississippi. “Fue lo que quería, puedo decir eso”, concluyó Wyrick, enfatizando la dificultad y coordinación que el evento requirió. Aunque los integrantes del grupo coincidieron en la rapidez de la operación, también destacaron que el tamaño y la fuerza del animal representaron un reto físico significativo, ya que llegó a mover la embarcación.

La temporada de caza legal en Mississippi corresponde a un periodo específico del año en el que el Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques (MDWFP) autoriza la captura controlada de caimanes en aguas públicas, según la normativa publicada por la propia agencia. Para participar, los interesados deben obtener un permiso que se otorga mediante un sistema de sorteo público. Cada permiso habilita a sus titulares a cazar caimanes únicamente dentro de ciertas fechas y zonas establecidas, y bajo regulaciones estrictas que definen, entre otros aspectos, el número máximo de ejemplares permitidos, los métodos de captura autorizados y la obligación de reportar cada captura.