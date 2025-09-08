Las autoridades advierten a estas personas de Florida sobre un cambio importante en el agua potable

El agua en Fort Lauderdale experimentará cambios en su apariencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fort Lauderdale alerta a sus residentes sobre un posible cambio en el color del agua potable a partir del lunes, debido a tareas de mantenimiento para la puesta en marcha del nuevo centro de tratamiento Prospect Lake Clean Water Center, según informaron las autoridades locales citadas por NBC News y CBS News. La nueva instalación entrará en operación en el otoño de 2026, y los trabajos actuales buscan garantizar la calidad futura del suministro para hogares y negocios.

Las labores incluyen el lavado de tuberías de agua cruda en el área del Prospect Wellfield con el fin de eliminar arena, grava y otros residuos, según comunicaron fuentes de la ciudad. Durante este proceso y a lo largo del próximo año, la Planta de Tratamiento de Agua Fiveash operará sin acceso a ciertos pozos, lo que llevará a utilizar fuentes con mayor contenido orgánico natural, lo que podría alterar de forma temporal el aspecto del agua.

A pesar de estas modificaciones, el municipio asegura que el agua continúa siendo apta para consumo. “El agua sigue siendo segura para beber y cumple con todos los estándares primarios de agua potable”, señalaron las autoridades.

Naturaleza temporal de los cambios

A pesar de las variaciones en la tonalidad del agua, las autoridades aseguran que es apta para consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno local informó que la diferencia en el color persistirá hasta la entrada en funcionamiento del nuevo centro Prospect Lake Clean Water Center, prevista para el otoño de 2026. No se especificó qué color podría adquirir el agua durante este periodo, pero se reiteró la seguridad del suministro.

Las mejoras en la red forman parte de una estrategia para garantizar una infraestructura actualizada y un servicio de mayor calidad en Fort Lauderdale y municipios aledaños. “Este trabajo es un paso fundamental en la modernización de nuestra infraestructura para suministrar agua de la más alta calidad”, indicaron funcionarios en el comunicado.

Recomendaciones durante el suministro de agua potable

Las personas que tengan desconfianza por el aspecto temporal del agua potable pueden instalar filtros domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Fort Lauderdale recomendaron a los residentes que, si observan un cambio inusual en el color del agua, permitan que el grifo corra durante varios minutos, lo que puede ayudar a eliminar residuos presentes en las tuberías interna. Además, se emitió la sugerencia de utilizar filtros domésticos certificados para quienes deseen mayor tranquilidad durante la transición.

En caso de detectar olores, turbidez persistente o cualquier irregularidad fuera del color, se indicó la posibilidad de reportar estos incidentes al servicio de atención municipal, que permanece activo para atender las inquietudes relacionadas con el suministro de agua. Simultáneamente, no está previsto el reparto alternativo de agua al considerarse seguro el consumo bajo los actuales estándares.

La ciudad mantiene canales informativos actualizados para que los usuarios puedan consultar el estado del proceso y recibir instrucciones puntuales en caso de necesitar medidas adicionales. Todo el proceso forma parte de la estrategia para minimizar interrupciones y garantizar que la población cuente con información útil y apoyo técnico durante las etapas de mejora en el sistema hídrico.