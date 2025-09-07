Más de mil personas marcharon en el primer viaje oficial de católicos LGBTQ+ al Vaticano

Por primera vez se reconoció una peregrinación de católicos LGBT. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Alrededor de 1.400 peregrinos participaron en la primera peregrinación oficialmente reconocida de católicos LGBTQ+ a Roma. El evento, inscrito en el calendario oficial del Año Jubilar de la Iglesia católica, reunió a personas de unos 20 países en actividades religiosas y procesiones. El viernes, unos 1.000 fieles se congregaron en la Iglesia del Gesù, un templo barroco del siglo XVII, para rezar, tocar música y participar en momentos de reflexión.

El sábado, los asistentes realizaron la procesión hasta la Basílica de San Pedro, ingresando por la Puerta Santa, que simboliza perdón y reconciliación y solo se abre en años jubilares, cada 25 años. El acceso de los fieles LGBTQ+ a este espacio marcó un acontecimiento inédito, ya que este grupo ha enfrentado en ocasiones rechazo y discriminación por parte de miembros e instituciones eclesiásticas. Durante la misa previa al recorrido, presidida por el obispo Francesco Savino, se destacó el carácter oficial y la acogida de la Iglesia a los participantes.

Los organizadores citaron la evolución respecto a eventos pasados: Francis DeBernardo, director ejecutivo del New Ways Ministry, recordó que en el jubileo de 2000, durante la celebración del primer WorldPride en Roma, “el Vaticano condenó los eventos y abundaba la retórica anti-gay”. “Veinticinco años después, los católicos LGBTQ+ pasan por la Puerta Santa”, dijo a CNN.

Cambios recientes en la postura del Vaticano

Más de 1400 personas de la diversidad sexual o aliadas participaron en la procesión. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El actual pontífice, papa León XIV, elegido en mayo, mantiene el legado de su predecesor, aunque aún no ha emitido declaraciones públicas sobre la comunidad LGBTQ+. Durante su papado de 12 años, el papa Francisco defendió que los católicos LGBTQ+ son “hijos de Dios” y autorizó la bendición de parejas del mismo sexo, acción que incomodó a sectores conservadores, sobre todo en África.

En 2023, Francisco oficializó mediante un decreto la posibilidad de que sacerdotes bendijeran a parejas del mismo sexo bajo ciertas condiciones, excluyendo rituales equiparables al matrimonio. La doctrina católica sigue definiendo el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y califica la homosexualidad como “intrínsecamente desordenada”, aunque exige respeto y evita toda “discriminación injusta” hacia las personas gay.

Expectativas y voces de la comunidad

El Vaticano permite bendiciones a parejas del mismo sexo, pero no reconoce sus matrimonios. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Las expectativas sobre la actitud del Vaticano se fortalecieron después de que el papa León XIV recibiera al jesuita James Martin, sacerdote estadounidense y defensor de los católicos LGBTQ+, en una audiencia privada en el Palacio Apostólico. Martin lidera un grupo de peregrinos estadounidenses y declaró que lo escuchado del pontífice hace prever la continuidad del enfoque acogedor de Francisco.

Michael O’Loughlin, responsable del grupo Outreach, consideró que la peregrinación representa “un momento significativo”: la Iglesia ahora ayuda a los católicos LGBTQ+ a “contar sus historias”, dijo a CNN. El Vaticano prevé la llegada de unos 32 millones de peregrinos durante el Año Jubilar. Mientras, la controversia sobre la aceptación de las personas LGBTQ+ sigue vigente en distintos sectores católicos y cristianos, incluyendo el debate sobre las bendiciones y matrimonios entre personas del mismo sexo.