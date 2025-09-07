Dos hombres fueron detenidos por el robar 60.000 dólares en efectivo y cheques en una boda en California

Nadeen y George Farahat sufrieron el robo de la caja de regalos durante su boda en un salón de banquetes el 31 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos hombres fueron detenidos en California tras el robo de 60.000 dólares en efectivo y cheques de una boda en Glendale, un hecho que provocó una investigación policial que derivó en el uso de imágenes de vigilancia y allanamientos domiciliarios.

Según informó ABC News, la policía de Glendale arrestó a Armean Shirehjini y a Andranik Avetisyan en relación con el robo sucedido la noche del 31 de agosto en un salón de banquetes de esa ciudad.

La policía reveló que empleó videovigilancia y otros recursos para identificar a los sospechosos que habrían sustraído una caja de regalos cerrada con llaves, propiedad de los recién casados Nadeen y George Farahat. El monto robado ascendió a aproximadamente 60.000 dólares entre efectivo y cheques destinados a la pareja.

De acuerdo con un reporte de ABC News, Shirehjini fue identificado como el principal responsable, mientras que Avetisyan habría participado como conductor del vehículo de huida.

Armean Shirehjini y Andranik Avetisyan fueron arrestados acusados de sustraer fondos y obsequios de boda en California. (Departamento de Policía de Glendale)

Durante los registros en los domicilios de los acusados, agentes recuperaron grandes sumas de dinero en efectivo y decenas de cheques a nombre de la pareja afectada. La operación permitió además el decomiso de varias armas de fuego y drogas en distintas residencias, según comunicaron las autoridades.

El robo en plena boda

El incidente ocurrió cuando los invitados disfrutaban la recepción organizada en el salón de banquetes. Testigos detallaron a la estación KABC, filial de ABC, que uno de los individuos permaneció cerca de la pista de baile durante cerca de una hora y media, antes de tomar discretamente la caja de regalos y salir del recinto.

Las investigaciones posteriores revelaron que el hombre captado por las cámaras subió al asiento del pasajero de una Mercedes SUV negra, vehículo que abandonó rápidamente el lugar. La policía localizó el automóvil y más elementos probatorios, incluidos atuendos oscuros similares a los usados durante el robo.

Las imágenes de videovigilancia captaron el momento en que el sospechoso huía en una Mercedes SUV negra tras el robo en Glendale. (Departamento de Policía de Glendale)

La familia afectada reaccionó de inmediato. “Tan pronto nos dimos cuenta, la música se silenció, todo se detuvo de golpe,” relató la novia, Nadeen Farahat, en entrevista recogida por ABC News. “Me senté a llorar en la pista, rodeada de mis familiares y amigos”.

La noticia del arresto trajo algo de alivio para los recién casados. En un comunicado compartido con CBS News, la familia manifestó: “si bien este hecho fue profundamente doloroso, nos sentimos agradecidos por la muestra de solidaridad de toda la comunidad. Este día debía ser uno de los más felices de nuestras vidas y, a pesar de lo ocurrido, mantenemos la alegría de haber celebrado con nuestros seres queridos.”

El operativo de captura

El Departamento de Policía de Glendale (GPD) comunicó que ambos detenidos carecían de antecedentes penales y que la investigación continúa abierta para determinar el vínculo, si lo hubiera, entre los sospechosos y las víctimas. “No tenemos evidencia de que exista relación previa con la pareja. Pudieron simplemente elegir el lugar por su acceso o por la frecuencia de eventos”, explicó el sargento Jose Barajas en declaraciones recogidas por CBS News.

El Departamento de Policía de Glendale recuperó decenas de cheques y varias armas de fuego durante los allanamientos relacionados con el caso. (Departamento de Policía de Glendale)

Durante la ejecución de las órdenes de registro, los agentes hallaron “varias armas y narcóticos”, según confirmación del Departamento. Entre los objetos decomisados se encontraba también un conjunto de ropa oscura que coincide con la utilizada por uno de los implicados la noche de la boda de los Farahat. El hallazgo de cheques escritos a nombre de la pareja reforzó las pruebas en contra de los sospechosos.

El hecho tomó relevancia regional, dado que el valor sustraído, 60.000 dólares, representa una de las cantidades más altas reportadas en hurtos de celebraciones privadas en la zona.

Ambos sospechosos fueron arrestados tras el operativo policial realizado en sus domicilios de Sherman Oaks y Glendale. Las autoridades detallaron que la investigación permanece en curso y no descartan nuevos procedimientos para ampliar el esclarecimiento de lo sucedido. Hasta el momento, la policía no ha definido la tipificación de los cargos a imputar y los datos sobre la motivación detrás del robo permanecen bajo análisis.