Estados Unidos

Dos hombres fueron detenidos por el robar 60.000 dólares en efectivo y cheques en una boda en California

La policía de Glendale identificó a los sospechosos usando cámaras de seguridad y halló en sus casas el dinero destinado a los recién casados

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Nadeen y George Farahat sufrieron
Nadeen y George Farahat sufrieron el robo de la caja de regalos durante su boda en un salón de banquetes el 31 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos hombres fueron detenidos en California tras el robo de 60.000 dólares en efectivo y cheques de una boda en Glendale, un hecho que provocó una investigación policial que derivó en el uso de imágenes de vigilancia y allanamientos domiciliarios.

Según informó ABC News, la policía de Glendale arrestó a Armean Shirehjini y a Andranik Avetisyan en relación con el robo sucedido la noche del 31 de agosto en un salón de banquetes de esa ciudad.

La policía reveló que empleó videovigilancia y otros recursos para identificar a los sospechosos que habrían sustraído una caja de regalos cerrada con llaves, propiedad de los recién casados Nadeen y George Farahat. El monto robado ascendió a aproximadamente 60.000 dólares entre efectivo y cheques destinados a la pareja.

De acuerdo con un reporte de ABC News, Shirehjini fue identificado como el principal responsable, mientras que Avetisyan habría participado como conductor del vehículo de huida.

Armean Shirehjini y Andranik Avetisyan
Armean Shirehjini y Andranik Avetisyan fueron arrestados acusados de sustraer fondos y obsequios de boda en California. (Departamento de Policía de Glendale)

Durante los registros en los domicilios de los acusados, agentes recuperaron grandes sumas de dinero en efectivo y decenas de cheques a nombre de la pareja afectada. La operación permitió además el decomiso de varias armas de fuego y drogas en distintas residencias, según comunicaron las autoridades.

El robo en plena boda

El incidente ocurrió cuando los invitados disfrutaban la recepción organizada en el salón de banquetes. Testigos detallaron a la estación KABC, filial de ABC, que uno de los individuos permaneció cerca de la pista de baile durante cerca de una hora y media, antes de tomar discretamente la caja de regalos y salir del recinto.

Las investigaciones posteriores revelaron que el hombre captado por las cámaras subió al asiento del pasajero de una Mercedes SUV negra, vehículo que abandonó rápidamente el lugar. La policía localizó el automóvil y más elementos probatorios, incluidos atuendos oscuros similares a los usados durante el robo.

Las imágenes de videovigilancia captaron
Las imágenes de videovigilancia captaron el momento en que el sospechoso huía en una Mercedes SUV negra tras el robo en Glendale. (Departamento de Policía de Glendale)

La familia afectada reaccionó de inmediato. “Tan pronto nos dimos cuenta, la música se silenció, todo se detuvo de golpe,” relató la novia, Nadeen Farahat, en entrevista recogida por ABC News. “Me senté a llorar en la pista, rodeada de mis familiares y amigos”.

La noticia del arresto trajo algo de alivio para los recién casados. En un comunicado compartido con CBS News, la familia manifestó: “si bien este hecho fue profundamente doloroso, nos sentimos agradecidos por la muestra de solidaridad de toda la comunidad. Este día debía ser uno de los más felices de nuestras vidas y, a pesar de lo ocurrido, mantenemos la alegría de haber celebrado con nuestros seres queridos.”

El operativo de captura

El Departamento de Policía de Glendale (GPD) comunicó que ambos detenidos carecían de antecedentes penales y que la investigación continúa abierta para determinar el vínculo, si lo hubiera, entre los sospechosos y las víctimas. “No tenemos evidencia de que exista relación previa con la pareja. Pudieron simplemente elegir el lugar por su acceso o por la frecuencia de eventos”, explicó el sargento Jose Barajas en declaraciones recogidas por CBS News.

El Departamento de Policía de
El Departamento de Policía de Glendale recuperó decenas de cheques y varias armas de fuego durante los allanamientos relacionados con el caso. (Departamento de Policía de Glendale)

Durante la ejecución de las órdenes de registro, los agentes hallaron “varias armas y narcóticos”, según confirmación del Departamento. Entre los objetos decomisados se encontraba también un conjunto de ropa oscura que coincide con la utilizada por uno de los implicados la noche de la boda de los Farahat. El hallazgo de cheques escritos a nombre de la pareja reforzó las pruebas en contra de los sospechosos.

El hecho tomó relevancia regional, dado que el valor sustraído, 60.000 dólares, representa una de las cantidades más altas reportadas en hurtos de celebraciones privadas en la zona.

Ambos sospechosos fueron arrestados tras el operativo policial realizado en sus domicilios de Sherman Oaks y Glendale. Las autoridades detallaron que la investigación permanece en curso y no descartan nuevos procedimientos para ampliar el esclarecimiento de lo sucedido. Hasta el momento, la policía no ha definido la tipificación de los cargos a imputar y los datos sobre la motivación detrás del robo permanecen bajo análisis.

Temas Relacionados

RoboBodaMatrimonioCaliforniaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Seattle de mañana 8 de septiembre

Conoce cuál será el estado del tiempo, la temperatura, lluvias y velocidad del viento para las próximas horas en la ciudad de Washington

Predicción del clima: estas son

“El verano en que me enamoré” domina el ranking de las mejores series de Prime Video en Estados Unidos

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Prime Video para estar a la altura de la competencia

“El verano en que me

Temperaturas cercanas al punto de congelación mantienen en alerta a cinco estados del norte de EEUU

Las autoridades meteorológicas piden resguardar plantas y cultivos ante la caída inusual de las temperaturas, que podría dejar pérdidas agrícolas y dañar la plomería exterior

Temperaturas cercanas al punto de

Olas “potencialmente mortales” amenazan a Hawaii por la llegada del huracán Kiko

Las autoridades anticipan que el fenómeno, con vientos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora, generará corrientes de resaca y afectará las actividades en zonas costeras durante la semana

Olas “potencialmente mortales” amenazan a

Estos son los 10 mejores estados para residir en EEUU en 2025

El estudio que evaluó los terriorios nacionales utilizó cinco categorías fundamentales para medir su habitabilidad: asequibilidad, economía, educación y salud, calidad de vida y seguridad

Estos son los 10 mejores
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones bonaerenses: otra vez hubo

Elecciones bonaerenses: otra vez hubo apatía y más de 5 millones de electores no fueron a votar

Javier y Karina Milei llegaron al búnker de La Libertad Avanza en La Plata para recibir los resultados

Dólar cripto: cómo evolucionó antes de conocerse los primeros resultados de la elección bonaerense el mercado que nunca cierra

El “Colo” Cappelletti se sumó a la lista de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

El futuro de los océanos bajo amenaza: los efectos del daño humano se duplicarán en solo 25 años

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu acusó a los terroristas

Netanyahu acusó a los terroristas de Hamas de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza

El grupo terrorista Hamas aceptó negociar “inmediatamente” las propuestas de EEUU para alcanzar un acuerdo en Gaza

Iba a ser el villano de “Volver al Futuro” pero lo reemplazaron por el motivo menos pensado

Miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaron para respaldar al ex presidente en el tramo final del juicio en su contra por golpismo

Trump lanzó una “última advertencia” a los terroristas de Hamas para alcanzar un acuerdo en Gaza: “¡No habrá más!”

TELESHOW
El nuevo amor de Juanita

El nuevo amor de Juanita Tinelli: su video juntos bailando y cómo habrían iniciado su romance

Lizy Tagliani celebró los 5 años de Tati, su hijo: todas las fotos de su gran fiesta

Andrés Gil y Cande Vetrano, juntos después de la polémica con Gimena Accardi: su salida al show de Lali Espósito

Lanzaron el primer trailer de la serie de Yiya Murano con Julieta Zylberberg y Cristina Banegas como “La envenenadora de Monserrat”

El mal momento que pasó Adrián Pallares en el Monumental que tuvo un final feliz: “Los honestos siempre somos más”