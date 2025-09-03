Trump acusó a Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un de conspirar contra Estados Unidos durante el desfile militar en Beijing

Trump acusó a los líderes de China, Rusia y Corea del Norte de conspirar contra Estados Unidos (REUTERS)

En el marco del desfile para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Beijing, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en Truth Social en el que apuntó contra los líderes de China, Rusia y Corea del Norte.

“Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”, escribió el mandatario en su publicación.

Trump también cuestionó al líder del régimen chino, Xi Jinping, sobre el reconocimiento del papel de Washington en la Segunda Guerra Mundial.

“La gran pregunta es si el presidente Xi de China mencionará el enorme apoyo y la ‘sangre’ que Estados Unidos de América brindó a China para ayudarla a asegurar su LIBERTAD de un invasor extranjero muy hostil”, sentenció.

El comunicado de Trump vía Truth Social

“Muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de la Victoria y la Gloria de China. ¡Espero que sean honrados y recordados con justicia por su valentía y sacrificio!”, añadió Trump.

El mandatario estadounidense concluyó su mensaje con un saludo dirigido a la población china: “Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo chino tengan un gran y duradero día de celebración”.

Noticia en desarrollo...