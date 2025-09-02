El presidente Donald Trump anunció que la sede del Comando Espacial se traslada de Colorado a Alabama

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció el traslado de la sede del Comando Espacial a Huntsville, Alabama. (Alex Wong/Getty Images/AFP)

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este martes el traslado del Comando Espacial estadounidense (Space Command) desde su sede actual en Colorado Springs, Colorado, hacia Huntsville, Alabama.

La decisión, considerada un giro relevante en la política de defensa espacial, fue comunicada por Trump desde la Oficina Oval y genera repercusiones inmediatas en el ámbito militar y político del país. El anuncio implica el traslado de la sede del principal centro de operaciones espaciales de Estados Unidos.

Durante su intervención, Trump enfatizó la importancia del movimiento: “a partir de ahora se la conocerá como Rocket City.”, aludiendo al nuevo distintivo que pretende atribuir a Huntsville.

El mandatario estuvo acompañado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth, y los senadores Tommy Tuberville y Katie Britt, todos parte de la comitiva oficial que presenció el mensaje.

La decisión de mudar el cuartel generó un nuevo debate político y militar en torno a la defensa espacial estadounidense. (REUTERS/Brian Snyder)

La decisión anunciada por Trump revierta una medida previa adoptada en 2023 por el presidente Joe Biden, quien había determinado que la base permanente del Space Command continuara en Colorado Springs.

Biden, de acuerdo con CBS News, había sopesado argumentos planteados por el entonces comandante del Comando Espacial, General James Dickinson, sobre los riesgos que traería el traslado a Alabama en cuanto a la preparación militar. “Mover la sede podría poner en riesgo la preparación operativa del Comando”, sostuvo Dickinson en el informe recogido por CBS News.

El traslado de la sede del Space Command implica desafíos logísticos, según el informe del inspector general del Departamento de Defensa citado por ambas cadenas. Se estima que habilitar instalaciones con la misma capacidad que las existentes en Colorado requeriría entre tres y cuatro años, un intervalo considerado crítico para el mantenimiento operacional.

A pesar de esto, el reporte señala que Redstone Arsenal, en Huntsville, figura como la ubicación preferida de la Fuerza Aérea para albergar la comandancia a largo plazo.

El presidente destacó a Huntsville como “Rocket City”, reafirmando su papel en la industria aeroespacial nacional. (REUTERS/Brian Snyder)

La vuelta atrás respecto a la determinación de Biden originó tensiones políticas. Tras conocerse la decisión, el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, liderado por el republicano Mike Rogers de Alabama, solicitó una investigación a la oficina del inspector general del Pentágono para examinar los criterios del proceso de selección. “Queremos total transparencia sobre cómo se tomó esta decisión”, demandó el congresista.

El contexto de la controversia se remonta a 2018, cuando el propio Trump ordenó el restablecimiento del Space Command, luego de que este organismo se integrara en 2002 bajo el mando del Comando Estratégico de Estados Unidos. El objetivo central declarado fue “proteger los intereses nacionales en el espacio”, reafirmó el exmandatario en sus recientes declaraciones.

Durante el acto, Trump expresó confianza en el legado de la nueva sede: “espero que Space Command permanezca en Alabama por cientos de años”.