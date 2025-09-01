“Stans” se encuentra entre las mejores películas de Paramount+ en Estados Unidos para ver hoy mismo

Eminem en la película 'Stans' (AMC)

Paramount+ actualizó su top con lo más reproducido en las películas de Estados Unidos, una referencia clave para entender qué contenidos dominan el mundo del streaming.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Top 10 de películas más vistas en Paramount+ en Estados Unidos

1. Stans

Lanzada en el año 2000, la canción Stan de Eminem, que trata sobre un fan obsesivo e inestable, sigue siendo icónica. Tan icónica que el término stan se añadió oficialmente al Oxford English Dictionary en 2017. En la canción, el personaje principal escribe a mano una serie de emotivas cartas a Eminem, repitiendo la frase: Soy igual que tú. Ese estribillo sirve de guía para este largometraje poco convencional y totalmente autorizado, que sigue a un elenco muy seleccionado de fans reales cuyas profundas conexiones personales con Eminem reflejan algunos de los temas que se encuentran en sus letras. Más que una simple exploración del fandom, la película examina la complicada relación entre uno de los artistas más reservados del mundo y su enorme personalidad pública.

2. El Amigo (The Friend)

La escritora y profesora Iris ve alterada su cómoda y solitaria vida neoyorquina cuando su mejor amigo y mentor muere repentinamente y le deja en herencia a su querido gran danés de 45 kilos. A medida que Iris establece un vínculo inesperado con el animal, empieza a aceptar su pasado, su amigo perdido y su propia vida interior creativa.

3. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete “Maverick” Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo “Goose”.

4. Conspiración en Hollywood

Un hombre implicado en el triple homicidio de tres estrellas de Hollywood comienza su propia investigación. Necesitando ayuda, recluta a dos detectives para exponer una conspiración más explosiva de lo que cualquiera de ellos imaginó.

5. South Park: El Fin de la Obesidad (South Park: The End of Obesity)

La llegada de nuevos medicamentos para bajar de peso tiene un gran impacto en los residentes de South Park.

6. Un extraño entre nosotros (Something Evil Comes)

Un hombre es asesinado tras descubrir que las perforaciones petrolíferas en las están trabajando han provocado un tsunami. Antes de morir consigue enviar por correo electrónico las pruebas de un hallazgo. Thriller con toques de acción con clara factoría televisiva que, como en la mayoría de estos productos realizados para la pequeña pantalla, están repletos de caras que vivieron su momento de más popularidad en otras décadas.

7. Novocaine

Cuando la chica de sus sueños es secuestrada, Nate, un chico corriente, convierte su incapacidad para sentir dolor en una fuerza inesperada en su lucha por recuperarla.

8. South Park (No Apto Para Menores) (South Park (Not Suitable for Children]

Después de descubrir que un profesor de la escuela tiene una página de la red social OnlyFans, Randy se ve obligado a echar un vistazo al lado oculto del mundo de los influencers digitales.

9. Caminando entre las tumbas

Matt Scudder, un expolicía de Nueva York, trabaja como detective privado a pesar de que no tiene licencia. Cuando accede a regañadientes a ayudar a un traficante de heroína a cazar a los hombres que secuestraron y asesinaron brutalmente a su esposa, descubre que no es la primera vez que esos hombres han cometido este tipo de crímenes. Entonces decide recorrer las calles de Nueva York para detener a los asesinos antes de que vuelvan a matar.

10. Chicas pesadas

Una joven adolescente, Cady, acostumbrada a vivir en África con sus padres, zoólogos, se encuentra una nueva jungla cuando se muda a Illinois. Allí acude a la escuela pública, donde se enamorará del ex-novio de la chica más popular del colegio. Las chicas comenzarán a hacer la vida imposible a Cady y ésta no tendrá otro remedio que usar sus mismas tácticas para mantenerse a flote.

Qué se puede ver en Paramount+

Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming (Infobae)

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.