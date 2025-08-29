Estados Unidos

Taiwán tiene derecho a ser libre y a “la autodeterminación”, dijo un alto senador de Estados Unidos

Roger Wicker está de visita en Taipei junto a la senadora Deb Fischer. “Traemos un mensaje de amistad a largo plazo”, remarcó

Por Fabian Hamacher

El senador estadounidense Roger Wicker,
El senador estadounidense Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, habla junto a la senadora estadounidense Deb Fischer en el aeropuerto Songshan de Taipéi, Taiwán, este 29 de agosto de 2025 (Reuters)

Taiwán tiene derecho a ser libre y a “preservar la autodeterminación”, dijo el viernes el senador estadounidense Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados y uno de los defensores más firmes de Taiwán en el Congreso de Estados Unidos, al presidente de la isla.

Wicker, republicano, dijo al presidente de Taiwán, Lai Ching-te, durante una reunión en la oficina presidencial en Taipéi, que él y su colega, la senadora Deb Fischer, estaban de visita para comprender mejor las necesidades y preocupaciones de Taiwán.

Venimos aquí desde Estados Unidos trayendo un mensaje del Congreso de compromiso, de amistad a largo plazo y de determinación de que un país libre como Taiwán tiene absolutamente el derecho de seguir siendo libre y preservar la autodeterminación”, dijo Wicker.

Pekín, que denuncia regularmente cualquier muestra de apoyo a Taipéi por parte de Washington, reiteró su oposición al viaje de Wicker. China se opone firmemente a cualquier intercambio oficial entre Estados Unidos y Taiwán, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores del país.

Wicker está visitando Taiwán, gobernado democráticamente y que China considera como parte de su propio territorio, mientras Pekín incrementa su presión militar sobre la isla.

China ha aumentado sus actividades militares alrededor de Taiwán en los últimos cinco años aproximadamente, incluyendo la realización de ejercicios militares. Pekín nunca ha renunciado al posible uso de la fuerza para someter a Taiwán bajo su control.

El senador estadounidense Roger Wicker
El senador estadounidense Roger Wicker (republicano por Misisipi), presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, posa para fotografías junto a la senadora estadounidense Deb Fischer (republicana por Nebraska) y otras personas al llegar al Aeropuerto Songshan en Taipéi, Taiwán, el 29 de agosto de 2025 (Reuters)

Lai reiteró a Wicker su oferta de dialogar con China —que Pekín ha rechazado repetidamente—, pero dijo que el futuro de Taiwán solo puede ser decidido por su pueblo.

Taiwán espera fortalecer su cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, incluyendo el diseño y la fabricación de armas, añadió Lai.

El Senado de Estados Unidos tiene previsto considerar la próxima semana la Ley de Autorización de Defensa Nacional, o NDAA, un proyecto de ley de casi 1 billón de dólares que establece la política para el Pentágono.

Wicker, que habló más temprano el viernes al llegar al aeropuerto del centro de Taipéi en un Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dijo que la NDAA de este año “añadiría nuevamente disposiciones” en lo que respecta a Taiwán, aunque no dio detalles.

Wicker está de visita solo unos días antes de que Pekín celebre un gran desfile militar para conmemorar el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde los invitados incluyen al presidente ruso Vladímir Putin y al líder norcoreano Kim Jong Un.

Su viaje también se produce mientras algunos miembros del Congreso —tanto republicanos, compañeros del presidente Donald Trump, como demócratas— han expresado su preocupación de que Trump esté restando importancia a los temas de seguridad mientras negocia un acuerdo comercial con China.

Funcionarios de la administración han dicho que Trump sigue plenamente comprometido con los asuntos de seguridad en Asia-Pacífico mientras persigue su agenda comercial y una buena relación personal con el presidente chino Xi Jinping.

Estados Unidos es el respaldo internacional más importante de Taiwán y su principal proveedor de armas, a pesar de la falta de lazos diplomáticos formales.

(C) Reuters.-

